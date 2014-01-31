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Zoom, H5 isimini verdiği yeni ses kayıt cihazını resmi olarak duyurdu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
10,3b
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Zoom, H5 isimini verdiği yeni ses kayıt cihazını resmi olarak duyurdu
Ürettiği üst seviye ses kayıt donanımları ile önemli bir yerde bulunan Zoom, geçtiğimiz haftalarda müzisyenler için tanıttığı kamerası Q4 sonrası şimdide H5 model isimli yeni ses kayıt cihazını kullanıcıların beğenisine sundu.
Her zaman kullanılabilecek şekilde kompakt bir yapıda hazırlanan Zoon H5, firmanın amiral gemisi H6'dan daha ufak geliştirilmiş ve teknik olarak altına konumlandırılmış durumda. H6'nın aksine üzerinde her türlü bilgi için siyah-beyaz bir ekran taşıyan H5, XY stereo mikrofon ile geliyor ve isteğe bağlı olarak alternatif çözümler için bu mikrofon değiştirilebiliyor. Yaptığı kayıtları SD kartlar üzerinde depolayabilen ses kayıt cihazı, taşıdığı girişler ile 2 ayrı kaynak üzerinden de aynı anda kayıt yapabiliyor ve maksimum 140dB SLP değeri ortaya koyarak, esktra analog çıkışını da bünyesinde barındırıyor. Zoom H5 aynı zamanda arkasında yer alan giriş ile farklı stand ünitelerine de bağlanabiliyor.
Zoom'un yeni ses kayıt çözümü H5'in resmi satış fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi henüz açıklanmamış durumda. Ancak tahminler fiyatın 299$ (Zoom H4n) ile 400$ (Zoom H6) aralığında olacağını gösteriyor.

http://www.bhphotovideo.com/indepth/audio/news/zoom-introduces-h5-handy-recorder Yorum Yaz
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burakesan 5 yıl en beğenilen
Daha çok şu taser denilen, hani şu milleti çarpan şeye benziyor :D
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mars3910 4 yıl
h4n'den daha iyi olduğu kesin zaten piyasaya çıkmış ürün muzikekipman.com/...
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Technotronic 4 yıl
çok prof görünüyor.
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furkancool 5 yıl
kesin emin olmamakla beraber 140dB SLP değil de 140dB SPL (sound pressure level) olması gerektiğini düşünüyorum. 140dB cidden çok yüksek bir seviye. konser izlemeye gidip neredeyse prof kalitede korsan ses kaydı yapmaya yarar heralde:)
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tutakgokhan 5 yıl
H6 Varken buna gerek yok.
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Godolphin 5 yıl
Görüntüsü korkunç.
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Barney Stinson 5 yıl
bende şçyle oyunları oynatan dokumatik bişey sandım
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DH Misafiri 5 yıl
beyler seslendirme için iyi gider mi bunlar
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alito 5 yıl
Haber yapan muhabir bunu politikacıya uzatsa, şüphelenip karakola çekerler adamı.
İnsan neye benzeteceğini şaşırıyor görünce.


@ The Tenth Doctor

Siyah beyaz grafik ekranlar daha az pil tükettiği için kullanıyorlar, ayrıca ses kayıt cihazlarının renkli ekrana ihtiyacı yok diye düşünüyorum.
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The Tenth Doctor 5 yıl
Yıl olmuş 2014 adamlar hala renksiz ekran kullanıyor
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DH Misafiri 5 yıl
Bu kadar çirkin olmaz zorunda mı?bide şuna bak... img.enaa.com/...
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thinkwithbrain 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Bu kadar çirkin olmaz zorunda mı?bide şuna bak... img.enaa.com/...

dekorasyon için değil pro çalış diye yapmışlar tipinin ne önemi var
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OverClocK1ng 5 yıl
H5 = Haşbeş.
@i Hoşbeş gibi.

Hatta @i NiceFive...
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sertacaygun 5 yıl
Zoom gitar prosesörleri (gitar sinyaline efekt verip amfiye yollayan aletler), ses kartları, pedallar vs. konusunda da iyidir.
Zoom B3 kullanıcısı olarak yazıyorum :)
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