Zalman, Güney Kore mahkemelerinin gözetimi altında girdi





Ana firma Moneual'ın yaklaşık 3 milyar dolarlık dolandırıcılık suçuna karıştığı ortaya çıktıktan sonra iflasa sürüklendiği haberleri gündeme gelen ünlü PC bileşenleri üreticisi Zalman, gelişmelerle ilgili bir açıklama yaptı.





Zalman açıklamasında ana firmanın adının karıştığı dolandırıcılık olayına hiçbir şekilde dahil olmadıklarını, aksine olayda en çok mağdur olanlardan birisinin de kendileri olduğunu dile getirdi.





Herhangi bir şekilde iflasa sürüklenme gibi bir durumun olmadığını aktaran şirket, Güney Kore mahkemelerinin gözetimi altında yeniden yapılanma sürecine girmüş durumda. Bugüne kadar garanti kapsamında satın alınan Zalman ürünlerine destek verilmeye devam edilecek ve hiçbir müşteri mağdur edilmeyecek.





Ancak yeniden yapılanmanın ne tür bir stratejiye sahip olduğu bilinmiyor. Genelde mali tabloları düzeltmek adına girişilen yeniden yapılanma süreçlerinde işten çıkarmalar veya ürün yelpazesinde kesintiler yapıldığını daha önceki örneklerden biliyoruz. Bu bakımdan Zalman'ın da benzer bir süreçten geçmesi muhtemel.

http://www.tomshardware.com/news/zalman-survives-moneual-fraud,28100.html