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YouTube'un iOS uygulaması eklenen kalite seçim seçeneğiyle güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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YouTube'un iOS uygulaması eklenen kalite seçim seçeneğiyle güncellendi
Dünyanın en fazla video barındıran ve izlenme sayısına ulaşan platformu YouTube'ın iOS uygulaması yeni özellikler ile 2.2.0 sürümüne güncellendi.
Yayınlanan 2.2.0 sürümüyle içerisine daha önce olmayan video kalite ayar seçeneği eklenen YouTube, bu sayede kullanıcıların direkt olarak video izlerken kalite ayarı yapabilmelerine imkan sağlıyor. Eskiden otomatik olarak işleyen ve çoğu zaman sorun çıkartan bu özellik, sadece Wi-Fi ile bağlantılarda kullanılabiliyor. Ayrıca genel olarak erişebilirlik geliştirmeleri yapılan ve iOS 7 uyumu noktasında yeni ayarlamalara kavuşan YouTube uygulaması, sunduğu başarılı kullanıcı deneyimini arttırmaya devam ediyor.
Ücretsiz olarak elde edilebilen YouTube iOS uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/us/app/youtube/id544007664?mt=8 Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
Hala multitasking desteği yoksa istediği kadar "başarılı kullanıcı deneyimi" versin hiçbiri işime yaramıyor.
2 Yanıt Yanıtla +6
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StarzL 6 yıl
YourTube tweak update'i gelsin öyle güncelleriz…
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Awesome 6 yıl
Yahu YouTube şarkı dinlemek için değil video izlemek için bunu anlayın artık kafanıza sokun. Şarkı dinlemek için Spotify kullanın. Boş boş işler ya bıktım her YouTube konusunda aynı yorum
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mertyilmazz 6 yıl
Benim favorim YouPlayer. Hem ikonu guzel hem uygulamanin kendisi guzel hem ios5le gelen youtube tasariminda hem de multitasking ozelligi var arka planda calisiyor
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GokhanMaths 6 yıl
protuber en iyisi şuan da youplayer da gideri var
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LilTunechi 6 yıl
Eskiden videoyu açıp sonra alttqn devam ettiriyordunuz onu geri getirsinler.
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udolu1905 6 yıl
Fox tube cok daha iyi...
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Sucuklu Aşure 6 yıl
Protuber ios 7 uyumlu olsun o zaman görürüz.
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Lithium87 6 yıl
Uygulama içersinde sosyal paylaşım yapma seçenekleri yok mu yoksa ben mi bulamıyorum.
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Macintosh 6 yıl
Bunada şükür diyorum
Ama gıdım gıdım veriyorlar özellikleri.
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IgorStravinsky 6 yıl
Ulan bi ProTuber vardı o da çöküp duruyor iOS 7'de.
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Avienova 6 yıl IgorStravinsky
IgorStravinsky

Ulan bi ProTuber vardı o da çöküp duruyor iOS 7'de.

Mxtube var, arkaplandada çalışıyor. Deneyin derim
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bLind 6 yıl
ProTuber kullanıyorum ben çok başarılı.
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DoomBringer 6 yıl bLind
bLind

ProTuber kullanıyorum ben çok başarılı.

+1
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blank42 6 yıl
ios 5 yerleşik uygulaması her yönüyle süperdi.Arkada videonun sesini oynatabilmemiz bile harikaydı.
uygulama gelişiyor fakat çok yavaş, şu kalite olayı mafetti zaten.Bir saatlik dizi/video açıyorum.50'in dakikasında 144pye geçiyordu alakasız wifi ipadten ile bağlanıyorum mobil kullanıyormuşçasına bunu sürekli yapıyordu.
Neredeyse yıl geçti yeni düzeltebilmişler.Keşke seçilen kaliteyide belirtseydi.
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neoorog 6 yıl
hücresel veri üzerinden video kalitesini seçememek çok saçma olmuş.
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