ZTE, her Windows Phone cihazı için Microsoft'a 27$ lisans bedeli ödüyor

Windows Phone adlı mobil işletim sistemini yayınlayarak iOS ve Android platformuyla iddialı bir rekabete giren Microsoft, bunun yanında üretici ortaklarından aldığı lisans bedelleriyle de gündeme geliyor.





Bugüne kadar Microsoft'un Windows Phone cihazı üreticilerinden ne kadar lisans bedeli aldığı bilinmiyordu ancak ZTE Tania adlı Windows Phone cihazının İngiltere'deki lansmanında ürün yöneticisi Santiago Sierra, cihaz başı 27$ lisans bedeli ödediklerini açıkladı.





Bu miktarı Microsoft'un üreticilerden aldığı kar olarak da görebiliriz. Diğer firmalar için ne kadar lisans ücreti belirlediği belli değil ancak bu rakamın ortalama olduğu söylenebilir.





Bununla birlikte Microsoft asıl gelirini Android işletim sisteminden elde ediyor. Üreticiler, ücretsiz olarak kullandıkları Android işletim sistemi için bazı patentlerin kullanım hakkı Microsoft'ta olduğundan dolayı belirli bir miktar lisans bedeli ödemek zorunda.





Microsoft 11 Android üreticisi ile lisans anlaşması imzalamış durumda. Lisans bedelinin ise 10$ civarında olduğu tahmin ediliyor. 2012 yılında 200 milyon Android cihazının satılacağını düşünürsek Microsoft'un 2 milyar dolara yakın bedel alacağını tahmin edebiliriz. Windows Phone lisansı üzerinden elde ettiği kar ise 2012 yılındaki 40 milyon cihaz tahminine göre 1 milyar dolar olacak.