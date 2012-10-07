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Zero Motorcycles, 2013 elektrikli motorsiklet modellerini tanıttı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
11,2b
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Alternatif Enerji
Ekrem71
Haber Editörü
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Elektrikli arabalar henüz yaygın kullanım alanı bulamasa da elektrikli motorsikletler yavaş yavaş kabuğunu kırmaya başlıyor. Farklı ve ilgi çekici tasarıma sahip pek çok ürün piyasada bulunabiliyor. Zero Motorcycles firması da 2013 yılı için geliştirdiği yeni serisini resmi olarak tanıttı.

Z-Force elektrikli motoru ile önceki modellerden yüzde 125 daha fazla güç üretebilen yeni seri, Zero S, DS, FX, XU ve MX şeklinde sıralanıyor. Her model kendi içerisinde motor tasarımına göre ikiye ayrılıyor.

Zero S modeli genelde kentsel alanlar için tasarlandı ve ZF8.5 ve ZF11.4 olarak iki varyanta ayrılıyor. ZF8.5 varyantı tek şarjda şehir içinde 166km, otobanda 53km maksimum mesafe ve 415 000km batarya ömrü sunuyor ve 14 000$ fiyatında. ZF11.4 varyantı tek şarjda 220km şehir içinde, 113km otobanda maksimum mesafe ve 552 000km batarya ömrü sunarken fiyatı 16 000$. Her iki varyant da saatte 153km hıza ulaşabiliyor.
Zero DS modeli ise çakıl ve aşırı tozlu yollar için tasarlandı. Bu model de yine ZF8.5 ve ZF11.4 olarak iki varyanta ayrılıyor. ZF8.5 varyantı tek şarjda şehir içinde 153km, otobanda 74km maksimum mesafe ve 381 000km batarya ömrü sunuyor ve 14 000$ fiyatında. ZF11.4 varyantı tek şarjda 220km şehir içinde, 113km otobanda maksimum mesafe ve 508 000km batarya ömrü sunarken, fiyatı 16 000$. Her iki varyant da saatte 153km hıza ulaşabiliyor.
Zero FX modeli "Stealth Fighter" olarak adlandırılıyor ve serinin en çabuk hızlanan modeli. Model ZF2.8 ve ZF5.7 olarak iki varyanta ayrılıyor. ZF2.8 varyantı tek şarjda şehir içinde 58km, otobanda 24km maksimum mesafe ve 140 000km batarya ömrü sunuyor ve 9 500$ fiyatında. ZF5.7 varyantı tek şarjda 113km şehir içinde, 50km otobanda maksimum mesafe ve 280 000km batarya ömrü sunarken, fiyatı 12 000$. Her iki varyant da saatte 137km hıza ulaşabiliyor.
Zero XU modeli de kentsel alanlarda sürüş için tasarlanan bir model. ZF2.8 ve ZF5.7 olarak iki varyanta ayrılıyor. ZF2.8 varyantı tek şarjda şehir içi 61km, otobanda 27km maksimum mesafe ve 153 000km batarya ömrü sunuyor ve 8 000$ fiyatında. ZF5.7 varyantı tek şarjda 122km şehiriçi, 56km otoban maksimum mesafe ve 306 000km batarya ömrü sunarken, fiyatı 10 500$. Her iki varyant da saatte 124km hıza ulaşabiliyor.
Zero MX modeli motokros tutkunlarının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı. ZF2.8 ve ZF5.7 olarak iki varyanta ayrılıyor. ZF2.8 varyantı tek şarjda yavaş sürüşlerde 30-70 dakika, hızlı sürüşlerde 20-60 dakika gidebiliyor. Toplam kullanım süresi 1670 saat. Fiyatı ise 9500$. ZF5.7 varyantı ise tek şarjda yavaş sürüşlerde 50-140 dakika, hızlı sürüşlerde 35-120 dakika gidebiliyor. Toplam kullanım süresi 3230 saat iken fiyatı 12000$ olarak belirlenmiş.

ChaDeMo adı verilen ek bir şarj ünitesi de modellerin 1 saat daha fazla yol almasını sağlıyor. 

