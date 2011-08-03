Zotac'dan su soğutmalı yeni ekran kartı; GeForce GTX580 Infinity Edition

Ekran kartı üreticisi Zotac, Kepler mimarisini temel alan yeni nesil ekran kartları öncesinde ürün gamına yüksek performanslı yeni bir model daha ekledi. GeForce GTX 580 Infinity Edition adını taşıyan sıvı soğutmalı ekran kartı için, soğutma konusunda uzman firmalardan CoolIT ile işbirliğine giden ve firmanın Omni isimli su soğutma kitini kullanan Zotac ortaya hız aşırtma odaklı yeni bir model çıkartmış.





Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GF110 grafik yongasından güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, 512 CUDA çekirdeğine - paralel işlem birimi -, 384-bit bellek veri yolu desteğine ve 1.5GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen ekran kartının grafik birimi 815MHz'de, CUDA çekirdekleri 1630MHz'de, bellekleri ise 4100MHz'de görev yapıyor.





CUDA, PhysX ve 3DVision teknolojileriyle uyumlu olan ekran kartı, çoklu GPU kurulumları için dört yollu SLI desteği de sunuyor. CoolIT Omni komple bir çözüm olduğu için su soğutma için herhangi bir üçüncü parti kite ihtyaç duymayan ekran kartı, görüntü aktarımı için iki adet DVI ve HDMI portlarını kullanıyor. Zotac tarafından yakında satışa sunulacak GTX 50 Infinity Edition'ın fiyatı ise açıklanmadı.