YouTube'un ilk müzik ödülleri için adaylar belirlendi





Barındırdığı milyonlarca video ile dünyanın en büyük ağlarından biri olma özelliğini kimseye kaptırmayan YouTube, bildiğiniz üzere tarihinde ilk defa kendi müzik ödülleri etkinliğini düzenliyor. Spike Jonze’un kreatif yönetmenliğinde VICE ve Sunset Lane Entertainment'in yapımcılığında hazırlanacağı ve Jason Schwartzman tarafından sunulacağı belirtilen bu etkinlik, 3 Kasım tarihinde New York'ta düzenlenecek ve tören canlı olarak tüm dünyaya aktarılacak.

İşte merakla beklenen bu müzik ödülleri için adaylık kazanan sanatçı ve videolar da YouTube'un resmi bloğu üzerinde "Yılın Videosu", "Yılın Sanatçısı", "YouTube Fenomeni" ve "Yılın İnovasyonu" gibi kategoriler doğrultusunda açıklandı. Genel olarak izlenme, beğenme, yorum, abonelik değerleri bakılarak 12 aylık dönem için belirlenen adaylar arasında Eminem, PSY, Rihanna, Katy Perry, Lady Gaha, Demi Lovato gibi sanatçılar ile "Gangnam Style?" ve "Harlem Shake" gibi YouTube fenomenleri de yer alıyor.

YouTube'un resmi Müzik Ödülleri için belirlenen adayların oylamasına ise gün içerisinde başlanacağı belirtiliyor. Konu hakkında hazırlanan sayfaya ve bütün adaylara buradan ulaşabilirsiniz.





http://www.bandwidthblog.com/2013/10/22/first-youtube-music-awards-nominees-revealed-voting-open/