Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Zuckerberg, herkese internet için Internet.org platformunu kuruyor

5 yıl
1,5b
1
36
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Zuckerberg, herkese internet için Internet.org platformunu kuruyor

Kullanıcı sayısı Çin nüfusu ile yarışır hale gelen sosyal ağ Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, bu sıralarda çok farklı bir proje ile gündemi meşgul ediyor.

Zuckerberg'in Internet.org adıyla başlattığı girişim, dünyada internet erişimi olmayan yaklaşık 5 milyar insana bu hizmeti sunmayı amaçlıyor. Zuckerberg, internet erişiminin bir insan hakkı olduğu felsefesinden yola çıkarak böyle bir girişimin temellerini atmış.

Ancak herkese internet erişimi sağlamanın en büyük yolu daha verimli uygulamalardan geçiyor. Bundan kasıt ise mobil uygulamaların daha az veri harcayacak şekilde optimize edilmesi. Facebook, bu yılın başlarında günlük 12MB ortalama veri tüketen mobil uygulamasını optimize ederek, günde 1MB tüketir hale getirmeyi başardı. Bu da kullanıcıya avantaj ve daha fazla internette vakit geçirme olarak yansıdı. Bunun yanında daha fazla optimizasyonla veri tüketimini en aza indirmek mümkün.

Zuckerberg'in verimli uygulama planları içerisinde önbellekleme ve veri sıkıştırma gibi daha az veri kullanan teknolojilerin geliştirilmesi ve daha yaygın kullanılır hale getirilmesi bulunuyor. Ayrıca WiFi Direct gibi cihazlar arası aktarım teknolojileriyle yakındaki kişilerden içerik indirmek de yine plan içerisinde yer alıyor.

Zuckerberg bu sayede temel internet servisleri için bant genişliği ihtiyacını azaltmayı planlıyor. Böylece internet erişimi daha erişilebilir ve elde edilebilir hale gelecek. Platform; Ericsson, MediaTek, Nokia, Opera, Qualcomm ve Samsung gibi önemli teknoloji devleri tarafından destekleniyor. 

https://www.facebook.com/isconnectivityahumanright/isconnectivityahumanright.pdf Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DraGonS 5 yıl en beğenilen
"internet erişiminin bir insan hakkı olduğu felsefesi"
Bizde internet erişimi çok parası olanın hakkıdır. Yıllık neredeyse 1 milyar verip kullandığınız interneti, gezinti.com gibi sizi reklama boğacak servislerle yolma hakkıdır.

Ha birde kullanmadığınız şeylere "Yalın xxx" parası diye ödemekte lazım.

Bunlar olmazsa internet sizin hakkınız değildir. İnternet size haramdır.

Bundan 20 yıl sonra bazı kurumlara alternatifler çoğalırda fiyatlar düşerse işte o zaman belki internet bizim hakkımız olmasada en azundan ucuz internet bizim hakkımız olur.
"internet erişiminin bir insan hakkı olduğu felsefesi"Bizde internet erişimi çok parası olanın hakkıdır. Yıllık neredeyse 1 milyar verip kullandığınız int...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +26
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kcankaynak 5 yıl
Daha çok insana internet verecek, daha az data harcamasıyla daha çok insanı daha fazla süre Facebook'ta tutacak, firmalardan daha çok reklam parası alacak, bundan tüm ABD ekonomisi faydalanacak. Geçiniz efendim böyle "insanlık hakkı" ayaklarını. O kadar insanlığa önem veriyorsanız, yüzyıllardır kaynağını kuruttuğunuz Afrika'ya yardım edin, petrol bahanesiyle katledip karıştırdığınız Ortadoğu'dan defolup gidin.
Daha çok insana internet verecek, daha az data harcamasıyla daha çok insanı daha fazla süre Facebook'ta tutacak, firmalardan daha çok reklam parası alacak, bund...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serafon 5 yıl
4Crumby
kcankaynakDaha çok insana internet verecek, daha az data harcamasıyla daha çok insanı daha fazla süre Facebookta tutacak, firmalardan daha çok reklam parası alacak, bundan tüm ABD ekonomisi faydalanacak. Geçiniz efendim böyle insanlık hakkı ayaklarını. O kadar insanlığa önem veriyorsanız, yüzyıllardır kaynağını kuruttuğunuz Afrikaya yardım edin, petrol bahanesiyle katledip karıştırdığınız Ortadoğudan defolup gidin.
Aferin bu da rabia kafasi oluyo heralde adam para kazaniyosa sanane sen de yap kazan sonucta bu bizlerin de hayatini kolaylastiran bisey o adam parayi hakederek kazaniyo emek harciyo en azindan o sevdigin ortadogu ulkeleri gibi asalak yasamiyolar.

