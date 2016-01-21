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YouTube videoları artık döngüye alınabiliyor

Google'ın rakiplerinin çok önünde olan video platformu YouTube, kullanıcılarının şimdiye kadar ekstra yazılımlara başvurduğu "döngü" özelliğini resmi olarak sunmaya başladı. Detaylar haberimizde.
3 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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YouTube videoları artık döngüye alınabiliyor

Dünyanın en büyük video platformu YouTube, faydalı bir özelliği kullanıcılarına sunmaya başladı.
YouTube'un direkt olarak videolar üzerinde sağ tıklandığı zaman açılan menüye eklendiği yeni özelliği, "döngü" desteği. Bu özellik aktif edildiği zaman video biter bitmez yeniden başlıyor ve böylece örneğin çok sevilen şarkıların art arda dinlenebilmesi sağlanabiliyor. Bu noktada özellikle kullanıcılar tarafından tek bir video haline getirilmiş albümler öne çıkıyor ve arka plana atılmaları ile uzun süreli dinlemeler elde edilebiliyor.
Daha önce ekstra yazılımlar ile elde edilebilen bu özellik ülkemizde de aktif edilmiş durumda.

http://thenextweb.com/google/2016/01/20/psa-youtube-now-lets-you-loop-videos-without-extra-software/ Yorum Yaz
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LastShip 3 yıl en beğenilen
Youtube mobilde arkaplana atmayi getirse ne spotify kalir ne deezer
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BekirTemel 3 yıl
Ne güzel düşünmüşler,2023 de gelmeliydi
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Das Boot 3 yıl
Android'de halen arka planda çalmıyor. Yıl oldu 2016
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cHaftanın Hitleri Adolf 3 yıl
Aynen krdş
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kadirirdem 3 yıl
replay olmuş bir nevi,bence android'de arkada çalması lazım...
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Battalgazi1905 3 yıl
patren
şu anroidde arka planda çalma özelliğinide yapsalar

android'de arkaplanda calisma ozelligi su an var ama ucretli. youtube red uyeligin olmasi gerekiyor.
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Patren 3 yıl
şu anroidde arka planda çalma özelliğinide yapsalar
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umut_baris 3 yıl
Adamlar o kadar keyfi çalışıyorlar ki hala youtube arkaplanda çalmıyor. Bu özellik web sürümüne yeni geldi. Düşünün artık.
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alemburda34 3 yıl
Haberdede Mesut reis ve meshur gomleklerinden biri cikmis.
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DH Misafiri 3 yıl
çift sağı tık yapınca zaten o seçenek çıkıyordu sene oldu kulanalı
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Şehmistan 3 yıl
Yaptığınız habere bak bu yıllardır var zaten Mağaradan çıkmadınız mı?


Youtube rootlu cihazlarda arka planda çalışıyor.
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OverClocK1ng 3 yıl
Aman. Halt etmişler. Zaten Magic Actions For Youtube var. Yıllardır bu özelliği kullanıyorum. Reklamsız olarak izliyorum. Ufak resimleri önizleme de var.
Koymasalar bile fark etmez...
chrome.google.com/...
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bkaakco 3 yıl
İyi olmuş, şarkılar için hissedilen bir eksikti.
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