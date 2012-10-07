Zero Motorcycles, 2013 elektrikli motorsiklet modellerini tanıttı

Elektrikli arabalar henüz yaygın kullanım alanı bulamasa da elektrikli motorsikletler yavaş yavaş kabuğunu kırmaya başlıyor. Farklı ve ilgi çekici tasarıma sahip pek çok ürün piyasada bulunabiliyor. Zero Motorcycles firması da 2013 yılı için geliştirdiği yeni serisini resmi olarak tanıttı.





Z-Force elektrikli motoru ile önceki modellerden yüzde 125 daha fazla güç üretebilen yeni seri, Zero S, DS, FX, XU ve MX şeklinde sıralanıyor. Her model kendi içerisinde motor tasarımına göre ikiye ayrılıyor.





Zero S modeli genelde kentsel alanlar için tasarlandı ve ZF8.5 ve ZF11.4 olarak iki varyanta ayrılıyor. ZF8.5 varyantı tek şarjda şehir içinde 166km, otobanda 53km maksimum mesafe ve 415 000km batarya ömrü sunuyor ve 14 000$ fiyatında. ZF11.4 varyantı tek şarjda 220km şehir içinde, 113km otobanda maksimum mesafe ve 552 000km batarya ömrü sunarken fiyatı 16 000$. Her iki varyant da saatte 153km hıza ulaşabiliyor.

Zero DS modeli ise çakıl ve aşırı tozlu yollar için tasarlandı. Bu model de yine ZF8.5 ve ZF11.4 olarak iki varyanta ayrılıyor. ZF8.5 varyantı tek şarjda şehir içinde 153km, otobanda 74km maksimum mesafe ve 381 000km batarya ömrü sunuyor ve 14 000$ fiyatında. ZF11.4 varyantı tek şarjda 220km şehir içinde, 113km otobanda maksimum mesafe ve 508 000km batarya ömrü sunarken, fiyatı 16 000$. Her iki varyant da saatte 153km hıza ulaşabiliyor.

Zero FX modeli "Stealth Fighter" olarak adlandırılıyor ve serinin en çabuk hızlanan modeli. Model ZF2.8 ve ZF5.7 olarak iki varyanta ayrılıyor. ZF2.8 varyantı tek şarjda şehir içinde 58km, otobanda 24km maksimum mesafe ve 140 000km batarya ömrü sunuyor ve 9 500$ fiyatında. ZF5.7 varyantı tek şarjda 113km şehir içinde, 50km otobanda maksimum mesafe ve 280 000km batarya ömrü sunarken, fiyatı 12 000$. Her iki varyant da saatte 137km hıza ulaşabiliyor.

Zero XU modeli de kentsel alanlarda sürüş için tasarlanan bir model. ZF2.8 ve ZF5.7 olarak iki varyanta ayrılıyor. ZF2.8 varyantı tek şarjda şehir içi 61km, otobanda 27km maksimum mesafe ve 153 000km batarya ömrü sunuyor ve 8 000$ fiyatında. ZF5.7 varyantı tek şarjda 122km şehiriçi, 56km otoban maksimum mesafe ve 306 000km batarya ömrü sunarken, fiyatı 10 500$. Her iki varyant da saatte 124km hıza ulaşabiliyor.

Zero MX modeli motokros tutkunlarının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı. ZF2.8 ve ZF5.7 olarak iki varyanta ayrılıyor. ZF2.8 varyantı tek şarjda yavaş sürüşlerde 30-70 dakika, hızlı sürüşlerde 20-60 dakika gidebiliyor. Toplam kullanım süresi 1670 saat. Fiyatı ise 9500$. ZF5.7 varyantı ise tek şarjda yavaş sürüşlerde 50-140 dakika, hızlı sürüşlerde 35-120 dakika gidebiliyor. Toplam kullanım süresi 3230 saat iken fiyatı 12000$ olarak belirlenmiş.





ChaDeMo adı verilen ek bir şarj ünitesi de modellerin 1 saat daha fazla yol almasını sağlıyor.





Zero serisi ABD, Kanada, Almanya, İngiltere, İspanya ve Fransa'da Ocak ayında satışa sunulacak.