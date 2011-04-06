Zotac GeForce GTX 580 AMP2! Edition modelini duyurdu

Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın ayrıcalıklı iş ortaklarından birisi olan Zotac, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen, özel tasarımlı GeForce GTX 580 AMP2! Edition modelini duyurdu. Nvidia'nın 40nm GF110 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli üst seviye ekran kartı, 512x CUDA Çekirdeğine (paralel işlem birimi), 384-bit bellek veri yolu desteğine ve 3GB GDRR5 bellek kapasitesine sahi. Grafik işlem birim 815MHz'de, CUDA Çekirdekleri 1630MHz'de ve bellekleri de 4100MHz'de görev yapan kart, yüksek bellek kapasitesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Zalman tarafından geliştirilen çift fanlı VF3000 soğutucusu ile kaslı bir görünüme sahip olan kartın, referans modelden daha serin çalışığı belirtiliyor. Yüksek soğutma performansı sunan soğutucunun dikkat edilmesi gereken yanı ise kapladığı alan zira çift slot işgal eden referans tasarımlı çözümlerden farklı olarak Zotac'ın yeni kartı SLI kurulumları için daha fazla alana ihtiyaç duyuyor ve anakartın slot sayısı ve dizilimi açısından bu esnekliği sunması gerekiyor. Görüntü aktarımı için çift DVI ve HDMI konnektörlerine sahip olan kart ile birlikte Assassin's Creed: Brotherhood oyunu da veriliyor. 3GB GDDR5 bellek kapasitesine dikkat çeken Zotac GeForce GTX 580 AMP2! Edition, çift grafik işlemcili GeForce GTX 590 haricinde Nvidia cephesindeki en güçlü grafik çözümlerinden birisi olarak pazara sunuluyor.