Zap&Go projesi ilk grafen tabanlı şarj cihazını geliştirdi





Karbon atomunun yapılarından birisi olan ve daha fazla elektrik tutarak daha hızlı şarj olma imkanı veren Grafen maddesi, ilk sentezlemesini yapan bilimadamlarına da Nobel fizik ödülünü getirmişti. Grafen henüz son kullanıcıya yaygın bir şekilde ulaşmıyor ancak çalışmalar devam ediyor. Zap&Go projesi bu konuda bir ilki başardığı iddiasında.





Indiegogo üzerinde büyük ilgi gören Zap&Go, Grafen tabanlı süperkapasitörler kullanarak 5 dakika gibi kısa bir sürede 1500mAh gücündeki batarayasını şarj edebiliyor. Ekip sektörün ilk Grafen süperkapasitörlü şarj cihazını geliştirdiğini belirtiyor.





Zap&Go, alüminyum alaşımdan imal edilen süperkapasitörlerin yerine Grafen kapasitörler kullanmış. Böylece hızın yanında daha küçük boyutlarda üretim yapmak da mümkün hale gelmiş.





Ancak kapasitör konusunda yaşanan dezavantajlar projenin de önünde bazı engeller oluşturmuş. Normalde bir mobil cihazda batarya yerine kapasitör kullanmak mümkün. Bununla birlikte kapasitör tuttuğu enerjiyi yaklaşık 30 saniyede bıraktığı için kullanışlı değil.





Proje ekibi bu dezavantajı aşmak için yapısal olarak daha gelişmiş kapasitörleri ifade eden süperkapasitör kullanmayı tercih etmiş. Böylece 72 saat sonra bile hiç kullanmadığınız Zap&Go kapasitesinin yüzde 20'sini kaybediyor. Elbette standart bataryalar gibi çok uzun süreler kapasitesinin büyük kısmını koruması mümkün değil. Proje daha çok ihtiyaç anında hızlı şarj olabilen bir istasyon amacını gütmüş.





Piyasada bulunan şarj istasyonlarına bakıldığında Zap&Go'nun kapasitesi oldukça küçük ve iPhone 6 serisi veya Galaxy cihazlarını tam kapasitede şarj dahi edemiyor. Ancak rakipleri gibi saatlerce süren şarj olma sürecinin aksine 5 dakikada hazır hale geliyor. Elbette istasyonun mobil cihazları şarj etmesi bu kadar kısa sürede olmuyor ancak rakiplerine göre nispeten hızlı. Üstelik hızlı şarjın getirdiği ömür döngüsünün kısalması dezavantajı da daha az hissediliyor.





Zap&Go ürünü konsept gereği özel bir adaptöre ihtiyaç duyuyor. Ancak bu adaptör entegre olarak geliyor. Dünyada kullanılan priz standartlarına göre 4 farklı uç da kutuya dahil edilmiş. Proje ihtiyacı olan yatırımın iki katına ulaşmış durumda. 100$ ve üzeri bağışlarda hediye ürün Ekim 2015 itibariyle dağıtıma başlayacak.

https://www.indiegogo.com/projects/zap-go-first-graphene-supercapacitor-charger