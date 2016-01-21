YouTube videoları artık döngüye alınabiliyor

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Dünyanın en büyük video platformu YouTube, faydalı bir özelliği kullanıcılarına sunmaya başladı.
YouTube'un direkt olarak videolar üzerinde sağ tıklandığı zaman açılan menüye eklendiği yeni özelliği, "döngü" desteği. Bu özellik aktif edildiği zaman video biter bitmez yeniden başlıyor ve böylece örneğin çok sevilen şarkıların art arda dinlenebilmesi sağlanabiliyor. Bu noktada özellikle kullanıcılar tarafından tek bir video haline getirilmiş albümler öne çıkıyor ve arka plana atılmaları ile uzun süreli dinlemeler elde edilebiliyor.
Daha önce ekstra yazılımlar ile elde edilebilen bu özellik ülkemizde de aktif edilmiş durumda.
http://thenextweb.com/google/2016/01/20/psa-youtube-now-lets-you-loop-videos-without-extra-software/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
android'de arkaplanda calisma ozelligi su an var ama ucretli. youtube red uyeligin olmasi gerekiyor.
Youtube rootlu cihazlarda arka planda çalışıyor.
Koymasalar bile fark etmez...
chrome.google.com/...
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youtube, Diğer ve