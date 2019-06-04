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Youtube, küçük yaştaki kullanıcıların canlı yayın yapmasını yasakladı

Popüler video platformu Youtube, küçük yaştaki kullanıcılar için yayın politikalarında çeşitli güncellemeler yaptı. Bundan böyle çocuklar ebeveynleri olmadan canlı yayın yapamayacaklar.
4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Teknoloji devi Google geçtiğimiz yıl birçok eleştiri aldıktan sonra sahibi olduğu video platformu Youtube'u çocuklar için daha güvenli bir hale getirmeye çalışıyor. Şirketin aldığı son karar ise yapılan canlı yayınlar ile ilgili.

Yanında ebeveyni olmak zorunda

Son zamanlarda Youtuber'ların çoğalması, çocukların bu alana doğru yönlenmelerine neden oldu ve bu çok bıçak sırtı bir konu. Youtube, internet ve sosyal medyanın olumsuz yanlarının, çocuk yaşlardaki kullanıcıları etkilememesi için bir dizi önlem almış durumda. Bunlardan biri ise küçük yaştaki kullanıcıların Youtube üzerinde artık tek başlarına canlı yayın yapamayacak olmaları.
Youtube ekibinin konuyla ilgili açıklaması işe şu şekilde: "Bir yetişkin tarafından açıkça eşlik edilmediği sürece, küçük yaştaki kullanıcıların canlı yayın akışına izin vermemek için yayın politikamızı güncelledik. Bu politikaya uygun olmayan kanallar canlı akış yeteneklerini kaybedebilir." Bununla birlikte Youtube, çocukların yer aldığı videolara yapılan yorumların devre dışı bırakılması ve algoritmanın yapacağı önerilerin azaltılması ile ilgili çalışmalarını da sürdürüyor.

https://youtube.googleblog.com/2019/06/an-update-on-our-efforts-to-protect.html Yorum Yaz
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Bay Robot 4 gün en beğenilen
Bu dünya yeni bir samsung galaxy tab açılışı kaldıramaz...
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warchief46 3 gün
Ama ben de enes abim gibi olacaktım yaa
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Paetzold 3 gün
Bizde çoçuk olduk fakat yeni nesil gerçekten beyin yakıyor
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Game Capture TV 4 gün yeni yorumcu
“Herkese merabı ırkıdışlar, bugün ırkıdışlır sizlerle ırkıdışlır kutu açılışı yapacaz ırkıdışlır. Kanalıma abone olmayı ve vidyomu beğenmeyi unutmayın ırkıdışlır. Görüşürüz ırlıdışlır.”

1 Yanıt Yanıtla
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nefendim 4 gün Game Capture TV
Game Capture TV
“Herkese merabı ırkıdışlar, bugün ırkıdışlır sizlerle ırkıdışlır kutu açılışı yapacaz ırkıdışlır. Kanalıma abone olmayı ve vidyomu beğenmeyi unutmayın ırkıdışlır. Görüşürüz ırlıdışlır.”



youtube.com/...

Şunu izle hocam
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Bay Robot 4 gün en beğenilen
Bu dünya yeni bir samsung galaxy tab açılışı kaldıramaz...
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nefendim 4 gün Bay Robot
Bay Robot
Bu dünya yeni bir samsung galaxy tab açılışı kaldıramaz...

arkadaşın bahsettiği video:

youtube.com/...

Sakın Sonuna kadar izlemeyin.
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