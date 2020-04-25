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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ZTE Blade V 2020'nin basın görselleri ve özellikleri ortaya çıktı

    Önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesi beklenen ZTE Blade V 2020'nin resmi basın görselleri ve teknik özellikleri ortaya çıktı. Akıllı telefonun nasıl bir fiyatla çıkış yapacağı da belli oldu.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    ZTE, önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesi beklenen yeni bir orta sınıf telefon hazırlıyor. ZTE Blade V 2020 olarak anılan ciahzın tasarımını gözler önüne seren basın göselleri yayınlandı.
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    Akıllı telefon FHD+ çözünürlükte 6.53 inç LCD ekranla gelecek. Cihazdaki ekranın sol üst köşesindeki delikte ise 16 megapiksel selfie kamerası yer alacak.
    ZTE Blade V 2020'nin arka tarafında 48 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens, 2 megapiksel makro kamera ve derinlik sensöründen oluşan dörtlü kamera sistemi görev yapacak.

    Fiyatı da belli oldu

    Gücünü sekiz çekirdekli MediaTek Helio P70 yonga setinden alacağı belirtilen akıllı telefon 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile sunulacak. Ayrıca hafızasını microSD kart aracılığıyla 512 GB'a kadar genişletmek mümkün olacak.
    Cihaz 4.000 mAh kapasiteli bir pilden beslenecek. ZTE Blade V 2020'nin Avrupa pazarında 280 euro (300 dolar) gibi bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı bildiriliyor.


    https://twitter.com/Sudhanshu1414/status/1253686441491587072 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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