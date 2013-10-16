YouTube'un iOS uygulaması eklenen kalite seçim seçeneğiyle güncellendi

Haber Editörü
Dünyanın en fazla video barındıran ve izlenme sayısına ulaşan platformu YouTube'ın iOS uygulaması yeni özellikler ile 2.2.0 sürümüne güncellendi.
Yayınlanan 2.2.0 sürümüyle içerisine daha önce olmayan video kalite ayar seçeneği eklenen YouTube, bu sayede kullanıcıların direkt olarak video izlerken kalite ayarı yapabilmelerine imkan sağlıyor. Eskiden otomatik olarak işleyen ve çoğu zaman sorun çıkartan bu özellik, sadece Wi-Fi ile bağlantılarda kullanılabiliyor. Ayrıca genel olarak erişebilirlik geliştirmeleri yapılan ve iOS 7 uyumu noktasında yeni ayarlamalara kavuşan YouTube uygulaması, sunduğu başarılı kullanıcı deneyimini arttırmaya devam ediyor.
Ücretsiz olarak elde edilebilen YouTube iOS uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.
https://itunes.apple.com/us/app/youtube/id544007664?mt=8 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ama gıdım gıdım veriyorlar özellikleri.
Mxtube var, arkaplandada çalışıyor. Deneyin derim
+1
uygulama gelişiyor fakat çok yavaş, şu kalite olayı mafetti zaten.Bir saatlik dizi/video açıyorum.50'in dakikasında 144pye geçiyordu alakasız wifi ipadten ile bağlanıyorum mobil kullanıyormuşçasına bunu sürekli yapıyordu.
Neredeyse yıl geçti yeni düzeltebilmişler.Keşke seçilen kaliteyide belirtseydi.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
4769 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
iOS / OS X / tvOS / watchOS, uygulama haber ve