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Microsoft'un yeni yapay zekası ile müşteri hizmetleri botu oluşturulabiliyor

Yazılım devi Microsoft'un Dynamics 365 Virtual Agent adını verdiği yapay zeka tabanlı servisi ile şirketilerin müşteri hizmetleri botu oluşturmaları kolay bir hale geldi.
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Müşteri hizmetleri için basit bir bot oluşturmak kolay bir iştir, ancak müşterinin ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalabileceğini söylemek mümkün. Gerçekten mükemmel bir müşteri deneyimi sunmak için milyonlarca müşteriyle etkileşime girebilecek karmaşık bir bot inşa etmek gerekir ve Microsoft bu işi de kolaylaştırıyor.

Kolay entegrasyon

Microsoft'un müşteri hizmetleri altyapısı için yeni servisi olan Dynamics 365 Virtual Agent kuruluşların yapay zeka bilen yazılım mühendislerine veya veri bilimi alanında kendini geliştirmiş çalışanlara ihtiyaç duymadan, kolayca yüksek kaliteli botlar oluşturmalarına olanak tanıyor. Oluşturulan bu botlar da web sitelerine zahmetsiz bir şekilde entegre edilebiliyor.
Şirketin, Dynamics 365 Virtual Agent for Customer Service olarak adlandırılan bu hizmeti, diğer Microsoft servisleri ile de uyumlu çalışıyor ve şirketlere müşteri hizmetleri görüşleri, performans ölçümleri ve yapılan işlemlerle ilgili veriler sunuyor. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgiyi kaynak kısmındaki Microsoft bloguna giderek öğrenebilirsiniz.

https://cloudblogs.microsoft.com/dynamics365/bdm/2019/05/30/new-dynamics-365-virtual-agent-for-customer-service-is-available-for-preview/ Yorum Yaz
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bot kışlık mı yazlık mı?
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