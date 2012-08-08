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Zotac'tan Intel Atom D2550 işlemcili mini bilgisayar: ZBOX ID84 Plus

6 yıl
4,6b
1
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Zotac'tan Intel Atom D2550 işlemcili mini bilgisayar: ZBOX ID84 Plus
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Geliştirdiği ekran kartlarıyla donanım tutkunlarınca yakından tanınan Zotac, ZBOX serisi mini bilgisayarlarına yepyeni bir model daha ekliyor: ZBOX ID84 Plus.
Yüksek işlem gücüne ihtiyaç duymayan veya yer problemi yaşayan tüketicilerin hedef kitlesi olarak belirlendiği ID84 Plus, Intel Atom D2550 işlemci desteğini arkasına almış. 1.86 GHz saat hızında çalışan ve 32 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen Atom D2550 işlemci, 1 MB L2 ön bellek, çift çekirdek, dört izlek ve 10 watt ısıl tasarım gücüne sahip.
2 GB DDR3 belleği (4 GB'a kadar arttırılabilir, çift slot mevcut) ve DirectX 11 destekli 512 MB Nvidia GeForce GT520M grafik birimini kullanan ID84 Plus'ta, 2.5-inç formunda, 5400 devir / dakika hızında çalışan, 320 GB kapasiteli sabit disk yeterli görülmüş.
Zotac'ın mini bilgisayarının arka yüzünde Wi-Fi 802.11 b/g/n anteni, ethernet girişi, 2 adet USB 3.0 portu, 2 adet USB 2.0 portu, DVI çıkışı, HDMI çıkışı ve optik ses çıkışı; ön yüzünde ise MMC / SD / SDHC / MS / MS Pro / xD kart okuyucu, mikrofon girişi, kulaklık çıkışı, USB 2.0 portu ve açma / kapama tuşu konumlandırılmış.
Bluetooth 3.0 bağlantısına ev sahipliği yapan ve uzaktan kumanda ile gelen mini bilgisayarın fiyatına dair bilgi bulunmuyor.
Zotac'tan Intel Atom D2550 işlemcili mini bilgisayar: ZBOX ID84 Plus
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Zotac'tan Intel Atom D2550 işlemcili mini bilgisayar: ZBOX ID84 Plus
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http://www.zotac.com/index.php?option=com_content&view=article&id=611%3Azotac-delivers-new-zbox-with-nvidia-geforce-gt-520m-graphics-processing-&catid=1&Itemid=268&lang=en Yorum Yaz
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