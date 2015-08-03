YouTube'un web oynatıcısı yenilendi

Dünyanın en popüler video servisi YouTube, standart internet tarayıcılar üzerinden erişilebilen arayüzünde önemli bir tasarımsal yenilik gerçekleştirdi.

Gün içerisinde tüm dünya genelinde yapılan bu değişiklik ile YouTube'un web sürümündeki oynatıcısı şeffaf bir yapıya geçiş yaptı. Üzerinden yer alan simgelerin de yenilendiği oynatıcı, böylece çok daha modern bir çizgiye geçiş yapmış oldu.

Yeni tarayıcının yer aldığı örnek bir videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://thenextweb.com/google/2015/08/03/youtubes-web-video-player-just-received-a-sleek-transparent-update/