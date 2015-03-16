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YouTube, gelen bilgilere göre ücret karşılığı abone olunabilen bir video hizmeti üzerine çalışıyor

4 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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YouTube, gelen bilgilere göre ücret karşılığı abone olunabilen bir video hizmeti üzerine çalışıyor
 
Dünyanın en büyük video servisi YouTube, ortaya çıkan son bilgilere göre İngilizce SVOD (subscription-based video-on-demand) olarak adlandırılan ücret karşılığı abone olunabilen bir video hizmeti üzerine çalışıyor.
Kendi içerisinde çalışması beklenen ücret karşılığı abone olunabilen video hizmeti ihtimallerini değerlendirdiği belirtilen YouTube, YouTube Müzik servisinde olduğu gibi (Örneğin YouTube Müzik aylık 8$'a 30 milyondan fazla müziğe reklamsız ve limitsiz şekilde erişim imkanı sunuyor) belirli ücretler karşılığında belirli videolara erişim sunabilir ve özellikle bu şekilde içerik üreticilere olan maddi desteğini çok ciddi oranda arttırabilir.
Daha önce açıklanan bilgilerde aylık 1 milyar aktif izleyici sayısına ulaşmasına rağmen halen kar edemediğini duyduğumuz YouTube, herşeye rağmen Google'ın büyük desteğiyle güzel işler yapmaya devam ediyor.

http://thenextweb.com/insider/2015/03/16/youtubes-reportedly-planning-a-subscription-service-for-on-demand-video/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fatih-8 4 yıl
İnsancil fiyattan f1 izletse mesela.
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