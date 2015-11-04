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ZOTAC kompakt yapıdaki en güçlü Steam cihazını geliştirdiği iddiasında

ZOTAC'ın duyurduğu ZBOX NEN Steam Machine adındaki yeni bilgisayar modeli, ölçülerine göre piyasadaki en güçlü Steam bilgisayarı olduğunu iddia ediyor.
3 yıl
5,2b
1
9
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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ZOTAC kompakt yapıdaki en güçlü Steam cihazını geliştirdiği iddiasında

Konsol gücünü PC kasası içerisine sığdırmayı amaçlayan Steam Machine projesi yavaş da olsa ilerliyor ve zaman zaman üreticilerin konsepte yeni üyeler eklediğini görüyoruz. ZOTAC şimdiye kadar ki en güçlü kompakt Steam cihazını geliştirdiğini duyurdu.

Steam Machine bilgisayarları belirli bir performans değerinin üzerine çıkarak kullanıcılara konsol kalitesinde oyun deneyimi vadediyor. Valve'nin sertifikasını alan Steam cihazları ilgili logoyu kasanın üzerine basarak satışa çıkıyor. 

NEN Steam Machine ZBOX-SN970-P adındaki Steam bilgisayarı 210mm x 203mm x 62.2mm ölçülerine sahip ve ZOTAC'ın alıştığımız mini PC tasarımından biraz daha büyük. Kasa içerisinde 4 çekirdekli ve 2.8GHz saat hızına kadar çıkabilen Skylake tabanlı Intel Core i5-6400T işlemcisi yer alıyor. 

Ekran kartı tarafı biraz kafa karıştırıcı zira ZOTAC cihazda 192-bit veriyoluna sahip 3GB GDDR5 bellekli GTX 960 grafik kartını kullandığını belirtiyor. Bununla birlikte ekran kartında 128-bit veriyolu olduğu biliniyor bu bakımdan bahse konu kartın GTX 970M olması kuvvetle muhtemel. 

8GB RAM, 1TB 2.5 inç HDD, 1 adet M.2 SATA slotu, WiFi AC, Bluetooth 4.0, USB 3.0, USB 3.0 Type-C gibi bağlantılar içeren cihazda iki adet radyal soğutucu kullanılıyor ve donanımın en verimli şekilde çalışması sağlanıyor. Steam OS işletim sistemi kullanan cihaz Steam platformundaki oyunları Full HD çözünürlükte rahatça oynatabiliyor. 

ZOTAC kasa içerisine bir Steam kontrolcü adaptörü de entegre etmiş. Böylece 4 adede kadar Steam kontrolcüsü aynı anda kullanılabiliyor. ZOTAC cihazla birlikte bir adet Steam kontrolcüsü de hediye ediyor. Cihazın fiyatı henüz belli değil. 

https://www.zotac.com/gb/product/mini_pcs/nen-steam-machine#spec Yorum Yaz
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Basteryus 3 yıl en beğenilen
"Konsol gücünü PC kasası içerisine sığdırmayı amaçlayan"


PC gücünü konsol kasası içerisine sığdırmaya amaçlayan olmasın o
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OverClocK1ng 3 yıl
Basteryus
Konsol gücünü PC kasası içerisine sığdırmayı amaçlayan
PC gücünü konsol kasası içerisine sığdırmaya amaçlayan olmasın o

Ekrem71 faktörü...
BasteryusKonsol gücünü PC kasası içerisine sığdırmayı amaçlayanPC gücünü konsol kasası içerisine sığdırmaya amaçlayan olmasın o ...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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fakcakaya 3 yıl
arkadaşlar bende bir başka modeli olan ZOTAC ZBOX EN760 konsol pc mi satıyorum...linkini veriyorum
sahibinden.com/...
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murderuo 3 yıl
fiyat bilgisi verebilecek olan var mı ?
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artenis 3 yıl
Mesut Çevik'in bahsettiği PS4 VR edition işte karşınızda :) :)
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kadirirdem 3 yıl
Basteryus hakli cevirme google translate terk...
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OverClocK1ng 3 yıl
Basteryus
Konsol gücünü PC kasası içerisine sığdırmayı amaçlayan
PC gücünü konsol kasası içerisine sığdırmaya amaçlayan olmasın o

Ekrem71 faktörü...
1 Yanıt Yanıtla +7
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BARIŞ55 3 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Basteryus

Konsol gücünü PC kasası içerisine sığdırmayı amaçlayan
PC gücünü konsol kasası içerisine sığdırmaya amaçlayan olmasın o


Ekrem71 faktörü...


Kafa gitmiştir bi an insanlık hali.
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Patren 3 yıl
nvidia zotaca özel yeni gtx 960 yapmış 3gb 192 bitli 960 :)
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c36ab7c4 3 yıl
"Konsol gücünü PC kasası içerisine sığdırmayı amaçlayan" ???
Pc'nin yanında konsol ne ki?
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Basteryus 3 yıl en beğenilen
"Konsol gücünü PC kasası içerisine sığdırmayı amaçlayan"


PC gücünü konsol kasası içerisine sığdırmaya amaçlayan olmasın o
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