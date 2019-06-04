Youtube, küçük yaştaki kullanıcıların canlı yayın yapmasını yasakladı

Teknoloji Editörü
Teknoloji devi Google geçtiğimiz yıl birçok eleştiri aldıktan sonra sahibi olduğu video platformu Youtube'u çocuklar için daha güvenli bir hale getirmeye çalışıyor. Şirketin aldığı son karar ise yapılan canlı yayınlar ile ilgili.
Yanında ebeveyni olmak zorunda
Son zamanlarda Youtuber'ların çoğalması, çocukların bu alana doğru yönlenmelerine neden oldu ve bu çok bıçak sırtı bir konu. Youtube, internet ve sosyal medyanın olumsuz yanlarının, çocuk yaşlardaki kullanıcıları etkilememesi için bir dizi önlem almış durumda. Bunlardan biri ise küçük yaştaki kullanıcıların Youtube üzerinde artık tek başlarına canlı yayın yapamayacak olmaları.Youtube ekibinin konuyla ilgili açıklaması işe şu şekilde: "Bir yetişkin tarafından açıkça eşlik edilmediği sürece, küçük yaştaki kullanıcıların canlı yayın akışına izin vermemek için yayın politikamızı güncelledik. Bu politikaya uygun olmayan kanallar canlı akış yeteneklerini kaybedebilir." Bununla birlikte Youtube, çocukların yer aldığı videolara yapılan yorumların devre dışı bırakılması ve algoritmanın yapacağı önerilerin azaltılması ile ilgili çalışmalarını da sürdürüyor.
https://youtube.googleblog.com/2019/06/an-update-on-our-efforts-to-protect.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
youtube.com/...
Şunu izle hocam
arkadaşın bahsettiği video:
youtube.com/...
Sakın Sonuna kadar izlemeyin.