Unutulan şarkıyı bulamama derdine son: İşte YouTube’a gelen özellikler

Kolay oynatma hızı değişimi
Getirilen güncellemeler ile birlikte kullanıcıların oynatma hızını artırmasını kolaylaştırıyor. Yeni güncelleme ile kullanıcılar oynatıcının herhangi bir yerine dokunup basılı tutarak hızı 2 katına çıkarabiliyor ve istedikleri bölüme ulaştıklarında bırakabiliyorlar. Ayrıca, kaydırma çubuğunda videonun önceki veya sonraki sahnelerine baktığınızda ve başladığınız yere geri dönmek istediğinizde, YouTube bir titreşim bildirimiyle size ilk bulunduğunuz kısmı gösterecek.
Google ayrıca, bir klipteki ses seviyesindeki ani farklılıkları azaltmak için oynatma ayarları menüsünden değiştirilebilen sabit ses adlı bir özellik de sunuyor. Bu özellik Temmuz ayında çeşitli platformlarda test modunda kullanıma sunulmuştu ve şimdi genel kullanıma sunuluyor.
Mırıldanarak şarkı bulma dönemi
Muhtemelen çoğu kişi unuttukları bir şarkıyı Google’da veya YouTube’da bulmak için “hım hıh hıhı hım hıh hıhı hım” gibi şeyleri aramış olabilir. Ağustos ayında YouTube, kullanıcıların bir şarkıyı mırıldanarak bulmalarını sağlayan bir özelliği test etmeye başlamıştı. Yeni güncellemelerle birlikte kullanıcılar bir şarkıyı çalarak, söyleyerek ya da mırıldanarak bulabilecekler.
Şirketin mobil ve tablet uygulamaları aracılığıyla hizmete erişen YouTube kullanıcıları için şirket, yanlışlıkla dokunmaları önlemek için bir ekran kilidi özelliğini de kullanıma alıyor. Ekran kilidini açmak için kilit simgesine dokunup basılı tutmak yeterli olacak.
Arayüz değişiklikleri
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.