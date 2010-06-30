Zotac'dan ION2 grafik yongasını kullanan düşük profilli yeni ekran kartı

Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Zotac, Nvidia ION2 GPU'sunu kullanan düşük profilli yeni bir ekran kartı hazırladı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT218 GPU'sunun kullanıldığı yeni ekran kartı, Mavi renkli baskılı devre kullanıyor ve aktif soğutma ile geliyor. 64-bit bellek veri yolu desteğine ve 512MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartında 16x paralel işlem birimi bulunuyor. Grafik işlemcisi 589MHz, paralel işlem birimleri 1402MHz'de ve bellekleri de 790MHz'de çalışan ekran kartı, PureVideo HD teknolojisi sayesinde yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunuyor ve 1080p videoları akıcı bir şekilde oynatabiliyor.

Özellikle üzerinde PCIe slotu bulunan Intel Atom tabanlı sistemleri hedef alan Zotac ION-GPU-A-E, 60 dolar seviyesindeki etiket fiyatıyla kullanıma sunuyor.