YouTube'a da erişim engellendi

Google'ın popüler video servisi YouTube, geçtiğimiz hafta erişimi engellenen Twitter ile aynı sonu paylaştı.

TİB'in resmi web sayfası üzerinden yaptığımız sorguda kararın gerekçesi olarak idari tedbir gösteriliyor. Ancak, idari tedbirin nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yer almıyor.

YouTube hakkında uygulanmakta olan kararlar:

"5651 sayılı Kanun uyarınca yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda YouTube hakkındaki Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın 27/03/2014 tarih ve 490.05.01.2012 -48125 sayılı kararına istinaden Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından İDARİ TEDBİR uygulanmaktadır."

Karar, ülkemizde erişim hizmeti veren şirketler tarafından gün içerisinde kademeli olarak uygulamaya konulacak. Uygulamaya tamamen geçildiğinde ise YouTube'a farklı yollar üzerinden erişmek mümkün olacak.









http://tib.gov.tr/tr/