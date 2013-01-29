ZTE, 8 inçlik orta seviye tablet modelini tanıttı





Cep telefonu pazarında payını her geçen gün büyüten Çinli firmalardan birisi olan ZTE, ilk Android tableti olan ZTE V81 modelini resmi olarak tanıttı.





Çin ve ABD pazarını hedefleyen model özellikleri itibariyle orta sınıf segmentte yerini alacak gibi görünüyor. Modelde 8 inçlik 1024 x 768 piksellik 4:3 görüntü oranına sahip bir ekran kullanılmış. Bu açıdan iPad mini ve Galaxy Note 8.0 modelinin rakibi olabilecek.





Model, 1.4GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, 1GB RAM, 4GB depolama kapasitesi, 11.07mm kalınlık, 2MP arka kamera, 0.3MP ön kamera, 3G, WiFi, Bluetooth 2.1, microSD girişi, HDMI, GPS, Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi, 3700mAh batarya gibi özelliklere sahip.





Modelin satış fiyatı ve tarihi netleşmedi. Ancak 200$ altında olması muhtemel.

http://www.ztedevices.com/product/Tablet/f9619bd9-2ad2-4116-868d-13498eeb3095.html