ABD başkan adayından kripto planı

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Andrew Yang, web sitesinde yayınlanan bir politika önerisine göre, sıkı veri koruma yasaları ve çocuk koruma sağlık kurallarında değişiklik yapmayı düşünüyor. Ayrıca Yang'ın kripto bildirisinin detayları neredeyse 3.500 kelimeye ulaşıyor.

Yang, ABD dijital varlık piyasası üzerinde soğuk bir etki yarattığını düşündüğü, New York BitLicense gibi devlet düzenlemelerini önleme sözü verdi. Aslında belirttiklerinin birçoğu önceki kampanya açıklamalarından alınmış gözüküyor.

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“Kripto para birimleri ve dijital varlıklar, hükümetin tepkisini aşan büyük miktarda değeri ve ekonomik faaliyeti temsil edecek şekilde hızla büyüdü. İnovasyonu engellememeliyiz, aynı zamanda onu düzenleme yeteneğimizi geçersiz kılmamalıyız.” diyor.

Yang, tokenları tanımlamayı, kripto vergi yasalarını netleştirmeyi, tüketicileri korumayı ve platformlar arasındaki rekabeti teşvik etmeyi önerdi. Bunun, herkesin bildiği gibi, sahtekarlıkla dolu bir teknolojiye yasama netliği getirilmesi anlamına geldiğini söyledi.

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Onun çözümü, vergi tahsildarları, menkul kıymet düzenleyicileri, yasa koyucular ve ajanslar gibi Amerikan hükümetinin farklı bölümlerinin, kripto varlıklar konusundaki tutumlarını tanımlayarak kitlesel kabullenmeyi engelleyebilecek belirsizliğin ortadan kaldırmasını talep etmek.

Yang, blockchaini kilit teknolojilerden biri olarak övmekle birlikte, endüstri konferanslarına bile katıldı. Consensus 2019'da kendisini sektörün bir arkadaşı olarak nitelendirdi ve kazanırsa destekleme sözü verdi.

https://www.coindesk.com/andrew-yang-campaign-releases-technology-plan-focusing-on-rebuilding-public-relationship-with-big-tech