YouTube'un iOS uygulaması eklenen kalite seçim seçeneğiyle güncellendi

Dünyanın en fazla video barındıran ve izlenme sayısına ulaşan platformu YouTube'ın iOS uygulaması yeni özellikler ile 2.2.0 sürümüne güncellendi.

Yayınlanan 2.2.0 sürümüyle içerisine daha önce olmayan video kalite ayar seçeneği eklenen YouTube, bu sayede kullanıcıların direkt olarak video izlerken kalite ayarı yapabilmelerine imkan sağlıyor. Eskiden otomatik olarak işleyen ve çoğu zaman sorun çıkartan bu özellik, sadece Wi-Fi ile bağlantılarda kullanılabiliyor. Ayrıca genel olarak erişebilirlik geliştirmeleri yapılan ve iOS 7 uyumu noktasında yeni ayarlamalara kavuşan YouTube uygulaması, sunduğu başarılı kullanıcı deneyimini arttırmaya devam ediyor.

Ücretsiz olarak elde edilebilen YouTube iOS uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/youtube/id544007664?mt=8