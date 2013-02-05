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Zengin bildirim menüsü Chrome OS üzerinde görüntülendi

6 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Zengin bildirim menüsü Chrome OS üzerinde görüntülendi

Google'ın bir süredir Chrome işletim sistemi ve tarayıcısı için gelişmiş bir bildirim menüsü üzerinde çalıştığı biliniyor. Google Now dijital asistanının, Chrome sistemlerine de getirilmesinin ilk adımı olan bildirim menüsü, daha detaylı bir görselde ortaya çıktı.

İşletim sistemi görev çubuğunun sağ alt kısmında bir pencere olarak ortaya çıkan bildirim menüsü, bağlı olduğu hizmetlerdeki güncellemeleri anında kullanıcıya iletiyor. Google Voice ile gelen çağrılar, anlık mesajlar, epostalar bunlardan bazıları. Bildirimlere tıklanarak da ilgili uygulamaya geçiş yapılabiliyor.

Bildirim menüsünün ne zaman nihai sürüme ulaşacağı bilinmiyor ancak Mayıs ayındaki I/O 2013 etkinliğine yetiştirileceği tahmin ediliyor.


https://plus.google.com/u/0/100132233764003563318/posts/j2hjXkmx7zw Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 6 yıl
chrome os her şeyi internet te doc.google sayfası üzerinde yapmaya çalışan bir sürüm olduğu için
gerçek bir işletim sistemi olarak değerlendirmek pekte mümkün değil gibi !
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regaibyigit. 6 yıl
şu chrome os'u bi türlü kullanamadım :(
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