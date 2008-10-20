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A-DATA, Gaming serisi yeni DDR2 belleklerini duyurdu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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A-DATA, Gaming serisi yeni DDR2 belleklerini duyurdu
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Vitesta serisi yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan A-DATA, oyunculara yönelik olarak hazırladığı Gaming serisi yeni bellek çözümlerini duyurdu. Oyun tutkunları ve hız aşırtma meraklılarının ihtiyaçları doğrultusunda hazırlandığı belirtilen yeni bellekler, 800MHz'de görev yapıyor ve 1.9v-2.1v geriliminde CAS5 zamanlamalarıyla geliyor. 1GB-2GB modül ve 2GB-4GB kitler halinde hazırlanan yeni bellekler 6 katmanlı baskılı devre kullanıyor. Özel ısı dağıtıcıları ile desteklenen Gaming serisi DDR2 belleklerin ayrıca 64-bit işletim sistemleri için optimize edildiği belirtiliyor. Ömür boyu garanti ile kullanıma sunulacak A-DATA'nın yeni bellekleriyle ilgili olarak henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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utankir 11 yıl
arkadaşlar 800MHz diyor yani DDR2-1600 olma ihtimali var mı acaba? Ürün etiketinide görmeye çalıştım 1xxxx lerde bi değer yazıyor...
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Chembond 11 yıl

Orjinalden alıntı: utankir

arkadaşlar 800MHz diyor yani DDR2-1600 olma ihtimali var mı acaba? Ürün etiketinide görmeye çalıştım 1xxxx lerde bi değer yazıyor...


Resme baya bir zum yapıp, görüntüyüde editlemeye çalıştım, ama hiç birşey belli olmuyor. Ama büyük ihtimalle 800mhz çünkü daha DDR2de 1600mhz görebilen anakart yok bildiğim kadarıyla.
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St Batuhan 11 yıl
max a katılıyorum 64bit icin iyilestirme gibi bi özelligi var sadece yani görünen o :s
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mehmedakif 11 yıl
Bu ürünün fiyatı ne kadar olur? Hesaplı olursa tercih listeme alırım. "Mehmet Akif İlleez"
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max975 11 yıl
pekde oyun için gibi gelmedi detaylarda daha iyi değerler beklerdim[>:]
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