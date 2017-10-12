Yüksekten düşen işçileri koruyacak hava yastıklı ceket geliştirildi

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Dainese Group'un D-Air Laboratuvarı'ndan çıkan en son ürün yüksekten düşen işçileri çarpmanın etkisinden korumayı amaçlayan bir ceket oldu. Şu anda elektrik santrallerinde test edilen Safety Jacket isimli ürün, motosiklet ve kayak kıyafetleri içinde bulunan D-Air teknolojisine dayanıyor.Ayrıca Bkz. "Apple ve LG'nin katlanabilir iPhone üzerinde çalıştığı öne sürüldü"
Ceket elektronik ve pnömatik olmak üzere iki parçadan oluşuyor. Elektronik sistem, sofistike bir algoritma çalıştıran bir bilgisayar beynine sürekli veri göndermekle görevli üç ivmeölçer ve üç jiroskopa sahip. Sensörler düşme koşullarının oluştuğunu algıladıkları anda elektronik beyne sinyal göndermeye başlıyor.
Bir kaza meydana gelir ve yüksekte çalışan personel düşmeye başlarsa, sistemin pnömatik kısmı harekete geçiriliyor ve işçinin vücudunun etrafında stratejik olarak konumlandırılmış hava yastığının şişmesi sağlanıyor.
Dainese ceketin en fazla iki metreye kadar yükseklikten düşme durumunda travmaya maruz kalan vücut bölümlerinin maksimum düzeyde korunmasını sağlamak için tasarlandığını söylüyor. Safety Jacket'in ticari üretim öncesi prototiplerinin halen Enel enerji santrallerinde gerçek dünya testlerinden geçtiğini belirtelim.
https://www.dainese.com/news/enel-safety-jacket/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Arkadaşla sürerken 50 ile giderken bana sürttü ve yere çakıldı. Kask olmasa hayatta değildi şu an ama kolay kolay toparlanamıyor bir türlü...
Bunu yazmaya girdim. Paraşüt kemer taktıramıyoruz işçiye daha.
Patır patır armut gibi düşüp dava açıyorlar bir de. Babayı alıyorlar o ayrı tabi.
Tasarımımda yüksekliği bir önemi yok. Zira hedefim düşen adamı yere konar gibi indirmek değil. Normal bir insanın limit hızda yere çarptığın maruz kaldığı 100G lik kuvveti yine normal bir insan dayanabileceği 30-40 G seviyelerine indirebilmek. Belki bir iki kemik kırılabilir ama ölmez.
Özellikle baş bölgesine alınan darbelerden oluşacak travmalara karşı tulumun yaka bölümü katlı dizayn edilecek ve açıldığında bir Lale soğanı gibi baş ve boyun bölümünü sıkı sıkı sararak hava ile doldurulacak. İnsan düşerken refleks olarak önce kafasını korumaya aldığından dolayı bu şekilde kafa bölgesini korumak çok daha kolay olacaktır. Tek açık noktası düşen kişinin dimdik ayaklarının veya kafasının üzerine düşmesi durumu. O da sürtünme kuvvetini kullanarak mecburi yatay düşmeye sevkedecek tasarımsal öğeler ile çözülebilir diye düşünüyorum.
Düşünceniz gayet güzelmiş. Ne yazık ki Türkiye'de daha da çoğunlukta olmakla beraber dünyanın her yerinde dar görüşlü, ar-ge ciler bulunmakta. Paşa paşa gider şimdi ithal ederler, hatta Türkiye'ye ilk biz getirdik diye sonrada övünürler.
Türkiye'de fikirleri, projeleri, özellikle bilim alanında destekleyecek büyük yatırımlar, destekler gerekli. Örneğin genetik mühendisliği alanındaki öğrenciler hala destek bekliyor. Amerika'nın kaç sene gerisindeyiz, basit bir ödenek bile hala verilmedi diyorlar. Yazık günah. Tamam 10 milyon tane cami daha yapın, ama çoluğunuza çocuğunuza kök hücre gerekse, yusuf yusuf Amerika'lara taşırsınız çocuklarınızı. İbadet kafada başlar. Kafa boş olduktan sonra istediğin kadar cami yap, harry pottercılar gibi gidip gelir, anlamını hiç anlamadıkları sözleri büyü sözleri söyler gibi söyler dönerler. Ondan sonra youtube da izliyoruz;
-Amcacım Müslüman mısın?
-Elhamdülillah Müslümanım tabi.
-Peki kelime-i şehadet in anlamını biliyor musun?
-Eee yok.
Yahu bu müslümanlığın 5 şartından daha ilki, 1. si değil mi? Sen daha bunun anlamını bilme, sonra onun bunun müslümanlığına, onun bunun eteğinin boyuna kafayı tak. Bunlara Harry Potter'cı diyorum. Sanki wingardium leviosa diyor. Büyülü sözleri söyleyince tüm kapılar açılmıyor. Allah oku, oku, oku, anlamını bil de oku diye diyor.
Evet. Zaten her ikisi de aynı teknolojiyi kullanıyor. Aynı geliştirici.
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