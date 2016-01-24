YouTube'a "PiP" özelliği getiren Chrome eklentisi

İnternet devi Google'ın popüler internet tarayıcısı Chrome, eklenti marketine dahil edilen yeni bir çözüm ile YouTube videolarını PiP (Picture in Picture) modunda gösterebilmeye başladı.

YouTube tarafından mobil tarafta olmasına rağmen masaüstünde kullanıcılara sunulmayan PiP özelliği, kişilerin video izlerken servis içerisinde gezebilmesine imkan tanıyor. Ciddi zaman avantajı getiren bu özellik, "YouTube™ Picture in Picture (Beta)" eklentisi ile Chrome'da da kullanılabiliyor. Bunun için YouTube videolarına sağ tıklamak ve "Play Picture-in-Picture" seçeneğini aktif etmek yeterli oluyor. Videolar, PiP modunda ufaltılarak sayfanın köşesinde oynatılmaya devam ediyor ve üzerine basılarak büyük hale getirilebiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan bu faydalı eklentiye buradan ulaşabilirsiniz. Tanıtım videosu da aşağıda yer alıyor.

http://thenextweb.com/apps/2016/01/22/this-chrome-extension-lets-you-watch-videos-while-searching-youtube-just-like-on-mobile/