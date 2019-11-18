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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Venezuela, emeklilerine kripto para ödemesi yapacak

    Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro, ülkenin emeklilerine Noel ikramiyesinin, ulusal kripto paraları Petro olarak ödeneceğini açıkladı.
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    kripto para
    Can Korkmaz
    Editör
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    Venezuela, emeklilerine kripto para ödemesi yapacak

    Yerel haber gazetesi Venepress'in resmi Twitter profili dünkü tweetlerinde, Nicholas Maduro'nun sözlerine yer verdi. Bu özel durum, Venezuelalı emeklileri kriptoya iten ilk atılım değil. Geçtiğimiz aralık ayında Venezuela, emekli maaşlarının otomatik olarak Petro'ya çevrilmesini sağlamıştı. 

    Ayrıca Bkz. "Nestle ve Carrefour, blockchain teknolojisini bebek sütüne kadar genişletti"

    Söz konusu kripto para birimi ilk olarak geçen yıl şubat ayında bir ön satış ile piyasaya sürülmüştü ve en başından beri analistler endişelerini dile getirmişlerdi.

    Venezuela, emeklilerine kripto para ödemesi yapacak
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    Yine de, Petro ve diğer kripto para birimleri bir bütün olarak yerel hükümet tarafından giderek daha fazla desteklenmekte. Venezuela Ulusal Kurucu Milletvekili Francisco Torrealba, tüm geleneksel para birimlerinin kripto para birimleri ile değiştirileceğine inandığını söyledi.

    Venezuela hakkında konuşan Torrealba, ülkenin büyük bir değişim geçirdiğini ve Maduro’nun Petro’yu yaratarak ülkeye büyük bir katkı sağladığını söyledi. Röportajını "her şey bu para biriminden (Petro) olacak" diyerek tamamladı.



    https://cointelegraph.com/news/venezuela-to-pay-retirees-and-pensioners-christmas-bonus-in-petro Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    deoks 3 gün
    Bozdur bozdur harca. Bozdurabilirsen tabi.
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    kucukyenici 3 gün
    Emeklileri gözden çıkarmış. 😊
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    al-ozaria 4 gün
    :)(!) Bu haberi yorumlamadan önce şu iki videoya bi göz atın derim. (Niyetim kanal reklamı yapmak değil, izleyen neden ":)" bu smileyi koyduğumu anlar.)


    BİR ÇİKOLATAYA BİR DEPO BENZİN, VENEZUELA!



    Sanırım Zengin Oldum - Venezuela Ekonomik Krizi (1 dolar 16500!)


    1 Yanıt Yanıtla +2
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    alemburda34 3 gün al-ozaria
    izlemeyen kaldı mı acaba haberlerde bile yayınlandı.
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    aslklc146525 4 gün yeni yorumcu
    keşke bizim ülkede de böyle bir şey olsa
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    interwap 4 gün
    Desenize Venezuela'nın para basacak parası kalmamış.
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