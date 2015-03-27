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YouTube, saniyede 60 karelik 4K video denemelerine başladı

4 yıl
3b
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17
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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YouTube, saniyede 60 karelik 4K video denemelerine başladı
 
Kar edememesine rağmen kullanıcı deneyimini arttırmak ve çağın standartlarını yakalamak adına YouTube'u geliştirmeye devam eden Google, en popüler servisi için saniyede 60 karelik 4K video denemelerine de başladı.
Deneme sürecinde olduğu için şimdilik sadece altı video için açık olan ve tam olarak 3840 x 2160 piksel çözünürlükte (En yüksek değer) görüntülenen videolar, 60 kare saniye ile oynatılıyor ve böylece çok daha akıcı bir deneyim elde edilebiliyor. Bu akıcı deneyimi sağlamak için güçlü bir bilgisayara ihtiyaç duyulurken, bizim için çok mümkün görünmediği üzere oldukça da yüksek bir internet bağlantısı gerekiyor.
YouTube'nin saniyede 60 kare saniye sunabilen 4K videolarına buradaki çalma listesi üzerinden ulaşarak kendiniz de deneyimleyebilirsiniz.


http://techcrunch.com/2015/03/26/youtube-is-experimenting-with-ultra-high-def-ultra-smooth-video-playback-here-are-the-examples/ Yorum Yaz
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gcb1903 4 yıl en beğenilen
Bize ne. ben şuan takılmadan 720p izleyemiyorum. 250 kb/sn aldığım tepe hız.
Arıyorum MH santrale uzaksınız diyor.
Ay başı olunca yani akk sıfırlanınca 1 mb/sn alıyorum diyorum kotaya girmişsiniz diyor. 3 mbit yapın o zaman diyorum santrale uzaksınız diyor.
Ben böyle bir kısır döngünün içindeyken 4k dedi ya. 480p bizim için standart maalesef.
Bize ne. ben şuan takılmadan 720p izleyemiyorum. 250 kb/sn aldığım tepe hız.Arıyorum MH santrale uzaksınız diyor.Ay başı olunca yani akk sıfırlanınca...
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2 Yanıt Yanıtla +9
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javaprof 4 yıl
oha türkiyede 1 film izleyince kota biter hatta izlenmez bile donup durur daha internetten 1080 p izlemişliğim 3 yada 4 tanedir.
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TEKİN 1881 4 yıl gcb1903
gcb1903
Bize ne. ben şuan takılmadan 720p izleyemiyorum. 250 kb/sn aldığım tepe hız.
Arıyorum MH santrale uzaksınız diyor.
Ay başı olunca yani akk sıfırlanınca 1 mb/sn alıyorum diyorum kotaya girmişsiniz diyor. 3 mbit yapın o zaman diyorum santrale uzaksınız diyor.
Ben böyle bir kısır döngünün içindeyken 4k dedi ya. 480p bizim için standart maalesef.

Hainler madem santrale uzak fiyatını da ona göre ayarlayın.
gcb1903Bize ne. ben şuan takılmadan 720p izleyemiyorum. 250 kb/sn aldığım tepe hız.Arıyorum MH santrale uzaksınız diyor.Ay başı ol...
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Özger 4 yıl
Geçmiş zamanda düşürdükleri video kalitesini de tekrar eski seviyesine yükseltseler hiç fena olmaz. 2013 öncesi 1080p video bitrate 6000 kbps civarı iken şimdilede 4000'e kadar düştü.
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medyavadi 4 yıl
bizim için çok erken
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OverClocK1ng 4 yıl
Eyvay eyvah.
Ben yine de ısrarla, hem daha az depolama alanı kaplaması hem tatmin edici görüntü hem daha akışkan görüntü hem de yükledikten sonra insanların izleyebileceği bir hıza sahip olabilmesi adına kendim video çekerken 720p 60 FPS yi tercih ediyorum.
Zaten Türkiye'de İnternet yavaş. Adil kullanım kotaları falan var. Yükledikten sonra insanların izleyemeyeceği videoyu ne yapayım. Veya akıcı olmayan videoları.
1080p çözünürlükte, 720p 60FPS videolar gayet kaliteli ve akıcı oluyorlar. Ayrıca 1080p 30FPS videolardan da daha az yer kaplıyorlar. Bu yüzden 720 ye 60 iyi.
4K da 60 FPS , youtube da izlemem bile. Haa başka ülkede olsam ve iyi bir hız olsa, 47 inç ve üstü bir ekranda izliyor olsam o zaman izleyebilirdim...
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Elsa 4 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Eyvay eyvah.

