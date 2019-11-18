Venezuela, emeklilerine kripto para ödemesi yapacak

Yerel haber gazetesi Venepress'in resmi Twitter profili dünkü tweetlerinde, Nicholas Maduro'nun sözlerine yer verdi. Bu özel durum, Venezuelalı emeklileri kriptoya iten ilk atılım değil. Geçtiğimiz aralık ayında Venezuela, emekli maaşlarının otomatik olarak Petro'ya çevrilmesini sağlamıştı.

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Söz konusu kripto para birimi ilk olarak geçen yıl şubat ayında bir ön satış ile piyasaya sürülmüştü ve en başından beri analistler endişelerini dile getirmişlerdi.

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Yine de, Petro ve diğer kripto para birimleri bir bütün olarak yerel hükümet tarafından giderek daha fazla desteklenmekte. Venezuela Ulusal Kurucu Milletvekili Francisco Torrealba, tüm geleneksel para birimlerinin kripto para birimleri ile değiştirileceğine inandığını söyledi.

Venezuela hakkında konuşan Torrealba, ülkenin büyük bir değişim geçirdiğini ve Maduro’nun Petro’yu yaratarak ülkeye büyük bir katkı sağladığını söyledi. Röportajını "her şey bu para biriminden (Petro) olacak" diyerek tamamladı.

https://cointelegraph.com/news/venezuela-to-pay-retirees-and-pensioners-christmas-bonus-in-petro