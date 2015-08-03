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YouTube'un web oynatıcısı yenilendi

3 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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YouTube'un web oynatıcısı yenilendi
 
Dünyanın en popüler video servisi YouTube, standart internet tarayıcılar üzerinden erişilebilen arayüzünde önemli bir tasarımsal yenilik gerçekleştirdi.
Gün içerisinde tüm dünya genelinde yapılan bu değişiklik ile YouTube'un web sürümündeki oynatıcısı şeffaf bir yapıya geçiş yaptı. Üzerinden yer alan simgelerin de yenilendiği oynatıcı, böylece çok daha modern bir çizgiye geçiş yapmış oldu.
Yeni tarayıcının yer aldığı örnek bir videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz. 

http://thenextweb.com/google/2015/08/03/youtubes-web-video-player-just-received-a-sleek-transparent-update/ Yorum Yaz
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greenk 3 yıl en beğenilen
Windows 10 tasarımı gibi olmuş. Sade, ince çizgiler.
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kadirirdem 3 yıl
aslında bayadır var bu ama banada yeni geldi beta aşamasından çıkıp tüketiciye kavuştu...
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Virinom 3 yıl
Uzun zamandır bu şekilde izliyordum. Muhtemelen ayarlardan beta ile ilgili bir şeyler kabul ettiğim içindir.
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greenk 3 yıl en beğenilen
Windows 10 tasarımı gibi olmuş. Sade, ince çizgiler.
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olağan_şüpheli 3 yıl
diğer sitelerden izlerken beğenemiyoruz sanırım artık.
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Creav 3 yıl
çok uzun zaman oluyor bu geleli.
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WiiSmash 3 yıl
bayadır betadayken kullanıyorum gerçekten çok harika bir tasarım
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AfEs16 3 yıl
Bu yeni bir şey değil ki. Ben kaç aydır bu şekilde izliyorum.
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Murmeko 3 yıl
beyler bu Microsoft edge de videoları tam ekran yapınca sayfayı yeniliyor her video oynatıcıda var bu sorun
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mehmet4428 3 yıl
Chrome'da 4k izleyebiliyorum.
Önceden donuyordu.
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