Hırsız da emek verip seni soyuyor, adamın hakkı diyor musun? Şimdi sen ne alaka facebook ya da amerika seni soyuyor mu diye de sorarsın. Onu göremiyorsan zaten konuşmaya bile gerek yok. Sen de çalış kısmına gelince doğru çalışmak lazım. Ama hakkaniyet olmadığı için önce adaleti sağlamak için çalışmak, daha doğrusu savaşmak lazım. Adil ortamda çalışsın da başarsın da göreyim markı ben. Bu kadar basit tiyatro oyunlarına bile inanıyor ya dünya hayret ediyorum ben. Adamlar da tabi kendilerini üstün görür herkes böyle maddiyatın ve ihtirasın kölesi olursa...
4CrumbykcankaynakDaha çok insana internet verecek, daha az data harcamasıyla daha çok insanı daha fazla süre Facebookta tutacak, firm...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
CEO 5 yıl
Daha nereden kazanabilirim diye düşünüyor. Vardır mutlaka ona bir getirisi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
By_Samed 5 yıl
Helal olsun adama
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
daedlus 5 yıl
adam siyasetçi gibi konuşmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xAlfonso 5 yıl
ben tam anlayamadım şimdi zuckerberg bize bedava internet erişimimi sunacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Portraitclub 5 yıl
Yorumlara bakıyorumda sadece bu atasözü geliyor aklıma düşüncelere saygım var ama bu tarz yorumlara gerek yok ne demiş atalarımız
Zenginin malı züğürdün çenesini yorar.
Yoksul, züğürt kimseler, zenginlerin
malları üzerine konuşmayı pek
severler. Bu konuşma onların çenesini
yormaktan başka bir işe yaramaz.
Yoksulluk çeken kişiler, varlıklı
kimselerin servetlerini dedikodu konusu yaparlar. Bu atasözü, birinin
zenginliğinden çok söz etmenin
gereksizliğini belirtmek için söylenir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Marquis-de-Sade. 5 yıl
serafon
4Crumby
kcankaynakDaha çok insana internet verecek, daha az data harcamasıyla daha çok insanı daha fazla süre Facebookta tutacak, firmalardan daha çok reklam parası alacak, bundan tüm ABD ekonomisi faydalanacak. Geçiniz efendim böyle insanlık hakkı ayaklarını. O kadar insanlığa önem veriyorsanız, yüzyıllardır kaynağını kuruttuğunuz Afrikaya yardım edin, petrol bahanesiyle katledip karıştırdığınız Ortadoğudan defolup gidin.
Aferin bu da rabia kafasi oluyo heralde adam para kazaniyosa sanane sen de yap kazan sonucta bu bizlerin de hayatini kolaylastiran bisey o adam parayi hakederek kazaniyo emek harciyo en azindan o sevdigin ortadogu ulkeleri gibi asalak yasamiyolar.
Hırsız da emek verip seni soyuyor, adamın hakkı diyor musun? Şimdi sen ne alaka facebook ya da amerika seni soyuyor mu diye de sorarsın. Onu göremiyorsan zaten konuşmaya bile gerek yok. Sen de çalış kısmına gelince doğru çalışmak lazım. Ama hakkaniyet olmadığı için önce adaleti sağlamak için çalışmak, daha doğrusu savaşmak lazım. Adil ortamda çalışsın da başarsın da göreyim markı ben. Bu kadar basit tiyatro oyunlarına bile inanıyor ya dünya hayret ediyorum ben. Adamlar da tabi kendilerini üstün görür herkes böyle maddiyatın ve ihtirasın kölesi olursa...

