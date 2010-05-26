Zotac, GeForce GTX 470 ve GTX 480 AMP! Edition modellerini duyurdu

Zotac GeForce GTX 480 AMP! Edition

İlk detaylarını dünyada ilk defa açıkladığımız GeForce GTX 470 AMP! Edition ve GeForce GTX 480 AMP! Edition, Zotac tarafından yapılan resmi açıklamayla lanse edildi. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF100 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartları, fabrika çıkışı hız aşırtmalı değerleri, geliştirilmiş baskılı devre tasarımı ve kullanılan özel soğutucu ile referans tasarımlı Fermi modellerinden ayrılmayı başarıyorlar.

Zotac'ın GeForce GTX 470 AMP! Edition ve GeForce GTX 480 AMP! Edition modelleri, standart modellerden farklı olarak iki yerine üç slot yer kaplıyorlar. Üzerinde her biri 6mm kalınlığında 5 adet Bakır ısı borusu bulunan ve iki adet 92mm fana yer verilen Bakır tabanlı Zalman VF3000 ile yeni AMP! Edition modelleri, şu ana kadar hazırlanmış hava soğutma performansı en yüksek Fermi modelleri olarak pazara sürülüyorlar.

Kartların teknik özelliklerine gelirsek, GeForce GTX 470 AMP! Edition modeli 656MHz GPU, 1312MHz paralel işlemci ve 3402MHz bellek saat hızlarına sahip. 320-bit bellek veri yolu desteği, 1280MB GDDR5 bellek kapasitesi ve 448x paralel işlem birimiyle gelen kart, Fermi mimarisinin karakteristik tüm özelliklerini de bünyesinde altında barındırıyor.

Zotac GeForce GTX 480 AMP! Edition ise 756MHz GPU, 1512MHz paralel işlemci ve 3800MHz bellek saat hızlarıyla geliyor. 384-bit bellek veri yolu desteğine, 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine ve 480x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı, GeForce GTX 470 AMP! Edition gibi DirectX 11, PhysX, CUDA, 3DVision Surround gibi teknolojilere destek sunuyor ve her iki ekran kartı da çift DVI ile bir adet Mini HDMI portu ile sunuluyorlar.

Zotac'ın yeni modellerinden GeForce GTX 470 AMP!, ön sipariş listelerine 443-5 Avro seviyesinden girmiş durumda.

Zotac GeForce GTX 470 AMP! Edition