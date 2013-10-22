Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

YouTube'un ilk müzik ödülleri için adaylar belirlendi

5 yıl
449
1
5
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
YouTube'un ilk müzik ödülleri için adaylar belirlendi

Barındırdığı milyonlarca video ile dünyanın en büyük ağlarından biri olma özelliğini kimseye kaptırmayan YouTube, bildiğiniz üzere tarihinde ilk defa kendi müzik ödülleri etkinliğini düzenliyor. Spike Jonze’un kreatif yönetmenliğinde VICE ve Sunset Lane Entertainment'in yapımcılığında hazırlanacağı ve Jason Schwartzman tarafından sunulacağı belirtilen bu etkinlik, 3 Kasım tarihinde New York'ta düzenlenecek ve tören canlı olarak tüm dünyaya aktarılacak. 
İşte merakla beklenen bu müzik ödülleri için adaylık kazanan sanatçı ve videolar da YouTube'un resmi bloğu üzerinde "Yılın Videosu", "Yılın Sanatçısı", "YouTube Fenomeni" ve "Yılın İnovasyonu" gibi kategoriler doğrultusunda açıklandı. Genel olarak izlenme, beğenme, yorum, abonelik değerleri bakılarak 12 aylık dönem için belirlenen adaylar arasında Eminem, PSY, Rihanna, Katy Perry, Lady Gaha, Demi Lovato gibi sanatçılar ile "Gangnam Style?" ve "Harlem Shake" gibi YouTube fenomenleri de yer alıyor.
YouTube'un resmi Müzik Ödülleri için belirlenen adayların oylamasına ise gün içerisinde başlanacağı belirtiliyor. Konu hakkında hazırlanan sayfaya ve bütün adaylara buradan ulaşabilirsiniz.


http://www.bandwidthblog.com/2013/10/22/first-youtube-music-awards-nominees-revealed-voting-open/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-F8946C419 5 yıl
Eminem - Rap god şarkısı bayağı iyi olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Be All My Sins Remembered 5 yıl
Demi Lovato
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
delikanli1111 5 yıl
Eminem
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Steppa Simian 5 yıl
Eminem
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pandaman 5 yıl
Ylvis
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Donanım Haber Bölüm 2 Tekrarı - 720P HD #teknolojitv2de @tv2tv 5 yıl Brother ile yazıcı ve baskı teknolojilerini konuştuk 5 yıl Donanım Haber Bölüm 1 Tekrarı - 720P HD Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim