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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Zotac'dan ION2 grafik yongasını kullanan düşük profilli yeni ekran kartı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
5,1b
1
4
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Zotac'dan ION2 grafik yongasını kullanan düşük profilli yeni ekran kartı
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Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Zotac, Nvidia ION2 GPU'sunu kullanan düşük profilli yeni bir ekran kartı hazırladı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT218 GPU'sunun kullanıldığı yeni ekran kartı, Mavi renkli baskılı devre kullanıyor ve aktif soğutma ile geliyor. 64-bit bellek veri yolu desteğine ve 512MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartında 16x paralel işlem birimi bulunuyor. Grafik işlemcisi 589MHz, paralel işlem birimleri 1402MHz'de ve bellekleri de 790MHz'de çalışan ekran kartı, PureVideo HD teknolojisi sayesinde yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunuyor ve 1080p videoları akıcı bir şekilde oynatabiliyor.

Özellikle üzerinde PCIe slotu bulunan Intel Atom tabanlı sistemleri hedef alan Zotac ION-GPU-A-E, 60 dolar seviyesindeki etiket fiyatıyla kullanıma sunuyor.

Zotac'dan ION2 grafik yongasını kullanan düşük profilli yeni ekran kartı
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vidoko 9 yıl
açık kolloara el atıyor belki satarım diye heralde
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Yeur 9 yıl
Alın fark yaratın o kadar diyorum.
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tahir40 9 yıl
iyi de zaten bu kart günümüz onboard kartlarından pek hızlı sayılmaz neden 60dolar para versin ki vatandaş buna? Full HD oyun oynamak isteyen TV'sinde, zaten düşük profil daha güzel bi kart alır.
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H1dd3n_Man 9 yıl
60$ mı ???
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