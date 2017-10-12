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Yüksekten düşen işçileri koruyacak hava yastıklı ceket geliştirildi

Safety Jacket olarak adlandırılan koruyucu ceket, yüksekte çalışan ve düşme riskiyle karşı karşıya olan işçileri korumayı hedefliyor. İşte hava yastığıyla donatılmış ceketin detayları.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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Dainese Group'un D-Air Laboratuvarı'ndan çıkan en son ürün yüksekten düşen işçileri çarpmanın etkisinden korumayı amaçlayan bir ceket oldu. Şu anda elektrik santrallerinde test edilen Safety Jacket isimli ürün, motosiklet ve kayak kıyafetleri içinde bulunan D-Air teknolojisine dayanıyor.
Ayrıca Bkz. "Apple ve LG'nin katlanabilir iPhone üzerinde çalıştığı öne sürüldü"
Ceket elektronik ve pnömatik olmak üzere iki parçadan oluşuyor. Elektronik sistem, sofistike bir algoritma çalıştıran bir bilgisayar beynine sürekli veri göndermekle görevli üç ivmeölçer ve üç jiroskopa sahip. Sensörler düşme koşullarının oluştuğunu algıladıkları anda elektronik beyne sinyal göndermeye başlıyor.
Bir kaza meydana gelir ve yüksekte çalışan personel düşmeye başlarsa, sistemin pnömatik kısmı harekete geçiriliyor ve işçinin vücudunun etrafında stratejik olarak konumlandırılmış hava yastığının şişmesi sağlanıyor.
Dainese ceketin en fazla iki metreye kadar yükseklikten düşme durumunda travmaya maruz kalan vücut bölümlerinin maksimum düzeyde korunmasını sağlamak için tasarlandığını söylüyor. Safety Jacket'in ticari üretim öncesi prototiplerinin halen Enel enerji santrallerinde gerçek dünya testlerinden geçtiğini belirtelim.

https://www.dainese.com/news/enel-safety-jacket/ Yorum Yaz
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MustafaC53 2 yıl en beğenilen
Yeni bişey degil. Motosiklet kullanıcıları için yapılanları mevcut piyasada.
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sis651 2 yıl
Düşündüm de böyle bir şey bisikletler için de yapılsa iyi olur. Hatta yapan vardı sanırım bir araştırayım.
Arkadaşla sürerken 50 ile giderken bana sürttü ve yere çakıldı. Kask olmasa hayatta değildi şu an ama kolay kolay toparlanamıyor bir türlü...
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TNTB 2 yıl
Daha bizim inşaatçılar güvenlik halatı kullanmıyor ki.
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k2fg9 2 yıl TNTB
TNTB
Daha bizim inşaatçılar güvenlik halatı kullanmıyor ki.

Bunu yazmaya girdim. Paraşüt kemer taktıramıyoruz işçiye daha.

Patır patır armut gibi düşüp dava açıyorlar bir de. Babayı alıyorlar o ayrı tabi.
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forgot 2 yıl
Eskiden kullanılan bir sistem. Zaten halatla kullanılması gerekiyor.
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tobepeople 2 yıl
Bizim işçiler atlet ile çalışmaya alışmış bunu asla giymezler, motorcular bile yazın kıyafet giymiyor sıcaktan...
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Erasmus78 2 yıl
Benim kayasafty AR-GE sine önerdiğim tasarım; bir ceket değil görseldeki mankenin giydiği tulum idi. Mankenin beline takılacak olan bir palaska benzeri kemeri de içeriyor. Bu kemer hem çeşitli el aletlerini takabileceği işlevleri görecek hem de içinde, pompa ve senzörleri barındıracaktı. Pompa tüm tuluma gerekli havayı saniyenin 1/10 lik kısmına havayı basmış olacaktı. Tıpkı arava hava yastıkları gibi.
Tasarımımda yüksekliği bir önemi yok. Zira hedefim düşen adamı yere konar gibi indirmek değil. Normal bir insanın limit hızda yere çarptığın maruz kaldığı 100G lik kuvveti yine normal bir insan dayanabileceği 30-40 G seviyelerine indirebilmek. Belki bir iki kemik kırılabilir ama ölmez.
Özellikle baş bölgesine alınan darbelerden oluşacak travmalara karşı tulumun yaka bölümü katlı dizayn edilecek ve açıldığında bir Lale soğanı gibi baş ve boyun bölümünü sıkı sıkı sararak hava ile doldurulacak. İnsan düşerken refleks olarak önce kafasını korumaya aldığından dolayı bu şekilde kafa bölgesini korumak çok daha kolay olacaktır. Tek açık noktası düşen kişinin dimdik ayaklarının veya kafasının üzerine düşmesi durumu. O da sürtünme kuvvetini kullanarak mecburi yatay düşmeye sevkedecek tasarımsal öğeler ile çözülebilir diye düşünüyorum.
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Spider_hip 2 yıl Erasmus78
Erasmus78

Benim kayasafty AR-GE sine önerdiğim tasarım; bir ceket değil görseldeki mankenin giydiği tulum idi. Mankenin beline takılacak olan bir palaska benzeri kemeri de içeriyor. Bu kemer hem çeşitli el aletlerini takabileceği işlevleri görecek hem de içinde, pompa ve senzörleri barındıracaktı. Pompa tüm tuluma gerekli havayı saniyenin 1/10 lik kısmına havayı basmış olacaktı. Tıpkı arava hava yastıkları gibi.

