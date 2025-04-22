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    YouTube, ana sayfada videoların görünmemesine yol açan hatayı düzeltti

    YouTube ana sayfasındaki bir hata, önerilen videoların sayısını önemli ölçüde azalttı. İçerik üreticilere zarar verebilecek bug, bir hafta sonra giderildi.      

    youtube bug hata ana sayfa önerilen videolar Tam Boyutta Gör
    YouTube’da öneri sayfasının az sayıda ya da hiç video göstermemesine yol açan bir hatayla karşılaştıysanız yalnız değilsiniz. Bu sorunu yaşayan çok sayıda kullanıcı var.

    YouTube'un resmi topluluk forumunda ekip moderatörlerinden birinden gelen bir gönderi, öneri sistemindeki bir hatayı ele alıyor. Bu hata, görünüşe göre YouTube'un tüm önerilen videolardan yoksun bir ana sayfayla açılmasına yol açıyor. Ya videolar gösteriliyor ancak sunulan seçenekler çok az oluyor ya da kullanıcının ilgilendikleriyle tamamen alakasız videolar gösteriliyor.

    YouTube yardım sayfasındaki gönderiye bakılırsa, bu sorun 4 gündür yaşanıyor, dün itibarıyla da çözüldü.

    Önerilen videolar ya da önerilenler bölümü, özellikle içerik üreticiler için hayati önem arz ediyor. Diğer sosyal ağ platformlarında olduğu gibi YouTube’da da önerilenler sayfasından kanala gelenler oluyor. YouTube ana sayfasındaki hata bunu engelliyordu, neyse ki sorun giderildi.

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