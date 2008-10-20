A-DATA, Gaming serisi yeni DDR2 belleklerini duyurdu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Vitesta serisi yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan A-DATA, oyunculara yönelik olarak hazırladığı Gaming serisi yeni bellek çözümlerini duyurdu. Oyun tutkunları ve hız aşırtma meraklılarının ihtiyaçları doğrultusunda hazırlandığı belirtilen yeni bellekler, 800MHz'de görev yapıyor ve 1.9v-2.1v geriliminde CAS5 zamanlamalarıyla geliyor. 1GB-2GB modül ve 2GB-4GB kitler halinde hazırlanan yeni bellekler 6 katmanlı baskılı devre kullanıyor. Özel ısı dağıtıcıları ile desteklenen Gaming serisi DDR2 belleklerin ayrıca 64-bit işletim sistemleri için optimize edildiği belirtiliyor. Ömür boyu garanti ile kullanıma sunulacak A-DATA'nın yeni bellekleriyle ilgili olarak henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.
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Resme baya bir zum yapıp, görüntüyüde editlemeye çalıştım, ama hiç birşey belli olmuyor. Ama büyük ihtimalle 800mhz çünkü daha DDR2de 1600mhz görebilen anakart yok bildiğim kadarıyla.