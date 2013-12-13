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YouTube canlı yayın desteğini genişletti

5 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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YouTube canlı yayın desteğini genişletti
İnternet dünyasının video tarafındaki en büyük ismi YouTube, abonelik sayısına göre kullanıma açtığı canlı yayın hizmetini genişlettiğini duyurdu.

Önceleri bir kanalın canlı yayın yapabilmesi için 1000 aboneye, daha sonra ise 100 aboneye sahip olması gerektiğini belirleyen YouTube, artık bu limitleri kaldırdı ve bu sayede herhangi bir olumsuz sicili olmayan ve onaylanmış hesaba sahip olan herkese canlı yayın yapmanın önü açılmış oldu. Aynı zamanda servis üzerinden Google+ Hangouts on Air görüşmesine de imkan tanıyan YouTube, sunduğu olanaklar ile kullanıcı deneyimini arttırmaya devam ediyor.


http://youtubecreator.blogspot.jp/2013/12/now-you-can-live-stream-on-youtube.html?m=1 Yorum Yaz
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Kulak Misafiri 5 yıl
Öbür türlü bir havası vardı, bir güvenilirlik veriyor, bir organizasyonu temsil ediyordu .)
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senersongur 5 yıl
Mesut Çevik ile canli artik Youtube'dan da yayinlansin.
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Gukama 5 yıl
tabii twitch aldı başını gitti
normal bu hareketler
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Kaplan261 5 yıl
Onumuzde campiyonlar ligi var! naughty.gif
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Virinom 5 yıl
Maç yayınlamak için yeni bir adres daha
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Srcn81 5 yıl Virinom
Haklısın ama bunada el atarlar.
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