YouTube canlı yayın desteğini genişletti

İnternet dünyasının video tarafındaki en büyük ismi YouTube, abonelik sayısına göre kullanıma açtığı canlı yayın hizmetini genişlettiğini duyurdu.





Önceleri bir kanalın canlı yayın yapabilmesi için 1000 aboneye, daha sonra ise 100 aboneye sahip olması gerektiğini belirleyen YouTube, artık bu limitleri kaldırdı ve bu sayede herhangi bir olumsuz sicili olmayan ve onaylanmış hesaba sahip olan herkese canlı yayın yapmanın önü açılmış oldu. Aynı zamanda servis üzerinden Google+ Hangouts on Air görüşmesine de imkan tanıyan YouTube, sunduğu olanaklar ile kullanıcı deneyimini arttırmaya devam ediyor.





http://youtubecreator.blogspot.jp/2013/12/now-you-can-live-stream-on-youtube.html?m=1