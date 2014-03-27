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YouTube'a da erişim engellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,2b
1
441
Web Siteleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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YouTube'a da erişim engellendi
Google'ın popüler video servisi YouTube, geçtiğimiz hafta erişimi engellenen Twitter ile aynı sonu paylaştı. 
TİB'in resmi web sayfası üzerinden yaptığımız sorguda kararın gerekçesi olarak idari tedbir gösteriliyor. Ancak, idari tedbirin nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yer almıyor.
YouTube hakkında uygulanmakta olan kararlar:  
"5651 sayılı Kanun uyarınca yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda YouTube hakkındaki Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın 27/03/2014 tarih ve 490.05.01.2012 -48125 sayılı kararına istinaden Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından İDARİ TEDBİR uygulanmaktadır."
Karar, ülkemizde erişim hizmeti veren şirketler tarafından gün içerisinde kademeli olarak uygulamaya konulacak. Uygulamaya tamamen geçildiğinde ise YouTube'a farklı yollar üzerinden erişmek mümkün olacak.



http://tib.gov.tr/tr/ Yorum Yaz
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undis06 5 yıl en beğenilen
çok iyi yolda ilerliyorlar çevremdeki ak parti sevenler bile tepki gösteriyor artık çıkan kayıtlara montaj de yalan de bir yandanda engellemeye çalıs bu ne perhiz bu ne lahana turşusu gülünç duruma düşen bir ülke olma yolunda ilerliyoruz durmak yok yola devam
çok iyi yolda ilerliyorlar çevremdeki ak parti sevenler bile tepki gösteriyor artık çıkan kayıtlara montaj de yalan de bir yandanda engellemeye çalıs bu ne per...
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1 Yanıt Yanıtla +227
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by__metallica 5 yıl K-Saygın
K-Saygın
Dışişleri Bakanlığından, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına gönderilen yazıda, sosyal paylaşım sitesi Youtube'daki bazı içeriklerin ulusal güvenliğe birinci derece tehdit oluşturduğu, bu nedenle bu adreslere erişimin derhal engellenmesinin önem taşıdığı belirtildi.



MESELE DEVLET MESELESİ. PARTİ DEĞİL. ONA GÖRE YORUM YAPIN HAİN OLMAYIN.

Arkadaşım iyide sen bunu yasaklayınca biz hariç dünyanın geri kalanının öğrenmesini engellemiyor. Bu ne yaman çelişki... Konuşmaları sızdırmak ne kadar vatan hainliği ise savaş çıkatmak için kendi topraklarını bombalamakta o kadar vatan hainliğidir.
K-SaygınDışişleri Bakanlığından, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına gönderilen yazıda, sosyal paylaşım sitesi Youtube'daki bazı içerikler...
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faqa41 5 yıl drfree1
drfree1
Küfür ederek oyun oynayan kanallar yüzünden kapatilar.adamlarin videosu sirf kufur hakaret doluydu

ne alaka asıl AKP hakkında gerçeği gösteren videolar yüzünden kapatmislardir
drfree1Küfür ederek oyun oynayan kanallar yüzünden kapatilar.adamlarin videosu sirf kufur hakaret doluydune alaka asıl AKP hak...
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 5 yıl
Arkadaslar yapmayın. Yeniden engellendi saniyorum sonra
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Deiyonize 5 yıl
Hortladı
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Fabrikatörünoğlu 5 yıl
Bu konuyu illa hortlatcanız deme
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Hüseyin** 5 yıl
Hortumun hortuyum
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FireSwords 5 yıl
Bu TİB midir nedir embed diye bir şeyden haberdar mı merak ettim.
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adını nick koydum 5 yıl
Çok iyi oldu vallahi. Hızlandı biraz.
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nicksiznicklinick 5 yıl
Benim evdeki internet youtube'a girmiyor.Bu web sayfası kullanılamıyor çıkıyor.Telefondan bilgisayarda kullandığım dns ile giriyorum giriyor.Ama bilgisyardan youtube'a giremiyorum.bu olay internet sağlayıcımızı değiştirdikten sonra gerçekleşti..TTnet idi vodofone-nete geçtik.Ondan sonra bir daha giremedim.Twitter,tempo vs yasaklı sitelere girebiliyor ama youtube girmiyor sadece.

Kullandığım dns
195.46.39.39
195.46.39.40
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www.karakalemresim.net 5 yıl
You tube nin kapatılması sadece özgürlük kısıtlaması olarak algılamak eksik bilgi olur.Zira web sitelerinde eğitim olsun ,görsel amaçlı olsun youtube üzerinden video çekenlerinde web sitelerinde o videolar çıkmıyor.Örnek eğitim amaçlı vide yayınlanmış youtube kapalı diye o web sitenın o sayfası boşalıyor.Bu anlamda sadece Türkiye'de onbinlerce web site var bir taneside benim web sitem www.karakalemresim.net mesela oradada canlı karakalem portre çizimlerinin videoları şimdi çıkmıyor.İnşallah bu sorun tez zamanda olumlu şekilde sonuçlanır.
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KettoPlazma 5 yıl
2007 Youtube Yasağı konusunun linki var mı?
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komiserkolumbo 5 yıl
youtube ve twitter'a dns ve vpn'siz girmek

küçük bi değişiklikle mümkün olandır. twitter için yazılmıştı ama youtube için de yazayım hepsi bi yrde dursun. o vpn bu dns falan uğraşmasın millet.

1. bilgisayarım ===> c ====> windows ===> system32 ====> drivers ====> etc 'nin içindeki hosts dosyasına sağ tıklayın, kopyala deyin ve daha sonra masaüstüne yapıştırın.

