Yüksekten düşen işçileri koruyacak hava yastıklı ceket geliştirildi

Dainese Group'un D-Air Laboratuvarı'ndan çıkan en son ürün yüksekten düşen işçileri çarpmanın etkisinden korumayı amaçlayan bir ceket oldu. Şu anda elektrik santrallerinde test edilen Safety Jacket isimli ürün, motosiklet ve kayak kıyafetleri içinde bulunan D-Air teknolojisine dayanıyor.

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Ceket elektronik ve pnömatik olmak üzere iki parçadan oluşuyor. Elektronik sistem, sofistike bir algoritma çalıştıran bir bilgisayar beynine sürekli veri göndermekle görevli üç ivmeölçer ve üç jiroskopa sahip. Sensörler düşme koşullarının oluştuğunu algıladıkları anda elektronik beyne sinyal göndermeye başlıyor.

Bir kaza meydana gelir ve yüksekte çalışan personel düşmeye başlarsa, sistemin pnömatik kısmı harekete geçiriliyor ve işçinin vücudunun etrafında stratejik olarak konumlandırılmış hava yastığının şişmesi sağlanıyor.

Dainese ceketin en fazla iki metreye kadar yükseklikten düşme durumunda travmaya maruz kalan vücut bölümlerinin maksimum düzeyde korunmasını sağlamak için tasarlandığını söylüyor. Safety Jacket'in ticari üretim öncesi prototiplerinin halen Enel enerji santrallerinde gerçek dünya testlerinden geçtiğini belirtelim.

https://www.dainese.com/news/enel-safety-jacket/