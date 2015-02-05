Zorlu şartalara dayanıklı fotoğraf makineleri arasına yeni bir üye: Olympus Stylus Tough TG-860

Tüm detaylarına burada yer verdiğimiz 40MP'lik çekim modlu yeni aynasız fotoğraf makinesi OM-D E-M5 II ile güne önemli bir başlangıç yapan Olympus, bu noktada durmadı ve ürün gamına her türlü zorlu şarta dayanıklı Stylus Tough TG-860'ı da eklediğini duyurdu.

Firmanın birçok farklı modelini taşıyan Tough serisi içerisine dahil edilen ve bu seriye uygun olarak 15 metre su altına inebilen, -10 gibi düşük hava sıcaklıklarında çalışma göstermeye devam edebilen, 2.1 metreden oluşabilecek düşmelerde hayatta kalabilen ve 100kg'lık baskılara dayanabilen Olympus TG-860, 3-inç boyutundaki 180 derece dönebilen ekranıyla "öz çekim" odaklı güzel bir alternatif oluşturuyor. Dahili Wi-Fi ile GPS teknolojileri sayesinde hem akıllı telefon temelli kontrol sunan hem de birden fazla uydu desteğiyle konum tabanlı işaretleme sürecinde kararlı ve doğru sonuçlar ortaya koyabilen model, teknik olaraksa 1/2.3-inç 16MP arka aydınlatmalı CMOS sensör, güçlü TruePic VII işlemcisi, 125-6400 ISO aralığı, 5 kat optik yakınlaştırma sunan 21-105mm F/3.5-5.7 lens, 1cm'e kadar iniş sağlayan süper makro modu, 1/2000 enstantane hızı, özellikle su altı çekimlerinde büyük yardımı dokunan 4 metre etki alanlı dahili flaş, saniyede 7 kare seri çekim hızı ve Full HD (1920x 1080 piksel) 60P video çekimi gibi detaylarla geliyor. Firma tarafından belirtildiği üzere video çekimlerinde optik ve dijital karşımı 5 eksenli görüntü sabitleme de yapabilen TG-860, 130 x 64 x 28 mm gövde boyutu ile 224 gram ağırlığıyla da üretilme amacına uygun olarak her zaman taşınabilecek bir alternatif oluşturarak, CIPA standartlarına göre 300 fotoğrafın altından kalkabiliyor.

Zorlu şartlara dayanıklı fotoğraf makinesi pazarının en yeni üyesi Olympus TG-860, siyah, turuncu ve beyaz gövde renkleriyle Nisan ayında 280$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.

http://www.dpreview.com/articles/6478706240/olympus-stylus-tough-tg-860-updates-rugged-series