2. masaüstüne yapıştırdığınız hosts dosyasını sağ tık ===> birlikte aç diyip not defteri ile açın

3. not defteriyle açtıktan sonra en sonuna şu satırları ekledikten sonra kaydet diyip kapatın

--- spoiler ---

199.59.150.7 twitter.com www.twitter.com
199.59.148.12 t.co www.t.co
199.59.150.7 twitter.com www.twitter.com
199.59.148.12 t.co www.t.co
199.16.156.107 mobile.twitter.com
199.59.148.84 pic.twitter.com s.twitter.com
199.59.148.148 upload.twitter.com
199.59.149.199 api.twitter.com
199.59.148.11 translate.twitter.com
199.59.150.39 translate.twttr.com

74.125.224.225 youtube.com www.youtube.com
74.125.224.225 youtube.com
74.125.224.225 www.youtube.com
74.125.224.71 m.youtube.com
74.125.224.136 gdata.youtube.com

--- spoiler ---

4. sonra bu masaüstünde değiştirdiğimiz dosyayı tekrar etc klasörünün içine atın ve çıkan uyarıya evet deyin.

*

undebah! artık çatır çatır twitter ve youtube'a girebileceksiniz.

**************************************

edit: android kullananlar şu program vasıtasıyla ilgili ipleri ekleyerek cepten de erişebilirler.

play.google.com/...…/details?id=com.treb.hosts

ip kısmına rakamları, host kısmına ise soldaki adresleri giriyorsunuz. olmazsa telefonuzu yeniden başlatın.

*************************************

edit 2: mac kullananlarda bu host dosyası " /private/etc/" burada ikamet etmekte imiş. aynı şekilde buraya da ilgili ipleri ekleyerek twittr kuşunuzu öttürebilirsiniz.

**************

baya bi mesaj gelmiş ,tek tek yanıt veremiyorum hepsine buradan yazayım herkes görsün.

1- android telefonuma yukarıdaki uygulamayı kurdum ama root falan bişeyler diyor, root nedir sayın mr. finch ?

- android ve root kelimelerini ilk defa yanyana görüyorsanız transparan bornozunu giyiniz, elinize viskinizi alınız ve balkonda bi sigara yakarak ferahlayınız, zira bu root işi sizin yapabileceğiniz bişey değil. yapmaya da uğraşmayın, telefonunuzu pert eder garanti dışı bırakır ve peşinize 12 tane bücür cadı cini musallat edersiniz.

2- ben yaptım bunları ama neden olmadı?

- ben ne biliyim neden olmadı, demek ki yapamamışsın. bi daha dene. olmazsa zenmate'le idare et, mahallenin bilgisayardan anlayan veletlerinden birine göster. ha bu arada ben bunu yaptım ama hala bilgisayarda 8.88'li dns mevcut. o dns her halukarda bi değişmiş olsun.

3- yaptım ama sayfa açılmıyor, oldu gibi ama olmadı gibi de?

- verdiğim ip adresleri zamanla işlerliğini yitiriyor olabilir, yenilenmeleri gerekiyor olabilir, elime yen ip'ler geçtikçe burayı güncelleyeceğim, ben güncelledikçe siz de güncelleyin, ama şuan benim hosts dosyamda üstte yazdıklarımdan farklı bi ip yok ve ben sorunsuzca eylemin poposu göründü vidyosuna ulaşabiliyorum. ( dns her halukarda değişmiş, onu unutmayın / 8.8.8.8 - 8.8.4.4

4- bu ip adreslerini nereden alıyorsun, söyle de biz de oradan alalım

- honkong ip mafyasından amazon.com vasıtasıyla getirtiyorum ve emin olun bu işi yapmak istemezsiniz. zira bu işte benle çalışan tam 24 japon arkadaşıma rusça "bıçağımın tadına bakmak ister misin?" konulu mail geldi ve hepsi hindistana kaçtı. yani bu ipleri aldığım belli bi yer yok, google'a yazıp güncel forum konularından ordan burdan derliyorum. ama öyle bi yer bulursam, hepinize haber verir, ailelerinizin coca cola ramazan reklamları tadında bi internet deneyimi geçirmesini sağlarım.

5- abi bunun porno için olanı yok mu?

- şuradan gerekli malzemeye ulaşabilirsin güzel kardeşim.

6- bunlar iyi güzel ama ya hödödö'ye nasıl giriliyor?

- hödödö'yü bilmem de , sen şu hareketi yapabiliyor musun? ( çatankk)

7- windows phone'da bu host işleri nasıl oluyor?

- hiç bi fikrim yok, biri aydınlatırsa buraya ben de eklerim, ve lumia'lar sonsuza dek mutlu yaşar. ( iphone'da buna dahil)

8- yha bundan başka yol yok mu?

- elbette var clementine, envai çeşit yolu var, yasaklar konusundaki tüm puştluk pezevenklik sana bir google kadar uzak, burada yazdıklarım bu envai çeşit yoldan sadece biri.

***************************************

halleluyahtandır güzel suserlar, korkmayın titretin
paylaş29.03.2014 01:20 ~ 20:15 hayt deli oglan

eksisozluk.com/...
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nicola.tesla 5 yıl
birde soyle bir şey var :)
youtube.com/... yasaktube.com/...
you kismini silip yasak yazıyorsunuz :)
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medverdev 5 yıl nicola.tesla
nicola.tesla

birde soyle bir şey var :)

youtube.com/...
yasaktube.com/...

you kismini silip yasak yazıyorsunuz :)

Çok iyiymiş hocam eyvallah
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okan_cehapelioglu 5 yıl
twitter yaasağına sevinen bi internet sitesi hayret bunu nasıl haber yapmış
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multiTYRT 5 yıl
Twitter'ın da YT'un da 2 DNS'lik işi var
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