Kusura bakma ama arkadaşa katılıyorum aklı olan kazanıyor Mark'ın hayatını araştır üniversite yıllarında başlıyor bu işe üniversitede basit bir sosyal ağ kurarak biz napıyoruz yayıyoruz bacakları o site senin bu site benim ağız dalaşı yapıyoruz böyle. Bizim ülkemizde yapan çıktıda biz mi yedirmedik parayı biz mi kötü dedik yok yapan yok istesen de yapamazsın gerçeği hoş bu ülkede neyse kafayı kullanan hakediyor kim ne derse desin.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serafon 5 yıl Marquis-de-Sade.
Sen de inandın buna. Çok zeki, bıdı bıdı arkadaşımız çıkmış, ideali varmış, gece gündüz çalışmış, o güne kadar kimsenin düşünmediğini, düşünse de yapamadığını yapmış başarılı olmuşmuş ta muş, hikaye bunlar. Bu işin arkasında o kadar büyük pazarlama ve halka ilişkiler organizasyonu var ki, o sayede başarılı oldu bunlar. Bizim ülkemizde yan gelip yatan çok ama birşeyler yapan da çok. Onu geçelim genele vuralım, bir sürü ülke, bir sürü hizmeti ürünü tarih boyunca yaptı. Neden başarılı olamadı birçoğu. Hemen hemen tüm pazar şartlarını sağlayan nice ürün yok oldu, çıkamadan. Facebook'un da bir sürü benzeri vardı. Facebook uyduruktan bir uygulama idi başlarda. Sayısız eksiği vardı. Çaktırmadan öyle bir reklamı yapıldı ki, bilinçaltına öyle bir işlendi ki, o pazarlama benim kirli donuma yapılsa don kralı olurdum şimdi. Bizim eksiklerimiz var vs konuları ayrı ama bu tür firmaların sivrilmesi çok büyük desteklerle oluyor ve bunların birçoğu gizli işlere yardım ediyor, bunlardan biri de istihbarat örgütleri. Hatta eski bir abd ajanı istihbarat örgütlerinin firmalara çalıştığından falan bahsetmişti. Amerika'da Intelligence ve Corporationlar iç içe geçmiştir ve dünyayı böyle yönetmektedirler, bunlar komplo teorisi değildir, artık iyice gün yüzüne çıkmış gerçeklerdir.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilkerinanç 5 yıl
biraz komplo teorisi gibi olacak ama ne kadar çok internete bağlı insan=o kadar facebook kullanan insan=yani o kadar çok fişlenebilir insan olmayacakmı bu şekilde?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acbold 5 yıl
Asıl amaç belli daha büyük bir kitleyi eline almak. Fakat bu projeyi Facebook temalı yürütmüyorlar. Sadece Facebook önderliğinde yapılıyor. Yani insanlara sağladıkları internet sadece Facebook girmeyecek.Tüm alanda kullanılacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zuko 5 yıl
Bir yorum: "How about bringing them food first?"
2 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Alper.altin 5 yıl Zuko
Erchamion

Bir yorum: "How about bringing them food first?"

çok iyi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 5 yıl Zuko
Erchamion

Bir yorum: "How about bringing them food first?"

internetten sipariş versinler yada download etsinler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 5 yıl
zuckerberg şu bizim soyguncu operatörlerede bi el atsan
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serafon 5 yıl
4Crumby
kcankaynakDaha çok insana internet verecek, daha az data harcamasıyla daha çok insanı daha fazla süre Facebookta tutacak, firmalardan daha çok reklam parası alacak, bundan tüm ABD ekonomisi faydalanacak. Geçiniz efendim böyle insanlık hakkı ayaklarını. O kadar insanlığa önem veriyorsanız, yüzyıllardır kaynağını kuruttuğunuz Afrikaya yardım edin, petrol bahanesiyle katledip karıştırdığınız Ortadoğudan defolup gidin.
Aferin bu da rabia kafasi oluyo heralde adam para kazaniyosa sanane sen de yap kazan sonucta bu bizlerin de hayatini kolaylastiran bisey o adam parayi hakederek kazaniyo emek harciyo en azindan o sevdigin ortadogu ulkeleri gibi asalak yasamiyolar.

