Yüksek performanslı GEIL bellekler, Türkiye'de kullanıma sunuluyor

Alanında lider bellek üreticilerinden GEIL artık Türkiye'de. OCZ ve Team gibi bellek üreticilerinin Türkiye distribütörü olan Akortek Bilişim, yaptığı açıklamayla GEIL'i, ülkemiz pazarına getirdiğini duyurdu.

Özel soğutucu tasarımına sahip yüksek performanslı bellek kitleri hazırlayan GEIL, daha çok sunucu belleklerinde kullanılan ve hata oranını en aza indiren DBT testini,son kullanıcı odaklı ürünlerinde de kullanan tek üretici olarak, bu iddiasını hemen her fuarda dile getirmekte.

EVO One, Black Dragon ve Cyclone gibi güncel GEIL ürünlerinin ülkemiz pazarına sunulması beklenirken, özellikle yüksek performanslı bellek ve depolama sürücüleri arenasında alternatif sayısı da artmış olacak.