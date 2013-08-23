Zuckerberg, herkese internet için Internet.org platformunu kuruyor





Kullanıcı sayısı Çin nüfusu ile yarışır hale gelen sosyal ağ Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, bu sıralarda çok farklı bir proje ile gündemi meşgul ediyor.





Zuckerberg'in Internet.org adıyla başlattığı girişim, dünyada internet erişimi olmayan yaklaşık 5 milyar insana bu hizmeti sunmayı amaçlıyor. Zuckerberg, internet erişiminin bir insan hakkı olduğu felsefesinden yola çıkarak böyle bir girişimin temellerini atmış.





Ancak herkese internet erişimi sağlamanın en büyük yolu daha verimli uygulamalardan geçiyor. Bundan kasıt ise mobil uygulamaların daha az veri harcayacak şekilde optimize edilmesi. Facebook, bu yılın başlarında günlük 12MB ortalama veri tüketen mobil uygulamasını optimize ederek, günde 1MB tüketir hale getirmeyi başardı. Bu da kullanıcıya avantaj ve daha fazla internette vakit geçirme olarak yansıdı. Bunun yanında daha fazla optimizasyonla veri tüketimini en aza indirmek mümkün.





Zuckerberg'in verimli uygulama planları içerisinde önbellekleme ve veri sıkıştırma gibi daha az veri kullanan teknolojilerin geliştirilmesi ve daha yaygın kullanılır hale getirilmesi bulunuyor. Ayrıca WiFi Direct gibi cihazlar arası aktarım teknolojileriyle yakındaki kişilerden içerik indirmek de yine plan içerisinde yer alıyor.





Zuckerberg bu sayede temel internet servisleri için bant genişliği ihtiyacını azaltmayı planlıyor. Böylece internet erişimi daha erişilebilir ve elde edilebilir hale gelecek. Platform; Ericsson, MediaTek, Nokia, Opera, Qualcomm ve Samsung gibi önemli teknoloji devleri tarafından destekleniyor.

https://www.facebook.com/isconnectivityahumanright/isconnectivityahumanright.pdf