Google artık arama ile eşleşmeyen sonuçlar bulduğunda kullanıcıyı uyaracak

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Kurulduğu günden bu yana liderliği elinden bırakmayan ve uzunca bir süre de bırakacak gibi görünmeyen Google'ın, bilgiye ulaşmamızın ana yöntemi olduğu su götürmez bir gerçek. Ancak çok nadir de olsa bazen bu devasa arama motoru bile, aradıklarımızı bulamıyor ve bundan böyle bu durumu bizimle paylaşacak.

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Bildiğiniz üzere Google'da arama yaptığımız zaman, sistem yazdığımız yanlış kelimeleri düzelterek arama sonuçlarının sağlıklı bir şekilde gelmesini sağlıyor. Ya da bize alternatif arama cümleleri sunarak işimizi kolaylaştırıyor. Ancak şirketin tüm bu yardımlara rağmen bize sonuç sunamayacağı veya aradığımız konuyla çok da ilgili olmayan sayfaları getirme olasılığı da mevcut. Google'dan yapılan son açıklamaya göre bundan böyle aradığınız konuyla eşleşmeyen sonuçlarla karşılaştığınızda, arama kutusunun altında bir ileti ile bu durum size bildirilecek.

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Kullanıcılara zaman kazandıracak

Sistem, belirli arama terimleri için yeterince iyi sonuç bulamadığını tespit ederse, Google artık “Aramanız için mükemmel eşleşmeler yok gibi görünüyor” mesajını gösterecektir. Bu, kullanıcıların arama terimlerinin ideal olmadığını hızlı bir şekilde bilmelerine yardımcı olacak ve böylece sonuçlarda gezinirken arama sözcüklerini revize edebilecekler. Kullanıcılar istedikleri takdirde yine de arama sonuçlarına göz atabilecek ve Google, kullanıcının ihtiyacı olan bilgileri bulmak için sorguyu nasıl daha iyi biçimlendirebileceğine ilişkin bazı alternatif aramaların yanı sıra ipuçları da sunacak.

Google, arama algoritmalarının son derece iyi olması nedeniyle, kullanıcıların bu uyarı mesajının çok sık görmeyeceklerinden emin. Ancak şirket, böyle bir durum gerçekleştiğinde, görüntülenecek olan yeni ileti ile birlikte kullanıcılara biraz zaman kazandırabilmeyi hedefliyor.

https://www.blog.google/products/search/getting-great-matches-google-search/

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