Amazon, yapay zeka enerji talebi için 960 MW'lık nükleer enerji planını açıkladı

Cascade Gelişmiş Enerji Tesisi, Washington eyaletinin Richland kentinde, Columbia Generating Station yakınında yer alacak. Yerel enerji şirketi Energy Northwest ile geliştirilen tesisin, gerekli izin ve finansman süreçlerinin tamamlanmasının ardından2030'a kadar inşaata başlaması ve 2030’larda elektrik üretimine geçmesi hedefleniyor.
80 MW'lık küçük modüler reaktörler kullanılacak
Tesis, X-energy tarafından geliştirilen Xe-100 küçük modüler reaktörlerini (SMR) kullanacak. Her biri 80 MW (megavat) gücünde olacak bu reaktörlerden ilk aşamada dört adet kurulacak, böylece toplam 320 MW'lık bir üretim kapasitesi elde edilecek. İlerleyen aşamalarda 12 reaktöre kadar genişleme planlanıyor, bu durumda tesisin kapasitesi 960 MW'a ulaşacak. Amazon, projenin AWS veri merkezleri ve yapay zeka kümeleri için temiz ve güvenilir enerji sağlama hedefinin bir parçası olduğunu belirtiyor.
Proje, küçük modüler reaktörlerin geleceği için önemli bir test olarak görülüyor. SMR destekçileri, bu tür gelişmiş reaktörlerin geleneksel nükleer santrallere kıyasla daha hızlı, daha esnek ve daha uygun maliyetli inşa edilebileceğini savunuyor. Ancak 2023’te NuScale’in Idaho’daki SMR projesinin maliyet artışları nedeniyle iptal edilmesi, bu teknolojinin hala ciddi riskler taşıdığını gösterdi.
Amazon, Cascade tesisinden ne kadar enerji kullanmayı planladığını açıklamadı. Ancak ABD'de veri merkezlerinin 2030'a kadar enerji tüketimini üçe katlaması ve 2035'e kadar ülkenin toplam elektrik talebinin %9'unu oluşturması bekleniyor.
