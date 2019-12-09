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    AB, batarya teknolojisinin araştırılması için verilecek 3.2 milyar avroluk yardımı onayladı

    Avrupa Komisyonu, batarya teknolojisinde araştırma yapılması için ayrılan ve yedi AB ülkesine dağıtılacak olan 3.2 milyar avroluk devlet yardımı için onayı verdi.
    3 gün
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    AB, batarya teknolojisinin araştırılması için verilecek 3.2 milyar avroluk yardımı onayladı
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    Avrupa Komisyonu, batarya teknolojisi alanında araştırma yapmak için yedi Avrupa Birliği ükesine yapılacak olan 3.2 milyar avroluk (3.53 milyar dolar) devlet yardımının ödenmesini onayladı.

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    Toplam yatırım 5 milyar avroyu bulabilir

    Ayrılan fonlar Belçika, Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya ve İsveç ülkelerinde yürütülen projeler için kullanılacak. 2031 yılına dek sürmesi beklenen ve batarya teknolojileri konusunda Ar-Ge çalışmalarının yapılacağı bu projelere yapılacak olan toplam yatırımın ise 5 milyar avroyu bulması bekleniyor.

    AB, batarya teknolojisinin araştırılması için verilecek 3.2 milyar avroluk yardımı onayladı
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    Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Margrethe Vestager: "Yapılan bu AB onaylı yardım, bu önemli projenin rekabetin bozulmasına yol açmadan uygulanmasını sağlayacaktır." ifadelerini kullanırken, projenin, hammaddenin çıkarılması ve işlenmesi, kimyasal maddelerin üretimi, hücrelerin geliştirilmesi, kullanılmış pillerin elden çıkarılması ve geri dönüşümüne kadar birçok aşamayı içerdiği belirtiliyor.



    https://www.reuters.com/article/us-eu-batteries/eu-approves-3-2-billion-euro-state-aid-for-battery-research-idUSKBN1YD0WJ Yorum Yaz
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    Relax Relax 3 gün en beğenilen
    O kadar parayı böyle boş bir şeye vereceklerine, bizim gibi Suriyeli alıp onlara yedirsinler sevaba girsinler !!!
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    Elektrikliarabasever 3 gün yeni yorumcu
    Az bile otomotiv firmaları bile rahatça 10 milyar dolar yatırım yapabilirken 3.2 milyar komik kalmış en azından bizimkiler gibi 40 milyar dolar gibi bir meblağı mültecilere harcamıyorlar...
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    ahmethi 3 gün
    Batarya teknojisi dünya yı değiştirecek teknolojidir. Uçan arabalar, robotlar...
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    ironman68 3 gün
    Buda birşeymi biz suriyelilere 40 milyar dolar harcadık bu parayla altay tankının motorunu geliştirebilirdik uzaya araştırma uyduları gönderebilirdik ve birçok şey sayılabilir. Ama olsun devlet büyüklerimizin vardır bir bildiği.
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    diji_irfan33 3 gün
    O adamlar ar-ge yapar teknoloji geliştirir bizde onlardan alıp adamlar yapmış der kullanırız.

    Yaptıkları harcamaları da bize sattıkları teknolojiden çıkarırlar fazlasıyla

    Gerçekten ülkenin her anlamda kapsamlı farkındalığa ihtiyacı var

    Elini taşın altına koymaya ihtiyaç Var...
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    Relax Relax 3 gün en beğenilen
    O kadar parayı böyle boş bir şeye vereceklerine, bizim gibi Suriyeli alıp onlara yedirsinler sevaba girsinler !!!
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