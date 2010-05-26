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Zotac, GeForce GTX 470 ve GTX 480 AMP! Edition modellerini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
22,3b
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37
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Zotac GeForce GTX 480 AMP! Edition
Zotac, GeForce GTX 470 ve GTX 480 AMP! Edition modellerini duyurdu
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Zotac, GeForce GTX 470 ve GTX 480 AMP! Edition modellerini duyurdu
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Zotac, GeForce GTX 470 ve GTX 480 AMP! Edition modellerini duyurdu
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İlk detaylarını dünyada ilk defa açıkladığımız GeForce GTX 470 AMP! Edition ve GeForce GTX 480 AMP! Edition, Zotac tarafından yapılan resmi açıklamayla lanse edildi. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF100 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartları, fabrika çıkışı hız aşırtmalı değerleri, geliştirilmiş baskılı devre tasarımı ve kullanılan özel soğutucu ile referans tasarımlı Fermi modellerinden ayrılmayı başarıyorlar.

Zotac'ın GeForce GTX 470 AMP! Edition ve GeForce GTX 480 AMP! Edition modelleri, standart modellerden farklı olarak iki yerine üç slot yer kaplıyorlar. Üzerinde her biri 6mm kalınlığında 5 adet Bakır ısı borusu bulunan ve iki adet 92mm fana yer verilen Bakır tabanlı Zalman VF3000 ile yeni AMP! Edition modelleri, şu ana kadar hazırlanmış hava soğutma performansı en yüksek Fermi modelleri olarak pazara sürülüyorlar.

Kartların teknik özelliklerine gelirsek, GeForce GTX 470 AMP! Edition modeli 656MHz GPU, 1312MHz paralel işlemci ve 3402MHz bellek saat hızlarına sahip. 320-bit bellek veri yolu desteği, 1280MB GDDR5 bellek kapasitesi ve 448x paralel işlem birimiyle gelen kart, Fermi mimarisinin karakteristik tüm özelliklerini de bünyesinde altında barındırıyor.

Zotac GeForce GTX 480 AMP! Edition ise 756MHz GPU, 1512MHz paralel işlemci ve 3800MHz bellek saat hızlarıyla geliyor. 384-bit bellek veri yolu desteğine, 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine ve 480x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı, GeForce GTX 470 AMP! Edition gibi DirectX 11, PhysX, CUDA, 3DVision Surround gibi teknolojilere destek sunuyor ve her iki ekran kartı da çift DVI ile bir adet Mini HDMI portu ile sunuluyorlar.

Zotac'ın yeni modellerinden GeForce GTX 470 AMP!, ön sipariş listelerine 443-5 Avro seviyesinden girmiş durumda.

Zotac GeForce GTX 470 AMP! Edition
Zotac, GeForce GTX 470 ve GTX 480 AMP! Edition modellerini duyurdu
Tam Boyutta Gör

Zotac, GeForce GTX 470 ve GTX 480 AMP! Edition modellerini duyurdu
Tam Boyutta Gör

Zotac, GeForce GTX 470 ve GTX 480 AMP! Edition modellerini duyurdu
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DH Misafiri 9 yıl
hepiniz yanılıyorsunuz şahsen ben gtx 470 amp edition kullanıyorum
metro 2033
just cause 2
bad company 2 gibi oyunları full ayarlarda sorunsuzca oynadım
en düşük 34 fps oldu oda metro 2033de...
sistem:
Amd phenom II x4 965 3.4 ghz
Asus rampage xtreme II
Zotac gtx 470 amp 1gb 320bıt
corsaır 4gb ddr3 1600 mhz
seagate 1tb
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Ali Arslan 9 yıl

DH Misafiri

hepiniz yanılıyorsunuz şahsen ben gtx 470 amp edition kullanıyorum

metro 2033

just cause 2

bad company 2 gibi oyunları full ayarlarda sorunsuzca oynadım

en düşük 34 fps oldu oda metro 2033de...

sistem:

Amd phenom II x4 965 3.4 ghz

Asus rampage xtreme II

Zotac gtx 470 amp 1gb 320bıt

corsaır 4gb ddr3 1600 mhz

seagate 1tb



zotac gtx 470 amp 1gb değil 1280mb yanlış yazmışsın yada kopyala yapıştır yaptın :D
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rcelik21 9 yıl
kartın fiyatının düşmesini beklemiyorum çünkü gtx 295 için çok bekledim 2. eli bile 700-800 tl altına düşmedi, iyi bir nvidia kartına sahip olamadık gitti.
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24 9 yıl
Fiyatlar çok tuzlu olucaktır. Sıcaklık değerleri nasıl olcak acaba
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sultanomar 9 yıl
i love zotac

@24 zotaclar genelde serin çalışıyor eski bir kullanıcısı olarak (8800gt amp) bilirim, kart değiştirdikten sonra anladım yerine aldığım kart xfx 8800gts alphadog edition hem saat hızları daha düşük hemde sesi biraz daha fazla sıcaklıkta sadece birkaç derece daha iyi
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Tolgá 9 yıl
gtx480 in saat hızları güzel ama fiyatlar olmamış
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tarkancek 9 yıl
kart güzel görünüyor fahat slı yapmak için pek uygun durmuyor tek ekran kartı kullanmak isteyenler içn güzel olmuşşş..:))
paylaşım için teşşekürler..
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UzmaN345 9 yıl
Güzel ürün bence tuzlu olsada ama sıcaklık deyerlerine hiç deyinilmemiş
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Furkán 9 yıl

UzmaN345

Güzel ürün bence tuzlu olsada ama sıcaklık deyerlerine hiç deyinilmemiş

Kart henüz daha kullanıcılarla buluşmadı..Bu yüzden kart sıcaklıklarına değinilmemesi normal.
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Furkán 9 yıl
Zotac yine farkını ortaya koymuş.Kartın Video incelemesi olursa süper olur..
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alcon11 9 yıl
bu kartı referans tasarım versinler bana,aynı soğutucuyu bende uğraşıp yaparım.hertürlü ekipman mevcut.o fiyat ne öyle soğtma sistemi karttan pahalı öhö.
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M1A2Abrams 9 yıl
Donanımhaber incelemesini dört gözle bekliyorum çok güzel kartlar zotac yine performans liderliğini ele geçirmek ister gibi
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Mickcasey 9 yıl
stardart fanla bu hızlarda kullanılabılırmı acaba
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-Oxy.gen- 9 yıl
beklediğim kart buydu ama fiyatı çok yüksek şimdi de fiyatın düşmesini bekliyecem anlaşılan :D
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