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Zotac GeForce GTX 580 AMP2! Edition modelini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
28,6b
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35
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın ayrıcalıklı iş ortaklarından birisi olan Zotac, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen, özel tasarımlı GeForce GTX 580 AMP2! Edition modelini duyurdu. Nvidia'nın 40nm GF110 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli üst seviye ekran kartı, 512x CUDA Çekirdeğine (paralel işlem birimi), 384-bit bellek veri yolu desteğine ve 3GB GDRR5 bellek kapasitesine sahi. Grafik işlem birim 815MHz'de, CUDA Çekirdekleri 1630MHz'de ve bellekleri de 4100MHz'de görev yapan kart, yüksek bellek kapasitesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Zalman tarafından geliştirilen çift fanlı VF3000 soğutucusu ile kaslı bir görünüme sahip olan kartın, referans modelden daha serin çalışığı belirtiliyor. Yüksek soğutma performansı sunan soğutucunun dikkat edilmesi gereken yanı ise kapladığı alan zira çift slot işgal eden referans tasarımlı çözümlerden farklı olarak Zotac'ın yeni kartı SLI kurulumları için daha fazla alana ihtiyaç duyuyor ve anakartın slot sayısı ve dizilimi açısından bu esnekliği sunması gerekiyor. Görüntü aktarımı için çift DVI ve HDMI konnektörlerine sahip olan kart ile birlikte Assassin's Creed: Brotherhood oyunu da veriliyor. 3GB GDDR5 bellek kapasitesine dikkat çeken Zotac GeForce GTX 580 AMP2! Edition, çift grafik işlemcili GeForce GTX 590 haricinde Nvidia cephesindeki en güçlü grafik çözümlerinden birisi olarak pazara sunuluyor.


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bocekgrafik 8 yıl
Ben de GTX 480 AMP kullandım.
+ olarak dikkatle dinlemediğiniz sürece duyamayacağınız kadar sessiz. Sattım, pişman oldum. 4 aya yakın kullandım, bu arada kaç tane sürücü çıktı, bir sefer hata vermedi.
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Abazzers 8 yıl
ya arkadaşlar bunun neresi dehşet?! yeni çıkan amp! 2 de bile hala 6 fazlı güç tasarımını kullanılıyor
bilmeyenler için gtx480 referans tasarım bile 6 faz.yani adamların tek yaptığı referans tasarım kartın üstüne iyi bir soğutucu koyup fahiş fiyatlardan satmak.gtx580 lightning falan hepsinde 16 nın üstünde faz var.aradaki overlock ve stabilite farkını siz anlayın
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Ahmet-79 8 yıl
Penta da getiriyordu bildiğim kadarıyla.
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Mr.Legend 8 yıl
Soğutucu kısmı ASUS GTX 580 deki direct CU II ye benziyor. 650 dolar + KDV gibi bir fiyat gelebilir.
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DH Misafiri 8 yıl
asus directcu II daha iyi bence ayrıca bunun fiyatıda uçuk olur
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ghost recon advanced 8 yıl
750 ş civarında satılır büyük bi ihtimalle
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Necessa®i 8 yıl
bune ya
dehşet bir kart
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El Mukteda 8 yıl
400 watt tdp'si vardır bu kartın
alacaklara psu seçiminde dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum, Mesut Çevik'in yalancısıyım, asus 580 video incelemesine bakın.

kart çok kallavi olmuş, fabrika çıkışı oc'lu olması sebebiyetiyle asus direct cu ii'ye rahatlıkla tercih edilebilecek bir kart olmuş, teknik servisi de bir numara, alanlara şimdiden hayırlı olsun.
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promilius 8 yıl
ayni sogutucuya sahip gtx 470 kartim var. sessiz, serin, kaliteli, hizli. sli dusunmuyorsaniz directcu falan bunun yanina yaklasamaz. ramler vrm ler her seyin uzerinde pasif sogutma var.
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apokoc 8 yıl
nvidiacı değilim ama zotacın bu soğutucu tasarımına bayılıyorum :)
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Mckhan 8 yıl
sonunda bi amp gördük
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born2bemad 8 yıl
bu son çıkan amd ve nvid kartlarda zotac düşüşte sanırım.herkesi giga-msi-asus ve sapphire alırken gördük son 1-2 ayda.
türkiye pazarına harş diye giriş yapıp iyi nam salmıştı ama amptan öte bir olayını görmüş değiliz son günlerde.
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babaeski39 8 yıl
zotac sonunda kendine geldi amp ve efsane soğutucu modelini satışa sunuyor sonunda pek çok kişi bu soğutucu modelini beyendi ama zotac sonradan uyandı

asus un direc cu II modeline rakip olucak gibi gözüküyor
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