CATL’den elektrikli havacılıkta büyük atılım: 350 Wh/kg’lık batarya seri üretime hazır

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Tam Boyutta Gör Çinli batarya devi CATL, uçan otomobiller ve elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen hava araçları (eVTOL) için geliştirdiği havacılık batarya sisteminde önemli bir güvenlik aşamasını geride bıraktı. Şirket, yeni batarya sisteminin termal kaçak testini başarıyla tamamladığını ve seri üretime hazır olduğunu açıkladı.

CATL’nin geliştirdiği sistem, 350 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip dünyanın ilk prizmatik hücreli havacılık bataryası olarak tanımlanıyor. Batarya, geleneksel elektrikli araç bataryalarında kullanılan çözümlere kıyasla yaklaşık yüzde 50 daha yüksek enerji yoğunluğu sunuyor. Daha yüksek enerji yoğunluğu, aynı ağırlık ve hacim içerisinde daha fazla enerji depolanmasını sağlayarak elektrikli hava araçlarının menzilini artırıyor.

Termal kaçak testini geçmeyi başardı

Elektrikli havacılıkta güvenlik açısından en büyük risklerden biri termal kaçak. Bir batarya hücresinin aşırı ısınarak kontrolden çıkması, yakındaki hücreleri de tetikleyerek kısa sürede tüm batarya paketine yayılan zincirleme bir yangına neden olabiliyor.

CATL, yeni bataryasını bu riske karşı oldukça ağır koşullarda test etti. Şirket, batarya paketinde birbirine komşu iki hücreyi aynı anda kasıtlı olarak arızalandırdı. Testler, bataryanın yoğun merkez bölgesi ve dış köşeler gibi farklı kritik noktalarında gerçekleştirildi. İki hücrenin aynı anda alev almasına rağmen batarya yapısı ortaya çıkan ısıyı izole etmeyi ve yangının çevredeki hücrelere sıçramasını engellemeyi başardı.

Testlerin yanı sıra üretim, denetim ve doğrulama süreçleri Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC) tarafından görevlendirilen temsilcilerin gözetiminde gerçekleştirildi. Bu durum, sistemin ilerleyen dönemde elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) araçları için ticari uçuş sertifikasyonu sürecine girmesinin önünü açabilir.

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CATL bataryası eVTOL araçlarda kullanılacak

CATL, yeni havacılık batarya sisteminin seri üretime hazır olduğunu doğruladı. Şirketin açıklamasına göre sistem, ilk olarak Şanghay merkezli eVTOL üreticisi AutoFlight'ın yolcu taşıyan hava araçlarında kullanılacak. CATL'nin üretim hatlarında otomasyon oranının yüzde 95'e ulaştığı belirtiliyor. Üretim sürecinde binlerce kontrol noktası kullanılarak bataryaların kalite ve güvenlik standartlarına uygunluğu takip ediliyor.

CATL ve AutoFlight daha önce deniz ve hava ulaşımını bir araya getirmeyi amaçlayan yüzer bir vertiport projesinde de iş birliği yapmıştı. Güneş enerjisi ve enerji depolama sistemlerini kalkış ve iniş alanlarıyla birleştiren bu tür platformların, gelecekte düşük irtifa hava ulaşım ağlarının önemli parçalarından biri olması bekleniyor.

Çin, düşük irtifa ekonomisinde liderliği hedefliyor

Çin, elektrikli hava araçları ve eVTOL teknolojilerini kapsayan “düşük irtifa ekonomisi” alanında küresel liderlik hedefliyor. Mevcut düzenlemeler kapsamında belirli koşullarda 1.000 metrenin altındaki irtifalarda yolcu taşımacılığına izin verilmesi, sektörün ticari olarak büyümesini destekliyor.

CCID Consulting'in tahminlerine göre yedi büyük üreticinin yıl sonundan önce ürün teslimatlarına başlaması bekleniyor. Bu gelişme, batarya teknolojisindeki ilerlemelerle birlikte elektrikli hava taksilerinin ticari kullanıma geçişini hızlandırabilir.

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CATL, 350 Wh/kg’lık havacılık bataryasını seri üretime hazırlıyor

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