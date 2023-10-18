Unutulan şarkıyı bulamama derdine son: İşte YouTube’a gelen özellikler

Tam Boyutta Gör YouTube, kullanıcı deneyimini geliştirmek için üç düzineden fazla yeni özellik ve tasarım güncellemesi yaptı. Şu anda tüm dünyada kullanıma sunulan değişiklikler, izleyicilere daha fazla kontrol sağlamak ve içeriği kolayca bulmalarına yardımcı olurken görünümü ve hissi modernleştirmek için tasarlandı.

Kolay oynatma hızı değişimi

Getirilen güncellemeler ile birlikte kullanıcıların oynatma hızını artırmasını kolaylaştırıyor. Yeni güncelleme ile kullanıcılar oynatıcının herhangi bir yerine dokunup basılı tutarak hızı 2 katına çıkarabiliyor ve istedikleri bölüme ulaştıklarında bırakabiliyorlar. Ayrıca, kaydırma çubuğunda videonun önceki veya sonraki sahnelerine baktığınızda ve başladığınız yere geri dönmek istediğinizde, YouTube bir titreşim bildirimiyle size ilk bulunduğunuz kısmı gösterecek.

Google ayrıca, bir klipteki ses seviyesindeki ani farklılıkları azaltmak için oynatma ayarları menüsünden değiştirilebilen sabit ses adlı bir özellik de sunuyor. Bu özellik Temmuz ayında çeşitli platformlarda test modunda kullanıma sunulmuştu ve şimdi genel kullanıma sunuluyor.

Mırıldanarak şarkı bulma dönemi

Muhtemelen çoğu kişi unuttukları bir şarkıyı Google’da veya YouTube’da bulmak için “hım hıh hıhı hım hıh hıhı hım” gibi şeyleri aramış olabilir. Ağustos ayında YouTube, kullanıcıların bir şarkıyı mırıldanarak bulmalarını sağlayan bir özelliği test etmeye başlamıştı. Yeni güncellemelerle birlikte kullanıcılar bir şarkıyı çalarak, söyleyerek ya da mırıldanarak bulabilecekler.

Şirketin mobil ve tablet uygulamaları aracılığıyla hizmete erişen YouTube kullanıcıları için şirket, yanlışlıkla dokunmaları önlemek için bir ekran kilidi özelliğini de kullanıma alıyor. Ekran kilidini açmak için kilit simgesine dokunup basılı tutmak yeterli olacak.

Arayüz değişiklikleri

Tam Boyutta Gör YouTube bugün yaptığı açıklamada Kütüphane sekmesini ve hesap sayfasını yeni bir "Siz" sekmesinde birleştirdiğini duyurdu. Yeni sekmede hesap ve kanal bilgilerinin yanı sıra daha önce izlenen videolar, oynatma listeleri, indirmeler ve satın almalar da yer alacak. Sayfa ayrıca hesaplar arasında hızlı geçiş yapmanıza da olanak tanıyor. Ayrıca, içerik oluşturucuların izleyicilerle etkileşim kurmasına yardımcı olmak için YouTube, en iyi yorumları sürekli olarak rotasyona tabi tutacak. Ayrıca, yeni videolar için ilk 24 saat boyunca yeni bir animasyon ve canlı video sayısı güncellemesi olacak.

YouTube'da beğenip abone olmayı artık unutmayacaksınız 6 sa. önce eklendi

Tam Boyutta Gör Google ayrıca video açıklama menüsünü akıllı TV'lerde güncelliyor. Daha önce, ayrıntılar sayfası tüm ekranı kaplıyordu. Artık video açıklaması, yorumlar ve abone ol düğmesi gibi şeyler, video başlığına dokunduğunuzda erişilebilen düzgün bir dikey menüde yer alacak. Bu yeni özelliklerle birlikte YouTube odağını yeniden oynatma ve arama geliştirmelerine kaydırmış oldu. Son birkaç aydır şirket, videolar için özetler, Collab ve Soru-Cevaplar ve TikTok tarzı kısa video akışı gibi yapay zeka destekli ve Shorts odaklı özellikleri kullanıma sunmaya yoğunlaşıyordu.

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Mırıldanarak şarkı aramak: İşte YouTube’a gelen özellikler