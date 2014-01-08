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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

YouTube'un iOS uygulaması güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
2,7b
1
5
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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YouTube'un iOS uygulaması güncellendi
Dünyanın en popüler video servisi YouTube'un iOS uygulaması yeni geliştirmeler ile 2.3.0 sürümüne güncellendi.
Evrensel olarak çalışma gösterebilen YouTube iOS, yayınlanan 2.3.0 sürümüyle öncelikle iOS 7'ye uygun bir klavyeye kavuşmuş durumda. Aynı zamanda artık arama sonuçlarında video, çalma listesi ve kanalları bir arada gösterebilen uygulama, başlık ve altyazı için biçimlendirme, konumlandırma ve kullanıcı ayarları yanında birçok diğer geliştirmeyle de eskiye oranla daha iyi bir deneyim sunabiliyor.
Ücretsiz olarak sunulan uygulamaya direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/us/app/youtube/id544007664?mt=8 Yorum Yaz
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Balawitz 5 yıl
Yav su android uygulamasindaki gec acilma sorununu cozun yav.
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dark dragon 5 yıl
metrotube kullanın mis gibi, hem arayüzü güzel wp tarzında hem de indirme özelliği var
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Hi Guy 5 yıl
Güzel güncelleme helal oldun masaüstü siteden giriyordum önceden telefon/tabletinin uygulama mağazasında youtube olmayanlar düşünsün şiimdi
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Nokia Specialist 5 yıl
Google için Firefox OS, Ubuntu değil Windows Phone gerçek rakip olduğundan çakallar Windows'a Youtube yayınlatmamak için elinden geleni yaptı. Sana kazandırdığım paralar haram zıkkım olsun Google. Bing gibi bir nimeti niçin keşfedememişim şaşırıyorum
1 Yanıt Yanıtla
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DirtyMoneySyndicate 5 yıl Nokia Specialist
TurboCore
Google için Firefox OS, Ubuntu değil Windows Phone gerçek rakip olduğundan çakallar Windows'a Youtube yayınlatmamak için elinden geleni yaptı. Sana kazandırdığım paralar haram zıkkım olsun Google. Bing gibi bir nimeti niçin keşfedememişim şaşırıyorum

Ahahahahahaahahahaahahaha ne içiyorsan bize söyleme sen de ara ver artık.
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