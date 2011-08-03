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Zotac'dan su soğutmalı yeni ekran kartı; GeForce GTX580 Infinity Edition

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Zotac'dan su soğutmalı yeni ekran kartı; GeForce GTX580 Infinity Edition
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Ekran kartı üreticisi Zotac, Kepler mimarisini temel alan yeni nesil ekran kartları öncesinde ürün gamına yüksek performanslı yeni bir model daha ekledi. GeForce GTX 580 Infinity Edition adını taşıyan sıvı soğutmalı ekran kartı için, soğutma konusunda uzman firmalardan CoolIT ile işbirliğine giden ve firmanın Omni isimli su soğutma kitini kullanan Zotac ortaya hız aşırtma odaklı yeni bir model çıkartmış. 

Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GF110 grafik yongasından güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, 512 CUDA çekirdeğine - paralel işlem birimi -, 384-bit bellek veri yolu desteğine ve 1.5GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen ekran kartının grafik birimi 815MHz'de, CUDA çekirdekleri 1630MHz'de, bellekleri ise 4100MHz'de görev yapıyor.

CUDA, PhysX ve 3DVision teknolojileriyle uyumlu olan ekran kartı, çoklu GPU kurulumları için dört yollu SLI desteği de sunuyor. CoolIT Omni komple bir çözüm olduğu için su soğutma için herhangi bir üçüncü parti kite ihtyaç duymayan ekran kartı, görüntü aktarımı için iki adet DVI ve HDMI portlarını kullanıyor. Zotac tarafından yakında satışa sunulacak GTX 50 Infinity Edition'ın fiyatı ise açıklanmadı. 
Zotac'dan su soğutmalı yeni ekran kartı; GeForce GTX580 Infinity Edition
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Zotac'dan su soğutmalı yeni ekran kartı; GeForce GTX580 Infinity Edition
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Zotac'dan su soğutmalı yeni ekran kartı; GeForce GTX580 Infinity Edition
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vernoncougar 8 yıl
evga.com/...
ah be 700$ a EVGA GTX 580 hydro var, fıyatta amma kazık yıyoruz ama..
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2moon 7 yıl

OMNI Upgrade Kit [ZA-OMNI] arkadaşlar bu ürünü almak istiyorsanız zotac mail atın usa da satılıyor sanırım
belki çok mail adamları hızlandırır
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TheUnforqiven 8 yıl
Sli'nin tadından yenmez bunun benchmark testinde 580 590a göre daha stabil performans gösteriyor ama Sli testide denemek lazım. uygun fiyatta olursa neden alınmasın ki ?
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bocekgrafik 8 yıl
Tek slot olması çok iyi de, bu karttan iki tane almış kiyi o fanları nereye takacak acaba?
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mundt 8 yıl
Yakında sıvı azot soğutmalı ekran kartlarıda çıkar.
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emregök 8 yıl
480 i aldıktan sonra aklama.. tek su soğutma sistemi takılabilir aslında cıkartan yoktu pek.
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Python 8 yıl
Kart incede ben o radyatörü nereye koyacağım çift slotlu bir kartın kapladıgı alandan daha fazla alan kaplayacak gene kasamda extra block alıp tüm sistemi su sogutma yapmak daha mantıklı
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metinTasci 8 yıl
su sogutma kitini alıp işlemci için kullanamazmıyız ?
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Dovahkiin 8 yıl
Su soğutmalar zaten hep tek slot olur, çift olanını görmedim hiç.
Kullanmak için de başka hiçbir ekipmana gerek yok, tak kullan.
Şahsen üst seviye kart alacaksam, biraz daha paraya kıyar su soğutmalı alırım. Yok gürültüydü, yok ısındıydı uğraşılmaz.
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FreeRun 8 yıl
işte bu ya hep böyle yapsınlar işlemci,ekran kartı ram ne güze olur..
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cenkyyy 8 yıl
tek slot yer kaplayan 8800 gt gibi durmuş kart ama birşeyi merak ettim bu kartı aldığnız zaman su soğutma için ekstra bir aparat almamız gerekiyormu ?
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H34RTL3SS 8 yıl
doldurmak suyu temizlemek gerekmiyor
temiz iş :)
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LiveForSpeed 8 yıl
ekran kartları için böyle kitler var mı piyasada corsair h50'nin gpu için olanı gibi?
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Max payne 35 8 yıl
Overclock'a odaklı ürünler genelde 2-3 slot kaplar, fakat böyle Overclock odaklı tek slot kaplayan kart sayesinde çok güzel SLI düzeni kurulur soğutma sistemide Ayrı bir cins :) işte bu ürüne para verilir bunun birçok sebebi var
1.Az alan kaplıyor(ki benim en çok önem verdiğim şey :D )
2.Sağlam soğutma
3.Üstün performans
İnsan daha ne ister ki ? :D
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