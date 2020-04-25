Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google artık arama ile eşleşmeyen sonuçlar bulduğunda kullanıcıyı uyaracak

    İnternet dünyasının bir numaralı arama motoru Google, aradığımız bilgiye ulaşmanın en kısa yolu. Ancak nadir durumlarda Google bile sonuç bulamıyor ve artık bu durumu kullanıcılarla paylaşacak.
    1 sa.
    239
    11
    1
    Web Siteleri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Google artık arama ile eşleşmeyen sonuçlar bulduğunda kullanıcıyı uyaracak
    Tam Boyutta Gör

    Kurulduğu günden bu yana liderliği elinden bırakmayan ve uzunca bir süre de bırakacak gibi görünmeyen Google'ın, bilgiye ulaşmamızın ana yöntemi olduğu su götürmez bir gerçek. Ancak çok nadir de olsa bazen bu devasa arama motoru bile, aradıklarımızı bulamıyor ve bundan böyle bu durumu bizimle paylaşacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Google, arama sonuçlarının görünümünü güncelliyor

    Ayrıca Bkz. "Amerikan güreşi simülasyonu WWE 2K21 iptal edildi"

    Bildiğiniz üzere Google'da arama yaptığımız zaman, sistem yazdığımız yanlış kelimeleri düzelterek arama sonuçlarının sağlıklı bir şekilde gelmesini sağlıyor. Ya da bize alternatif arama cümleleri sunarak işimizi kolaylaştırıyor. Ancak şirketin tüm bu yardımlara rağmen bize sonuç sunamayacağı veya aradığımız konuyla çok da ilgili olmayan sayfaları getirme olasılığı da mevcut. Google'dan yapılan son açıklamaya göre bundan böyle aradığınız konuyla eşleşmeyen sonuçlarla karşılaştığınızda, arama kutusunun altında bir ileti ile bu durum size bildirilecek.

    Google artık arama ile eşleşmeyen sonuçlar bulduğunda kullanıcıyı uyaracak
    Tam Boyutta Gör

    Kullanıcılara zaman kazandıracak

    Sistem, belirli arama terimleri için yeterince iyi sonuç bulamadığını tespit ederse, Google artık “Aramanız için mükemmel eşleşmeler yok gibi görünüyor” mesajını gösterecektir. Bu, kullanıcıların arama terimlerinin ideal olmadığını hızlı bir şekilde bilmelerine yardımcı olacak ve böylece sonuçlarda gezinirken arama sözcüklerini revize edebilecekler. Kullanıcılar istedikleri takdirde yine de arama sonuçlarına göz atabilecek ve Google, kullanıcının ihtiyacı olan bilgileri bulmak için sorguyu nasıl daha iyi biçimlendirebileceğine ilişkin bazı alternatif aramaların yanı sıra ipuçları da sunacak.

    Google, arama algoritmalarının son derece iyi olması nedeniyle, kullanıcıların bu uyarı mesajının çok sık görmeyeceklerinden emin. Ancak şirket, böyle bir durum gerçekleştiğinde, görüntülenecek olan yeni ileti ile birlikte kullanıcılara biraz zaman kazandırabilmeyi hedefliyor.



    https://www.blog.google/products/search/getting-great-matches-google-search/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 19 dk. Realme akıllı telefonlara, uzay temalı yeni "şarj animasyonları" geliyor 49 dk. Microsoft To Do Android sürümü yeni özelliklerle güncellendi 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Google artık arama ile eşleşmeyen sonuçlar bulduğunda kullanıcıyı uyaracak Sonraki Türkiye’nin yeni solunum cihazı Sahra, Mayıs’ta seri üretimde 2 sa. Redmi Note 9'un tanıtım tarihi açıklandı 2 sa. Telegram’a güvenli grup görüntülü sohbeti geliyor 3 sa. Intel Tiger Lake işlemcilerinin çıkış tarihini doğruladı 4 sa. Android 11 Geliştirici Önizlemesi 3 ile son kapatılan uygulamayı geri getirmek mümkün 5 sa. Ay'ın ilk kapsamlı jeolojik haritası yayınlandı! 7 sa. Epic Games mağazasında For The King ücretsiz 8 sa. Pac-Man Champıonship Edition 2 kısa süreliğine ücretsiz 9 sa. Facebook, süre sınırı olmaksızın 50 kişiye kadar grup çağrısı yapılabilen Messenger Rooms'u tanıttı 10 sa. 2si1 | AMD'nin "Nvidia Killer" GPU'larına az kaldı! 17 sa. Yeni Gboard beta sürümünde panodan yapıştırmak artık çok daha kolay 17 sa. PS Store'da 'Büyük Japon İndirimleri' başladı: İşte dikkat çekenler 17 sa. Waymo, yeni nesil sürücüsüz araç sistemini Jaguar I-Pace ile birlikte sergiledi 18 sa. Huawei, Kirin A1 işlemciye sahip yeni cihazlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor 18 sa. MIT, kıyafetlere dikilen ve sağlık verisi takibi yapan yıkanabilir bir cihaz geliştirdi 19 sa. Amerikan güreşi simülasyonu WWE 2K21 iptal edildi 19 sa. AMD, Zen 3 ve RDNA2 ile gelecek APU hazırlığında 20 sa. Apple da TikTok platformuna adım attı 20 sa. Koronavirüs salgınında iyileşen sayısı rekor kırdı 20 sa. Eve Kapanmışken Oynayabileceğiniz 10 Oyun Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Bu mesaj cihazınızı çökertebilir: Neredeyse tüm Apple aygıtlar...
    DonanımHaber
    Toyota yeni crossover modelini resmen tanıttı: Yaris Cross
    DonanımHaber
    Yeni iPhone SE performansıyla şaşırttı: İşte AnTuTu sonucu
    DonanımHaber
    Sandbox Uzay Simülatörü Hardspace: Shipbreaker 16 Haziran'da S...
    Bölüm Sonu Canavarı
    13 Bin Liralık Death Stranding Montu
    Bölüm Sonu Canavarı
    CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK VERGİ ORANLARI İLE BU GÜZELİM Ü...
    DH Forum
    İstanbulbilisim'den telefon alınır mı?
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim