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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ZTE, her Windows Phone cihazı için Microsoft'a 27$ lisans bedeli ödüyor

7 yıl
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows Phone adlı mobil işletim sistemini yayınlayarak iOS ve Android platformuyla iddialı bir rekabete giren Microsoft, bunun yanında üretici ortaklarından aldığı lisans bedelleriyle de gündeme geliyor.

Bugüne kadar Microsoft'un Windows Phone cihazı üreticilerinden ne kadar lisans bedeli aldığı bilinmiyordu ancak ZTE Tania adlı Windows Phone cihazının İngiltere'deki lansmanında ürün yöneticisi Santiago Sierra, cihaz başı 27$ lisans bedeli ödediklerini açıkladı.

Bu miktarı Microsoft'un üreticilerden aldığı kar olarak da görebiliriz. Diğer firmalar için ne kadar lisans ücreti belirlediği belli değil ancak bu rakamın ortalama olduğu söylenebilir. 

Bununla birlikte Microsoft asıl gelirini Android işletim sisteminden elde ediyor. Üreticiler, ücretsiz olarak kullandıkları Android işletim sistemi için bazı patentlerin kullanım hakkı Microsoft'ta olduğundan dolayı belirli bir miktar lisans bedeli ödemek zorunda. 

Microsoft 11 Android üreticisi ile lisans anlaşması imzalamış durumda. Lisans bedelinin ise 10$ civarında olduğu tahmin ediliyor. 2012 yılında 200 milyon Android cihazının satılacağını düşünürsek Microsoft'un 2 milyar dolara yakın bedel alacağını tahmin edebiliriz. Windows Phone lisansı üzerinden elde ettiği kar ise 2012 yılındaki 40 milyon cihaz tahminine göre 1 milyar dolar olacak. 

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K_Spartakus 7 yıl
ZTEde bu oyunda varsa ( wp7.5 ) nokianın uzak doğuda işi çok zor .
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Rainbow6 7 yıl
Iste Microsoft farki cihaz basina 27 dolar ureticen bide androiddende para topluyo hoha falan oldum tam somurge
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Turkforce 7 yıl
Şu her haberde geçen standart cümle "Android için xx üreticisi microsoft ile anlaştı"
Bu patentler nedir bunu bulabilen varmı ?
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Silent Guardian 7 yıl
Android,iOS varken WP nedir?Hemde 27 Dolar ha?
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oktayakgoz 7 yıl
evet bunu zamanında sanırım microsoft da demişti. wp7 diğer sistemlerden daha ucuz diye. fakat anlamadığım yılda 1 milyar dolar reklam harcadıkları söylenen microsoft bunu bedava yapsa çok dha fazla yayılma politikası izlemiş olmaz mı.
bazen diyorum bu piyasayı düzenleyen birileri var. öyle hatalar oluyorki insanın inanası gelmiyor.
mesela iphone gibi bi cihaz varken nokia symbian v3 gibi birşeyi satmaya çalışıyor olması bana çok garip gelmişti
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uLtRaTRim 7 yıl
Microsoft patent lisansı olaylarından Android üreticilerinden cihaz başı $5-15 dolar alıyor, yani aslında çok büyük bir fark yok iki sistem fiyatlarının.
Hatta diğer patentleri, yazılım/driver geliştirmeyi, google a ödenen parayı da hesaba katarsan, WP7 belki daha da ucuza geliyordur Androiddan.
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interwap 7 yıl
Üreticiler 2013'ten sonra Microsoft'a lisans ücreti ödemekten kurtulur.
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ruhsuzadam 7 yıl
Anlamadığım şey adamlar size zte nin kaç para verdiğini yazmış şimdi siz aaaa zte şu kadar para veriyormuş bende gidip zte alayım filan mı diyorsunuz bu haber nasıl reklama giriyor ayrıca böyle bir reklamda olmaz yani
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haymatloshan 7 yıl
Diğer firmaların reklamını yapsa sadece,para kazanır.
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E_Aydin35 7 yıl
Bu 27$ ilerde kaç milyon,milyar dolara dönüşür...:)
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