Tasarımımda yüksekliği bir önemi yok. Zira hedefim düşen adamı yere konar gibi indirmek değil. Normal bir insanın limit hızda yere çarptığın maruz kaldığı 100G lik kuvveti yine normal bir insan dayanabileceği 30-40 G seviyelerine indirebilmek. Belki bir iki kemik kırılabilir ama ölmez.

Özellikle baş bölgesine alınan darbelerden oluşacak travmalara karşı tulumun yaka bölümü katlı dizayn edilecek ve açıldığında bir Lale soğanı gibi baş ve boyun bölümünü sıkı sıkı sararak hava ile doldurulacak. İnsan düşerken refleks olarak önce kafasını korumaya aldığından dolayı bu şekilde kafa bölgesini korumak çok daha kolay olacaktır. Tek açık noktası düşen kişinin dimdik ayaklarının veya kafasının üzerine düşmesi durumu. O da sürtünme kuvvetini kullanarak mecburi yatay düşmeye sevkedecek tasarımsal öğeler ile çözülebilir diye düşünüyorum.

Düşünceniz gayet güzelmiş. Ne yazık ki Türkiye'de daha da çoğunlukta olmakla beraber dünyanın her yerinde dar görüşlü, ar-ge ciler bulunmakta. Paşa paşa gider şimdi ithal ederler, hatta Türkiye'ye ilk biz getirdik diye sonrada övünürler.

Türkiye'de fikirleri, projeleri, özellikle bilim alanında destekleyecek büyük yatırımlar, destekler gerekli. Örneğin genetik mühendisliği alanındaki öğrenciler hala destek bekliyor. Amerika'nın kaç sene gerisindeyiz, basit bir ödenek bile hala verilmedi diyorlar. Yazık günah. Tamam 10 milyon tane cami daha yapın, ama çoluğunuza çocuğunuza kök hücre gerekse, yusuf yusuf Amerika'lara taşırsınız çocuklarınızı. İbadet kafada başlar. Kafa boş olduktan sonra istediğin kadar cami yap, harry pottercılar gibi gidip gelir, anlamını hiç anlamadıkları sözleri büyü sözleri söyler gibi söyler dönerler. Ondan sonra youtube da izliyoruz;

-Amcacım Müslüman mısın?
-Elhamdülillah Müslümanım tabi.
-Peki kelime-i şehadet in anlamını biliyor musun?
-Eee yok.

Yahu bu müslümanlığın 5 şartından daha ilki, 1. si değil mi? Sen daha bunun anlamını bilme, sonra onun bunun müslümanlığına, onun bunun eteğinin boyuna kafayı tak. Bunlara Harry Potter'cı diyorum. Sanki wingardium leviosa diyor. Büyülü sözleri söyleyince tüm kapılar açılmıyor. Allah oku, oku, oku, anlamını bil de oku diye diyor.
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Erasmus78 2 yıl
Belki inanılmayacak bu fikir yıllardan beri kafamda olan bir şeydi. Hatta Türkiye'nin en büyük iş güvenliği ekipmanları firması Kaya Safety'e de kafamdaki ürünü anlattım. İlgilenmediler bile... Bu haberi görünce hemen Kaya Safety firmasının AR-GE şefine mail attım linki. Ne diyecekler merakla bekliyorum.
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Spider_hip 2 yıl
2 metrede hiç bir şey değilmiş yahu. En azından 5 falan olsaymış. Jireskoplar, sürekli tarama yapan bilgisayar falan iyi ama, es kaza iş arkadaşının el şakası, sırta şaplağı falan yüzünden 20 metredeyken açılırsa fena kazalara sebebiyet verebilir. O mesafede artık hava yastığı yerine paraşüt gerekir.
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MustafaC53 2 yıl en beğenilen
Yeni bişey degil. Motosiklet kullanıcıları için yapılanları mevcut piyasada.
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interwap 2 yıl MustafaC53
MustafaC53

Yeni bişey degil. Motosiklet kullanıcıları için yapılanları mevcut piyasada.

Evet. Zaten her ikisi de aynı teknolojiyi kullanıyor. Aynı geliştirici.
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