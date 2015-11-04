ZOTAC kompakt yapıdaki en güçlü Steam cihazını geliştirdiği iddiasında

Konsol gücünü PC kasası içerisine sığdırmayı amaçlayan Steam Machine projesi yavaş da olsa ilerliyor ve zaman zaman üreticilerin konsepte yeni üyeler eklediğini görüyoruz. ZOTAC şimdiye kadar ki en güçlü kompakt Steam cihazını geliştirdiğini duyurdu.





Steam Machine bilgisayarları belirli bir performans değerinin üzerine çıkarak kullanıcılara konsol kalitesinde oyun deneyimi vadediyor. Valve'nin sertifikasını alan Steam cihazları ilgili logoyu kasanın üzerine basarak satışa çıkıyor.





NEN Steam Machine ZBOX-SN970-P adındaki Steam bilgisayarı 210mm x 203mm x 62.2mm ölçülerine sahip ve ZOTAC'ın alıştığımız mini PC tasarımından biraz daha büyük. Kasa içerisinde 4 çekirdekli ve 2.8GHz saat hızına kadar çıkabilen Skylake tabanlı Intel Core i5-6400T işlemcisi yer alıyor.





Ekran kartı tarafı biraz kafa karıştırıcı zira ZOTAC cihazda 192-bit veriyoluna sahip 3GB GDDR5 bellekli GTX 960 grafik kartını kullandığını belirtiyor. Bununla birlikte ekran kartında 128-bit veriyolu olduğu biliniyor bu bakımdan bahse konu kartın GTX 970M olması kuvvetle muhtemel.





8GB RAM, 1TB 2.5 inç HDD, 1 adet M.2 SATA slotu, WiFi AC, Bluetooth 4.0, USB 3.0, USB 3.0 Type-C gibi bağlantılar içeren cihazda iki adet radyal soğutucu kullanılıyor ve donanımın en verimli şekilde çalışması sağlanıyor. Steam OS işletim sistemi kullanan cihaz Steam platformundaki oyunları Full HD çözünürlükte rahatça oynatabiliyor.





ZOTAC kasa içerisine bir Steam kontrolcü adaptörü de entegre etmiş. Böylece 4 adede kadar Steam kontrolcüsü aynı anda kullanılabiliyor. ZOTAC cihazla birlikte bir adet Steam kontrolcüsü de hediye ediyor. Cihazın fiyatı henüz belli değil.

https://www.zotac.com/gb/product/mini_pcs/nen-steam-machine#spec