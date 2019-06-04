Youtube, küçük yaştaki kullanıcıların canlı yayın yapmasını yasakladı

Teknoloji devi Google geçtiğimiz yıl birçok eleştiri aldıktan sonra sahibi olduğu video platformu Youtube'u çocuklar için daha güvenli bir hale getirmeye çalışıyor. Şirketin aldığı son karar ise yapılan canlı yayınlar ile ilgili.

Yanında ebeveyni olmak zorunda

Son zamanlarda Youtuber'ların çoğalması, çocukların bu alana doğru yönlenmelerine neden oldu ve bu çok bıçak sırtı bir konu. Youtube, internet ve sosyal medyanın olumsuz yanlarının, çocuk yaşlardaki kullanıcıları etkilememesi için bir dizi önlem almış durumda. Bunlardan biri ise küçük yaştaki kullanıcıların Youtube üzerinde artık tek başlarına canlı yayın yapamayacak olmaları.

https://youtube.googleblog.com/2019/06/an-update-on-our-efforts-to-protect.html

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Youtube ekibinin konuyla ilgiliişe şu şekilde: "Bir yetişkin tarafından açıkça eşlik edilmediği sürece, küçük yaştaki kullanıcıların canlı yayın akışına izin vermemek için yayın politikamızı güncelledik. Bu politikaya uygun olmayan kanallar canlı akış yeteneklerini kaybedebilir." Bununla birlikte Youtube,videolara yapılan yorumlarınbırakılması ve algoritmanın yapacağıazaltılması ile ilgili çalışmalarını da sürdürüyor.