AB, batarya teknolojisinin araştırılması için verilecek 3.2 milyar avroluk yardımı onayladı

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Avrupa Komisyonu, batarya teknolojisi alanında araştırma yapmak için yedi Avrupa Birliği ükesine yapılacak olan 3.2 milyar avroluk (3.53 milyar dolar) devlet yardımının ödenmesini onayladı.

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Toplam yatırım 5 milyar avroyu bulabilir

Ayrılan fonlar Belçika, Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya ve İsveç ülkelerinde yürütülen projeler için kullanılacak. 2031 yılına dek sürmesi beklenen ve batarya teknolojileri konusunda Ar-Ge çalışmalarının yapılacağı bu projelere yapılacak olan toplam yatırımın ise 5 milyar avroyu bulması bekleniyor.

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Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Margrethe Vestager: "Yapılan bu AB onaylı yardım, bu önemli projenin rekabetin bozulmasına yol açmadan uygulanmasını sağlayacaktır." ifadelerini kullanırken, projenin, hammaddenin çıkarılması ve işlenmesi, kimyasal maddelerin üretimi, hücrelerin geliştirilmesi, kullanılmış pillerin elden çıkarılması ve geri dönüşümüne kadar birçok aşamayı içerdiği belirtiliyor.

https://www.reuters.com/article/us-eu-batteries/eu-approves-3-2-billion-euro-state-aid-for-battery-research-idUSKBN1YD0WJ