Hırsız da emek verip seni soyuyor, adamın hakkı diyor musun? Şimdi sen ne alaka facebook ya da amerika seni soyuyor mu diye de sorarsın. Onu göremiyorsan zaten konuşmaya bile gerek yok. Sen de çalış kısmına gelince doğru çalışmak lazım. Ama hakkaniyet olmadığı için önce adaleti sağlamak için çalışmak, daha doğrusu savaşmak lazım. Adil ortamda çalışsın da başarsın da göreyim markı ben. Bu kadar basit tiyatro oyunlarına bile inanıyor ya dünya hayret ediyorum ben. Adamlar da tabi kendilerini üstün görür herkes böyle maddiyatın ve ihtirasın kölesi olursa...
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
4Crumby 5 yıl serafon
serafon
4Crumby
Orijinalden alıntı: kcankaynakDaha çok insana internet verecek, daha az data harcamasıyla daha çok insanı daha fazla süre Facebookta tutacak, firmalardan daha çok reklam parası alacak, bundan tüm ABD ekonomisi faydalanacak. Geçiniz efendim böyle insanlık hakkı ayaklarını. O kadar insanlığa önem veriyorsanız, yüzyıllardır kaynağını kuruttuğunuz Afrikaya yardım edin, petrol bahanesiyle katledip karıştırdığınız Ortadoğudan defolup gidin.
Aferin bu da rabia kafasi oluyo heralde adam para kazaniyosa sanane sen de yap kazan sonucta bu bizlerin de hayatini kolaylastiran bisey o adam parayi hakederek kazaniyo emek harciyo en azindan o sevdigin ortadogu ulkeleri gibi asalak yasamiyolar.

Hırsız da emek verip seni soyuyor, adamın hakkı diyor musun? Şimdi sen ne alaka facebook ya da amerika seni soyuyor mu diye de sorarsın. Onu göremiyorsan zaten konuşmaya bile gerek yok. Sen de çalış kısmına gelince doğru çalışmak lazım. Ama hakkaniyet olmadığı için önce adaleti sağlamak için çalışmak, daha doğrusu savaşmak lazım. Adil ortamda çalışsın da başarsın da göreyim markı ben. Bu kadar basit tiyatro oyunlarına bile inanıyor ya dünya hayret ediyorum ben. Adamlar da tabi kendilerini üstün görür herkes böyle maddiyatın ve ihtirasın kölesi olursa...

Adam sonucta ortaya bi urun koyuyo seni ona mecbur birakmiyo isteyen kullanir isteyen kullanmaz diyo bunu kullananlara da belli avantajlar saglama pesindr ve kullanimini arttirmak istiyo bu adamin amaci parasini kazanmak devletin yetkili mercileri bilgi isterse de paylasiyo senin isyerinde polis guvenlik kamerasi kayitlarini isteyince sen verme bak bakalim noluyo. Yok bizi izliyo diyen arkadaslari da tebrik ediyorum kendileri hayatin sirrini sakliyolardi facebook yuzunden desifre oldular ne uzucu. Sizler asil oyunun icinde oldugunuzun farkinda degilsiniz herseye bir kulp takma cabasindasiniz surekli sihirbazin ipini gorme pesindesiniz ama o sihirbaz sizi oraya ne zorla getiriyo ne zorla izletiyo siz oraya gidip izleyip ip var diyip tatmin olan kesimsiniz sizin gibi insanlar yuzunden ulke bu hallerde millete bok atacaginiza isinize bakin en azindan tebrik edin helal olsun adam yapmis demeyi ogrenin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1507 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer, uygulama haber ve
2 etiket daha facebook Mark Zuckerberg
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim