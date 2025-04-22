YouTube, ana sayfada videoların görünmemesine yol açan hatayı düzeltti

Tam Boyutta Gör YouTube’da öneri sayfasının az sayıda ya da hiç video göstermemesine yol açan bir hatayla karşılaştıysanız yalnız değilsiniz. Bu sorunu yaşayan çok sayıda kullanıcı var.

YouTube videoları bulanık, kalite 144p'ye kadar düştü! 1 ay önce eklendi

YouTube'un resmi topluluk forumunda ekip moderatörlerinden birinden gelen bir gönderi, öneri sistemindeki bir hatayı ele alıyor. Bu hata, görünüşe göre YouTube'un tüm önerilen videolardan yoksun bir ana sayfayla açılmasına yol açıyor. Ya videolar gösteriliyor ancak sunulan seçenekler çok az oluyor ya da kullanıcının ilgilendikleriyle tamamen alakasız videolar gösteriliyor.

YouTube yardım sayfasındaki gönderiye bakılırsa, bu sorun 4 gündür yaşanıyor, dün itibarıyla da çözüldü.

Önerilen videolar ya da önerilenler bölümü, özellikle içerik üreticiler için hayati önem arz ediyor. Diğer sosyal ağ platformlarında olduğu gibi YouTube’da da önerilenler sayfasından kanala gelenler oluyor. YouTube ana sayfasındaki hata bunu engelliyordu, neyse ki sorun giderildi.

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YouTube, ana sayfadaki önemli hatayı düzeltti