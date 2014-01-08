YouTube'un iOS uygulaması güncellendi

Dünyanın en popüler video servisi YouTube'un iOS uygulaması yeni geliştirmeler ile 2.3.0 sürümüne güncellendi.

Evrensel olarak çalışma gösterebilen YouTube iOS, yayınlanan 2.3.0 sürümüyle öncelikle iOS 7'ye uygun bir klavyeye kavuşmuş durumda. Aynı zamanda artık arama sonuçlarında video, çalma listesi ve kanalları bir arada gösterebilen uygulama, başlık ve altyazı için biçimlendirme, konumlandırma ve kullanıcı ayarları yanında birçok diğer geliştirmeyle de eskiye oranla daha iyi bir deneyim sunabiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan uygulamaya direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/youtube/id544007664?mt=8