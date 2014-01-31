Zoom, H5 isimini verdiği yeni ses kayıt cihazını resmi olarak duyurdu

Ürettiği üst seviye ses kayıt donanımları ile önemli bir yerde bulunan Zoom, geçtiğimiz haftalarda müzisyenler için tanıttığı kamerası Q4 sonrası şimdide H5 model isimli yeni ses kayıt cihazını kullanıcıların beğenisine sundu.

Her zaman kullanılabilecek şekilde kompakt bir yapıda hazırlanan Zoon H5, firmanın amiral gemisi H6'dan daha ufak geliştirilmiş ve teknik olarak altına konumlandırılmış durumda. H6'nın aksine üzerinde her türlü bilgi için siyah-beyaz bir ekran taşıyan H5, XY stereo mikrofon ile geliyor ve isteğe bağlı olarak alternatif çözümler için bu mikrofon değiştirilebiliyor. Yaptığı kayıtları SD kartlar üzerinde depolayabilen ses kayıt cihazı, taşıdığı girişler ile 2 ayrı kaynak üzerinden de aynı anda kayıt yapabiliyor ve maksimum 140dB SLP değeri ortaya koyarak, esktra analog çıkışını da bünyesinde barındırıyor. Zoom H5 aynı zamanda arkasında yer alan giriş ile farklı stand ünitelerine de bağlanabiliyor.

Zoom'un yeni ses kayıt çözümü H5'in resmi satış fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi henüz açıklanmamış durumda. Ancak tahminler fiyatın 299$ (Zoom H4n) ile 400$ (Zoom H6) aralığında olacağını gösteriyor.

http://www.bhphotovideo.com/indepth/audio/news/zoom-introduces-h5-handy-recorder