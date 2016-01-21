YouTube videoları artık döngüye alınabiliyor

Dünyanın en büyük video platformu YouTube, faydalı bir özelliği kullanıcılarına sunmaya başladı.

YouTube'un direkt olarak videolar üzerinde sağ tıklandığı zaman açılan menüye eklendiği yeni özelliği, "döngü" desteği. Bu özellik aktif edildiği zaman video biter bitmez yeniden başlıyor ve böylece örneğin çok sevilen şarkıların art arda dinlenebilmesi sağlanabiliyor. Bu noktada özellikle kullanıcılar tarafından tek bir video haline getirilmiş albümler öne çıkıyor ve arka plana atılmaları ile uzun süreli dinlemeler elde edilebiliyor.

Daha önce ekstra yazılımlar ile elde edilebilen bu özellik ülkemizde de aktif edilmiş durumda.

http://thenextweb.com/google/2016/01/20/psa-youtube-now-lets-you-loop-videos-without-extra-software/