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Yüksek performanslı GEIL bellekler, Türkiye'de kullanıma sunuluyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Alanında lider bellek üreticilerinden GEIL artık Türkiye'de. OCZ ve Team gibi bellek üreticilerinin Türkiye distribütörü olan Akortek Bilişim, yaptığı açıklamayla GEIL'i, ülkemiz pazarına getirdiğini duyurdu.

Özel soğutucu tasarımına sahip yüksek performanslı bellek kitleri hazırlayan GEIL, daha çok sunucu belleklerinde kullanılan ve hata oranını en aza indiren DBT testini,son kullanıcı odaklı ürünlerinde de kullanan tek üretici olarak, bu iddiasını hemen her fuarda dile getirmekte.

EVO One, Black Dragon ve Cyclone gibi güncel GEIL ürünlerinin ülkemiz pazarına sunulması beklenirken, özellikle yüksek performanslı bellek ve depolama sürücüleri arenasında alternatif sayısı da artmış olacak.


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ogkasa 9 yıl
Hellteam senin dediğin crucial balistic bellekler olmasın ?
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LEON-X 9 yıl
Şükür kaliteli bir marka daha geliyor piyasaya
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hellteam 9 yıl
ogkasa

Hellteam senin dediğin crucial balistic bellekler olmasın ?


Hayır hatta gene black dragondu yanında kurukafa(ya da dragon her ne haltsa) vardı ve Gigatekte elime alıp incelemiştim ve gözüm kalmıştı
. yeterlidir umarım

Edit:Hatta sene 2007 aralık falandı
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Denubis 9 yıl
Bu modelin soğutucusu yokmu acaba?
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tworule 9 yıl
Geil'lerde 8 katmanlı PCB kullanıldığından, bazı modellerde soğutucuya gerek duymuyorlar
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Batuist 9 yıl
evet bu güzel bir haber... kaliteli markaları ülkemiz pazarında da görmek güzel..
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El Mukteda 9 yıl
Batuist

evet bu güzel bir haber... kaliteli markaları ülkemiz pazarında da görmek güzel..

aynen

yokmu evga ve xfx getirtecek delikanlı
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hellteam 9 yıl
Daha önce kim getiriyodu geil i. Biyerden kendime alıcaktım fiyatı da iyiydi böyle ışıklı mışıklı 800mhz o zaman gigabyte la sorun çıkıyo diyince vazgeçtiydim

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Eşref_37 9 yıl
Güzel haber piyasada daha fazla markanın olması.
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