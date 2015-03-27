YouTube, saniyede 60 karelik 4K video denemelerine başladı

Kar edememesine rağmen kullanıcı deneyimini arttırmak ve çağın standartlarını yakalamak adına YouTube'u geliştirmeye devam eden Google, en popüler servisi için saniyede 60 karelik 4K video denemelerine de başladı.

Deneme sürecinde olduğu için şimdilik sadece altı video için açık olan ve tam olarak 3840 x 2160 piksel çözünürlükte (En yüksek değer) görüntülenen videolar, 60 kare saniye ile oynatılıyor ve böylece çok daha akıcı bir deneyim elde edilebiliyor. Bu akıcı deneyimi sağlamak için güçlü bir bilgisayara ihtiyaç duyulurken, bizim için çok mümkün görünmediği üzere oldukça da yüksek bir internet bağlantısı gerekiyor.

YouTube'nin saniyede 60 kare saniye sunabilen 4K videolarına buradaki çalma listesi üzerinden ulaşarak kendiniz de deneyimleyebilirsiniz.





http://techcrunch.com/2015/03/26/youtube-is-experimenting-with-ultra-high-def-ultra-smooth-video-playback-here-are-the-examples/