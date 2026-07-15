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    AB'de tarihi dönüm noktası: Elektriğin dörtte biri güneşten geldi

    Ember verilerine göre AB'de Haziran 2026'da ilk kez aylık elektriğin yüzde 25'i güneş enerjisinden üretildi. 52 TWh ile rekor kıran güneş, nükleer enerjiyi geride bırakarak en büyük kaynak oldu.

    AB'de tarihi dönüm noktası: Elektriğin dörtte biri güneşten geldi Tam Boyutta Gör
    Ember'in yayımladığı yeni verilere göre Avrupa Birliği, Haziran 2026'da elektrik üretiminde tarihi bir eşiği geride bıraktı. Birlik genelinde ilk kez aylık elektriğin yüzde 25'i güneş enerjisinden karşılandı.

    Aylık üretimde rekor kırıldı

    Haziran 2026'da Avrupa Birliği genelinde 52 TWh elektrik güneş enerjisinden üretildi. Böylece aylık toplam elektrik üretiminin dörtte biri güneş enerjisinden geldi. Birlik genelinde mayıs ayında güneşten 47 TWh üretilerek rekor kırılmıştı.

    Haziran ayındaki üretim dağılımında güneş enerjisi yüzde 25 ile ilk sırada yer alırken, onu nükleer enerji yüzde 21, doğal gaz yüzde 15, rüzgar enerjisi yüzde 14 ve hidroelektrik yüzde 12 izledi. Kömürün payı ise yüzde 8'e kadar geriledi. Verilere göre güneş enerjisi bu ayda üçüncü kez AB’nin en büyük enerji kaynağı oldu. Daha önce Haziran 2025 ve Mayıs 2026’da olmuştu.

    Sıcak hava dalgaları elektrik talebini artırdı

    AB'de tarihi dönüm noktası: Elektriğin dörtte biri güneşten geldi Tam Boyutta Gör
    Rekor güneş üretimi, Avrupa genelinde etkili olan sıcak hava dalgalarının yaşandığı döneme denk geldi. Artan klima kullanımı nedeniyle yükselen elektrik talebi, güneş santrallerinden elde edilen yüksek üretim sayesinde karşılanabildi.

    Bununla birlikte Avrupa Birliği'nde güneş enerjisi son yıllarda dikkat çekici bir büyüme gösterdi. Haziran 2021'de toplam elektriğin yalnızca yüzde 10'u (21 TWh) güneşten üretilirken, bu oran beş yıl içinde yüzde 25'e ulaştı.

    AB'de 2021-2025 döneminde güneş enerjisi üretimi her yıl yüzde 20'nin üzerinde büyüdü ve bu performans, tüm elektrik üretim kaynakları arasında en hızlı artış olarak kayıtlara geçti. 2025 yılında 65,1 GW yeni güneş enerjisi kapasitesi devreye alınmıştı.

    18 ülkede yeni rekorlar kırıldı

    AB'de tarihi dönüm noktası: Elektriğin dörtte biri güneşten geldi Tam Boyutta Gör
    Güneş enerjisindeki büyüme, üye ülkelerin elektrik üretim verilerine de yansıdı. 2026 yılı içinde şimdiye kadar 18 Avrupa Birliği ülkesi, elektriğinde güneş enerjisinin payı açısından yeni aylık rekorlara ulaştı.

    İspanya'da güneş enerjisi ilk kez haziran ayında elektrik üretiminin yüzde 34'ünü karşıladı. Ülkede yenilenebilir enerjiye yönelik destekleyici politikalar, güneş enerjisi yatırımlarını hızlandırırken, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın ardından yaşanan enerji krizinde elektrik faturalarının aylık yaklaşık 10 euro daha düşük kalmasına katkı sağladı.

    Almanya'da güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı Mayıs 2026'da ilk kez yüzde 33'e, Haziran 2026'da ise yüzde 36'ya yükseldi. Polonya ise haziran ayında elektriğinin yüzde 24'ünü güneşten üretti. Avrupa Birliği'nin kömürü en yoğun kullanan ülkeleri arasında yer almasına rağmen Polonya, 2020-2025 döneminde 20 GW'ın üzerinde yeni güneş enerjisi kapasitesi ekleyerek Avrupa'nın en hızlı büyüyen güneş pazarlarından biri haline geldi.

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    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

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    XanthiN 1 saat önce

    Aman dikkat

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