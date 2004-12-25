A4 Tech' ten kalosuz optik ve pil gerektirmeyen fare - NB-30

Kablosuz olarak gecikme süresini neredeyese sıfıra indiren mavi lazerli Logitech Mx-700' den sonra bir fare daha ne kadar gelişebilirki diyebilirsiniz. (Logitech lazerini biraz daha geliştirdiği Mx-1000' i duyurdu) İlk olarak kızılötesi bağlantı ile kablolarından kurtulan fareler, bu zamana kadar çok yol kat ettiler. Kapsama alanı yeterli olmayan kızılötesinden sonra radyo frekanslılar çıktı ve son olarak eski top teknolojisinden kurtularak optik alıgılayıcı olarak üretilmeye başladılar. Kablosuz fareler başlangıçta hareketlere tepkileri sırasında biraz gecikme oluşturdukları için fazla tutulmadılar. Zamanla bu gecikmeyi aşan teknolojinin tek sıkıntısı pil sorunu kaldı.

İşte bu noktada haberin asıl konusu olan fare devreye giriyor. A4 Tech tarafından duyrulan NB-30 model fare hem optik hem kablosuz hemde çalışmak için pil gerektirmiyor. Herşey bu kadar güzel mi diye soracak olursanız cevabımız hayır. Fare sadece yanında gelen özel pad inin üstünde çalışabiliyor. USB' ye bağlanan bu padin 2" lik mesafeye yaydığı elektromanyetik dalga, bu setin faresi tarafından enerji olarak kullanılıyor. Yani bu demek oluyor ki fareyi kullanabileceğiniz alan sadece pad ile sınırlı. Pad dışında enerjisiz kalan fare ışıklarını kapatıyor ve bekleme konumuna geçiyor. Fareyi padin üstüne geri koyduğunuzda tekrar kalibrasyon gerektirmeden kullanıma hazır hale geliyor. A4 Tech yaptığı uyarıda padin kesinlikle metal bir yüzey üzerinde kullanılmamasını söylüyor. Zira pad tarafından yayılan elektromanyetik dalgalar metal zeminde bozuluyor ve tekrar kullanıma hazır hale gelmek için kalibrasyon gerektiriyor.

Kullanım olarak bakıldığında çok küçük olan pad zaten sınırlayıcı bir faktör. FPS tarzı hızlı oyunlarda fareyi sağa sola kaydırırken bir anda hareketsiz kalmanız olası. Bu durumda padi yatay olarak kullanmak bir nebze çözüm olabilir. Yapılan incelemelerde farenin kontrolünün, MX-700 ile karşılaştırıldığında başlama ve duruş hareketlerinde haifif yapısı dolayısı ile çok rahat olduğu söylenmiş.

Farenin kendi yapısına baktığımızda standart giriş seviyesi bir fare gibi duruyor. Daha çok tuş bulunduran biraz daha gelişmiş bir model olan NB-50 Kasım ayı içerisinde duyuruldu. Yine NB-50 de aynı boyutta bir pade sahip. Bu model için konuşmak gerekirse, hala padi kablo ile bağlanan kablosuz fare mi olur diyebilirsiniz. Bu durumda bu farenin tek avantajı, çalışma alanı dar ve çok karışık olan yerlerde kullanırken kablosunun bir yerlere takılıp sizi rahatsız etmemesi olabilir. Tabi aynı zamanda top temizleme ve pil derdi yok.

http://www.a4tech.com/en/product2.asp?CID=90&SCID=92&MNO=NB-30&ovmkt=23G00LDM1H7ECL769S263G78OO