Ben yine de ısrarla, hem daha az depolama alanı kaplaması hem tatmin edici görüntü hem daha akışkan görüntü hem de yükledikten sonra insanların izleyebileceği bir hıza sahip olabilmesi adına kendim video çekerken 720p 60 FPS yi tercih ediyorum.
Zaten Türkiye'de İnternet yavaş. Adil kullanım kotaları falan var. Yükledikten sonra insanların izleyemeyeceği videoyu ne yapayım. Veya akıcı olmayan videoları.
1080p çözünürlükte, 720p 60FPS videolar gayet kaliteli ve akıcı oluyorlar. Ayrıca 1080p 30FPS videolardan da daha az yer kaplıyorlar. Bu yüzden 720 ye 60 iyi.
4K da 60 FPS , youtube da izlemem bile. Haa başka ülkede olsam ve iyi bir hız olsa, 47 inç ve üstü bir ekranda izliyor olsam o zaman izleyebilirdim...

X265 depolarsan yarı yarıya yer kazanırsın


Yakın zamanda 4K standart olacağı için 4K video çekiyor ve 4K indirmeye çalışıyorum. Depolama da benim için problem değil videoları tablete atıyorum en fazla 2 güne upload olmuş oluyor


4 saatte yüklense çok güzel olurdu.
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Parallel Killer 4 yıl
1 saniyesini 5 dakkada yükledi :)
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java 4 yıl
Bitrate düşüktür elbet ama güzel bir video... Superonline fiber ile takılmadan beklemeden rahat izleniyor...
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N. Chomsky 4 yıl

Mozilla'da 1080p üstü seçilmiyor bile
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theyapici 4 yıl
sistemim çok sağlam ama 4k monitörüm yok
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sangreal_1905 4 yıl
tarayıcı üzerinden 4K 60 fps video izlemek :).Çoğu sistem çuvallıcaktır.Ya da videoların bitrateleri düşük tutulacaktır kanımca ki buna internet dayanmaz :)
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gcb1903 4 yıl en beğenilen
Bize ne. ben şuan takılmadan 720p izleyemiyorum. 250 kb/sn aldığım tepe hız.
Arıyorum MH santrale uzaksınız diyor.
Ay başı olunca yani akk sıfırlanınca 1 mb/sn alıyorum diyorum kotaya girmişsiniz diyor. 3 mbit yapın o zaman diyorum santrale uzaksınız diyor.
Ben böyle bir kısır döngünün içindeyken 4k dedi ya. 480p bizim için standart maalesef.
2 Yanıt Yanıtla +9
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TEKİN 1881 4 yıl gcb1903
gcb1903
Bize ne. ben şuan takılmadan 720p izleyemiyorum. 250 kb/sn aldığım tepe hız.
Arıyorum MH santrale uzaksınız diyor.
Ay başı olunca yani akk sıfırlanınca 1 mb/sn alıyorum diyorum kotaya girmişsiniz diyor. 3 mbit yapın o zaman diyorum santrale uzaksınız diyor.
Ben böyle bir kısır döngünün içindeyken 4k dedi ya. 480p bizim için standart maalesef.

Hainler madem santrale uzak fiyatını da ona göre ayarlayın.
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mosyozzz 4 yıl gcb1903
gcb1903
Bize ne. ben şuan takılmadan 720p izleyemiyorum. 250 kb/sn aldığım tepe hız.
Arıyorum MH santrale uzaksınız diyor.
Ay başı olunca yani akk sıfırlanınca 1 mb/sn alıyorum diyorum kotaya girmişsiniz diyor. 3 mbit yapın o zaman diyorum santrale uzaksınız diyor.
Ben böyle bir kısır döngünün içindeyken 4k dedi ya. 480p bizim için standart maalesef.

"Sınırsız Kotalı internet" satatan bir kuruluştan başka bir cevap beklenemez zaten 😊
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kartanx 4 yıl
5.36 dk lık videoyu 30 dk bekledikten sonra izleyebildim
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javaprof 4 yıl
oha türkiyede 1 film izleyince kota biter hatta izlenmez bile donup durur daha internetten 1080 p izlemişliğim 3 yada 4 tanedir.
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