Zero serisi ABD, Kanada, Almanya, İngiltere, İspanya ve Fransa'da Ocak ayında satışa sunulacak.

http://www.zeromotorcycles.com/2013/ Yorum Yaz
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bocekgrafik 7 yıl en beğenilen
Araba parasına motor. Güya yakıttan tasarruf yapılacak bir de. Ondan daha fazlasını motora verdikten sonra ne anlamı kaldı bu işin?
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DH Misafiri 4 yıl
Görüntüsü çok hoş. Motorsikleti sadece benzin olarak düşünmemek gerekli. yag, hava, yakıt filitresi, zincir, kayış, balata , motor ,şanzıman ve hidrolik yağları ve benzeri birçok yan masraf var.
Zero çok sessiz bir motor değil biraz bilinçli olarak ses çıkacak şekilde tasarım yapılmış. Bana göre sıkıntı ve fiyattan çok menzili. Menzil biraz daha uzatılırsa satışında başarı sağlanır gibi görünüyor.
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DH Misafiri 4 yıl
arkadaşlar ben size 5 kw lık 2 saat gidebilen bir spor motor yapabilirim sadece bana parçaları ve istediğiniz kasayı temin etmeniz yeterli cbr 250 suzuki 600 rr gibi kasalara ek elektrikli yapabilirim sadece 6 bin - 8 bin tl ye tamamlanır herşey
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DH Misafiri 5 yıl
nerden alabilirim nerden getittire bılirim cevap vercek yokmu almam lazım 1 tane
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TheRaider 7 yıl
Tasarımlar çok hoş fakat fiyat biraz fazla olmuş gibi. Uzun süreli performansları nasıl olur bilemem.
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lyridder 7 yıl
A sınıf ehliyeti nereden alıyoruz:))
1 Yanıt Yanıtla
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Rocky Balboa® 7 yıl
Fiyat çok yüksek ayrıca hiç ses yok bu motorlarda yahu motor dediğin Yamaha RX King gibi ses çıkaracak
sessiz motorları hiç sevmiyorum .
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BERK BEY 7 yıl lyridder
lyridder

A sınıf ehliyeti nereden alıyoruz:))

kasaptan
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altnkrtl 7 yıl
Fiyatı bir kenara koyarsak(ki bu fiyat es geçilecek bir fiyat değil
) veriler çok hoşuma gitti 153 km cidden küçümsenecek hız değil. Fakat şöyle bir durum var bu fiyatı bir kenara koyarız çünkü bu fiyat bu motora verilmez kenarda dursun başka birşeye harcarız. Ve bu motor burda iş yapmaz sadece nasıl birşey olduğunu merak eden aşırı godomanlar alır. Sebebine gelirsek buradaki orta gelirli halk şuan ki benzin fiyatları ne kadar uçuk olursa olsun bu fiyatı vermez çünkü benzinli motosikletin çevreye verdiği zararı es geçersek( ki bunu hiç kimse düşünmüyor istisnalar hariç) daha pratik bekleme süresi yok (elektriklide şarj süresi var artı uzun yola çıkamassın yolda şarj istasyonları yok). Şimdi gelelim zengin halka zengin halkta kalkıp bu motora bu parayı vermez çünkü benzin fiyatını pek dert etmez ayrıca buna vereceği parayla bu motorların son hızına ulaşana kadarki sürede 250km hıza çıkar(kesin veri yok ama yaklaşık böyledir
) ve en önemlisi bunun sesi yok benzinli motorun o muhteşem sesi yeter.
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victorist 7 yıl
Fiyatlar şaka gibi
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OZKNaln 7 yıl
COK GUZELDE PAHALI
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bocekgrafik 7 yıl en beğenilen
Araba parasına motor. Güya yakıttan tasarruf yapılacak bir de. Ondan daha fazlasını motora verdikten sonra ne anlamı kaldı bu işin?
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murdocklawless 7 yıl
abd'de 14 bin dolar bu saçmalıklara vereceğime gixxer ya da busa alırım be.
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