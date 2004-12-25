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A4 Tech' ten kalosuz optik ve pil gerektirmeyen fare - NB-30

14 yıl (Son Güncelleme: 14 yıl)
11,2b
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50
Diğer
NebiForever
Haber Editörü
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Kablosuz olarak gecikme süresini neredeyese sıfıra indiren mavi lazerli Logitech Mx-700' den sonra bir fare daha ne kadar gelişebilirki diyebilirsiniz. (Logitech lazerini biraz daha geliştirdiği Mx-1000' i duyurdu) İlk olarak kızılötesi bağlantı ile kablolarından kurtulan fareler, bu zamana kadar çok yol kat ettiler. Kapsama alanı yeterli olmayan kızılötesinden sonra radyo frekanslılar çıktı ve son olarak eski top teknolojisinden kurtularak optik alıgılayıcı olarak üretilmeye başladılar. Kablosuz fareler başlangıçta hareketlere tepkileri sırasında biraz gecikme oluşturdukları için fazla tutulmadılar. Zamanla bu gecikmeyi aşan teknolojinin tek sıkıntısı pil sorunu kaldı.

İşte bu noktada haberin asıl konusu olan fare devreye giriyor. A4 Tech tarafından duyrulan NB-30 model fare hem optik hem kablosuz hemde çalışmak için pil gerektirmiyor. Herşey bu kadar güzel mi diye soracak olursanız cevabımız hayır. Fare sadece yanında gelen özel pad inin üstünde çalışabiliyor. USB' ye bağlanan bu padin 2" lik mesafeye yaydığı elektromanyetik dalga, bu setin faresi tarafından enerji olarak kullanılıyor. Yani bu demek oluyor ki fareyi kullanabileceğiniz alan sadece pad ile sınırlı. Pad dışında enerjisiz kalan fare ışıklarını kapatıyor ve bekleme konumuna geçiyor. Fareyi padin üstüne geri koyduğunuzda tekrar kalibrasyon gerektirmeden kullanıma hazır hale geliyor. A4 Tech yaptığı uyarıda padin kesinlikle metal bir yüzey üzerinde kullanılmamasını söylüyor. Zira pad tarafından yayılan elektromanyetik dalgalar metal zeminde bozuluyor ve tekrar kullanıma hazır hale gelmek için kalibrasyon gerektiriyor.

Kullanım olarak bakıldığında çok küçük olan pad zaten sınırlayıcı bir faktör. FPS tarzı hızlı oyunlarda fareyi sağa sola kaydırırken bir anda hareketsiz kalmanız olası. Bu durumda padi yatay olarak kullanmak bir nebze çözüm olabilir. Yapılan incelemelerde farenin kontrolünün, MX-700 ile karşılaştırıldığında başlama ve duruş hareketlerinde haifif yapısı dolayısı ile çok rahat olduğu söylenmiş.

Farenin kendi yapısına baktığımızda standart giriş seviyesi bir fare gibi duruyor. Daha çok tuş bulunduran biraz daha gelişmiş bir model olan NB-50 Kasım ayı içerisinde duyuruldu. Yine NB-50 de aynı boyutta bir pade sahip. Bu model için konuşmak gerekirse, hala padi kablo ile bağlanan kablosuz fare mi olur diyebilirsiniz. Bu durumda bu farenin tek avantajı, çalışma alanı dar ve çok karışık olan yerlerde kullanırken kablosunun bir yerlere takılıp sizi rahatsız etmemesi olabilir. Tabi aynı zamanda top temizleme ve pil derdi yok.


http://www.a4tech.com/en/product2.asp?CID=90&SCID=92&MNO=NB-30&ovmkt=23G00LDM1H7ECL769S263G78OO Yorum Yaz
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anibus 14 yıl
Dostum peki Bu A4 Tech in NB-50 modeli nerede bulabililiz biliyormusun
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adoreco 14 yıl
arkadaşlar alan varmı bilmem ama şiddetle tavsiye ETMİYORUM bilginize!!!!!


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anibus 14 yıl

Orjinalden alıntı: adoreco

arkadaşlar alan varmı bilmem ama şiddetle tavsiye ETMİYORUM bilginize!!!!!





Peki dostum niye tavsiye etmedini aciklada millet ogrensin yoksa tipini beyenmedin ondanmi tavsiye etmiyorsun
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NoSt3am 14 yıl
oha falan oldum
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5kaza 14 yıl
ya bu kadar abartmaya da gerek yok bence ne yapacan ki hersey bitti de farenin pilsiz olmasına kadar düşmüşler mi yaw
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HercuL 14 yıl


güzel bişeye benziyor ama kablolo her zaman iyidir =)
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someone74 14 yıl

sevmedim
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barış 14 yıl
ben beğenmedim aynı hapisteki fare imajı ciziyo
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PhantomX 14 yıl
İşte aradığım fare. Acaba ne zaman satışa çıkar?
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ensar 14 yıl
daltonlar gibi hakketen .Bu çizgilerden dışarı çıktığını görmiym yakarı
m
Orjinalden alıntı: barış

ben beğenmedim aynı hapisteki fare imajı ciziyo


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icg 14 yıl
Tamam ama biraz fazla radyasyon yaymaz mı?


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Gerzek Şaban 14 yıl
alttaki yüzey manyetik yayarak çalisiyorsa uzun vadede riskli olabilir.

Bunu daha önce dile getirmistim.

forum.donanimhaber.com/...
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