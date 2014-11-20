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Zalman, Güney Kore mahkemelerinin gözetimi altında girdi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Güç Kaynağı
Ekrem71
Haber Editörü
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Zalman, Güney Kore mahkemelerinin gözetimi altında girdi

Ana firma Moneual'ın yaklaşık 3 milyar dolarlık dolandırıcılık suçuna karıştığı ortaya çıktıktan sonra iflasa sürüklendiği haberleri gündeme gelen ünlü PC bileşenleri üreticisi Zalman, gelişmelerle ilgili bir açıklama yaptı.

Zalman açıklamasında ana firmanın adının karıştığı dolandırıcılık olayına hiçbir şekilde dahil olmadıklarını, aksine olayda en çok mağdur olanlardan birisinin de kendileri olduğunu dile getirdi. 

Herhangi bir şekilde iflasa sürüklenme gibi bir durumun olmadığını aktaran şirket, Güney Kore mahkemelerinin gözetimi altında yeniden yapılanma sürecine girmüş durumda. Bugüne kadar garanti kapsamında satın alınan Zalman ürünlerine destek verilmeye devam edilecek ve hiçbir müşteri mağdur edilmeyecek. 

Ancak yeniden yapılanmanın ne tür bir stratejiye sahip olduğu bilinmiyor. Genelde mali tabloları düzeltmek adına girişilen yeniden yapılanma süreçlerinde işten çıkarmalar veya ürün yelpazesinde kesintiler yapıldığını daha önceki örneklerden biliyoruz. Bu bakımdan Zalman'ın da benzer bir süreçten geçmesi muhtemel.  

http://www.tomshardware.com/news/zalman-survives-moneual-fraud,28100.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
İsmetMetin 4 yıl
zalman hayla dşmdşk ayakta gözüküyor zalman z3 z11 z5 z9 ms800 z11neo birçok alışveriş sitesinde en çok satanlar listesinde.
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brev 5 yıl
Zalman başarılı bir firma batarsa yazık olur.:(
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12 Angry Men 5 yıl
işiniz gücünüz dedikodu haberleri.
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Turkforce 5 yıl
Oturduğu yerden şirket batıranlar çok.
Lafla peynir gemisi yürümez...
Mahkeme gereğini yapar, bu kadar üzülmeyin.
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keskin53 5 yıl
Zalman sogutucuları ve kasaları güzeldi artık rahmetli nokia gibi kaybolmaya mahkum derim ve ruhuna El Fatiha
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asaltek 5 yıl
Böylesine sevilen bir markanın kaybı, ne kadar kore 'ye koymasa da, üzücü olur.

Markayı umarım bir şekilde ayakta tutmayı başarırlar ve yok olmasına izin vermezler.
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MühendisMurat 5 yıl asaltek
asaltek

Böylesine sevilen bir markanın kaybı, ne kadar kore 'ye koymasa da, üzücü olur.

Markayı umarım bir şekilde ayakta tutmayı başarırlar ve yok olmasına izin vermezler.

+1

güzel bir alternatif oldu her zaman.
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Siyah Kalem 5 yıl
2 ekran karti incelemesi yap desek yapmassiniz
bize ne zalmandan, guney koreden
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