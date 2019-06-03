Microsoft'un yeni yapay zekası ile müşteri hizmetleri botu oluşturulabiliyor

Müşteri hizmetleri için basit bir bot oluşturmak kolay bir iştir, ancak müşterinin ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalabileceğini söylemek mümkün. Gerçekten mükemmel bir müşteri deneyimi sunmak için milyonlarca müşteriyle etkileşime girebilecek karmaşık bir bot inşa etmek gerekir ve Microsoft bu işi de kolaylaştırıyor.

Kolay entegrasyon

Microsoft'un müşteri hizmetleri altyapısı için yeni servisi olan Dynamics 365 Virtual Agent kuruluşların yapay zeka bilen yazılım mühendislerine veya veri bilimi alanında kendini geliştirmiş çalışanlara ihtiyaç duymadan, kolayca yüksek kaliteli botlar oluşturmalarına olanak tanıyor. Oluşturulan bu botlar da web sitelerine zahmetsiz bir şekilde entegre edilebiliyor.

https://cloudblogs.microsoft.com/dynamics365/bdm/2019/05/30/new-dynamics-365-virtual-agent-for-customer-service-is-available-for-preview/

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Şirketin,olarak adlandırılan bu hizmeti, diğer Microsoft servisleri ile de uyumlu çalışıyor ve şirketlere müşteri hizmetleri görüşleri,ve yapılan işlemlerle ilgili veriler sunuyor. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgiyi kaynak kısmındaki Microsoftgiderek öğrenebilirsiniz.