Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ABD başkan adayından kripto planı

    ABD başkan adayı Andrew Yang, kampanyasının teknoloji planını, kriptoya düzenleyici düzeyde nasıl muamele edileceğini, büyük teknoloji devleriyle olacak ilişkileri açıkladı.
    3 gün
    4,1b
    1
    kripto para
    Can Korkmaz
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    ABD başkan adayından kripto planı
    Tam Boyutta Gör

    Andrew Yang, web sitesinde yayınlanan bir politika önerisine göre, sıkı veri koruma yasaları ve çocuk koruma sağlık kurallarında değişiklik yapmayı düşünüyor. Ayrıca Yang'ın kripto bildirisinin detayları neredeyse 3.500 kelimeye ulaşıyor.

    Yang, ABD dijital varlık piyasası üzerinde soğuk bir etki yarattığını düşündüğü, New York BitLicense gibi devlet düzenlemelerini önleme sözü verdi. Aslında belirttiklerinin birçoğu önceki kampanya açıklamalarından alınmış gözüküyor.

    Ayrıca Bkz. "Venezuela, emeklilerine kripto para ödemesi yapacak"

    “Kripto para birimleri ve dijital varlıklar, hükümetin tepkisini aşan büyük miktarda değeri ve ekonomik faaliyeti temsil edecek şekilde hızla büyüdü. İnovasyonu engellememeliyiz, aynı zamanda onu düzenleme yeteneğimizi geçersiz kılmamalıyız.” diyor.

    Yang, tokenları tanımlamayı, kripto vergi yasalarını netleştirmeyi, tüketicileri korumayı ve platformlar arasındaki rekabeti teşvik etmeyi önerdi. Bunun, herkesin bildiği gibi, sahtekarlıkla dolu bir teknolojiye yasama netliği getirilmesi anlamına geldiğini söyledi.

    ABD başkan adayından kripto planı
    Tam Boyutta Gör

    Onun çözümü, vergi tahsildarları, menkul kıymet düzenleyicileri, yasa koyucular ve ajanslar gibi Amerikan hükümetinin farklı bölümlerinin, kripto varlıklar konusundaki tutumlarını tanımlayarak kitlesel kabullenmeyi engelleyebilecek belirsizliğin ortadan kaldırmasını talep etmek.

    Yang, blockchaini kilit teknolojilerden biri olarak övmekle birlikte, endüstri konferanslarına bile katıldı. Consensus 2019'da kendisini sektörün bir arkadaşı olarak nitelendirdi ve kazanırsa destekleme sözü verdi.



    https://www.coindesk.com/andrew-yang-campaign-releases-technology-plan-focusing-on-rebuilding-public-relationship-with-big-tech Yorum Yaz
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 gün Stanford Üniversitesi’nin yeni açtığı hastanede robotlar, eczacı olarak çalışıyor 2 gün En ucuz 4 kameralı telefon tanıtıldı 2 gün ADATA yeni taşınabilir SSD modelini duyurdu 2 gün TikTok geliştiricisi çevrim içi müzik sektörüne giriyor 3 gün Black Friday rehberi: Bu 5 madde ile o günün kârlı çıkanı siz olun 3 gün Elektrikli BMW i4 detaylandı: 600 km menzil ve 530 beygirlik motor 3 gün Yılın Oyunu adayları açıklandı: İşte tam liste 3 gün Navi mimarisi kurumsal pazarda 3 gün AMD Athlon 3000G satışa sunuldu: 35 watt TDP'li işlemci 65 watt TDP'lik soğutucu ile geliyor 3 gün Honor 9X Türkiye'de satışa çıkıyor! İşte Türkiye fiyatı 3 gün Detroit: Become Human'ın PC çıkış tarihi belli oldu 3 gün AMD Zen 3’te yepyeni mimari ile karşımıza çıkacak 3 gün LG, CLOi robotlarını çocuklarla test ediyor 3 gün Bu da omuz üstü kablosuz hoparlör 3 gün Birlikte Call of Duty Mobile oynuyoruz 3 gün Half-Life Alyx doğrulandı: Perşembe günü tanıtılacak! 3 gün Adobe Creative Cloud aboneliklerinde Kara Cuma indirimleri başladı 3 gün Zeplin girişimi Connected Components çözümünü duyurdu 3 gün Europa'da yaşam olabilir mi? NASA, uydunun atmosferinde su bulunduğunu açıkladı 3 gün ABD, Huawei’ye 90 günlük ek süre verdi 3 gün GÖRÜNTÜLENEN ABD başkan adayından kripto planı Sonraki Juul, reşit olmayanlara ürün sattığı gerekçesiyle Kaliforniya eyaleti tarafından dava ediliyor 3 gün Yüzüklerin Efendisi dizisi şimdiden ikinci sezon onayı aldı 3 gün Xiaomi Mi Smart Band geliyor 3 gün Siber saldırı tehdidine karşı Siber İstihbarat Birimi kuruluyor 3 gün Yeni Alcatel 3X modeli ülkemizde satışa çıktı 3 gün 2 Aralık tarihinde sürpriz bir Apple etkinliği var 3 gün Meizu 17'nin tasarımını ortaya koyan yeni bir görsel yayınlandı 3 gün ASUS'dan RTX2060'lı Oyuncu Sistemi - Taksitle Alınabiliyor 3 gün Seul, çatı üzeri güneş enerji sistemleriyle ile 1 GW elektrik üretmeyi planlıyor 3 gün Samsung fabrika değiştirdi: Telefonlar ucuzlayacak! 3 gün AMD Radeon RX 5300 XT göründü 3 gün Çin’de iki ayda 10 milyon iPhone satışı 4 gün Herkese açık şarj istasyonları risk barındırıyor 4 gün Volkswagen ID.3'ün elektrik motoru bir spor çantasına sığacak kadar küçük 4 gün The Expanse 4. Sezonundan ilk uzun fragman yayınlandı 4 gün Half-Life: Alyx'e kısa bir süre kalmış olabilir 4 gün iOS 13.2.3 güncellemesi yayınlandı! İşte çözülen sorunlar 4 gün AMD RDNA2 mimarili kartlarını CES 2020’de tanıtabilir 4 gün 176,9 Milyon avroluk MİLGEM sözleşmesi imzalandı 4 gün PlayStation 5 kontrolcüsü ortaya çıktı: İşte ilk görüntüler Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Redmi Note 8 [ANA KONU] SD665
    DH Forum
    Xiaomi Redmi Note 8 Pro [ANAKONU]
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim