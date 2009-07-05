A-Data C903 kod adlı Classic serisi yeni USB belleğini duyurdu

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Bellek ve depolama çözümleri üreticisi A-Data, ürün gamını Classic serisi altında hazırladığı C903 kod adlı yeni USB bellek modeliyle geniştletiyor. Farklı renk seçenekleri olan taşınabilir bellek çözümü, asimetrik formdaki parlak metalik kasası ile dikkat çekmeyi başarıyor. Gizlenebilir konnektör tasarımına sahip olan C903 modelinde kapasite 32GB'a kadar çıkarken, elektronik posta kontrolü ve diğer çevrimiçi aktivitiler için UFDtoGO yazılımı kullanıcılara ücretsiz olarak sağlanıyor. Ayrıca Norton Internet Security 2009 yazılımının 60 günlük deneme süresi de bellek ile birlikte sunuluyor.

A-Data'nın önümüzdeki günlerde kullanıma sunmayı planladığı Classic serisi C903 modeli için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.