Türkiye küçük nükleer reaktörler için Bill Gates ile görüşüyor

Tam Boyutta Gör Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Antalya’da düzenlenen 15. Türkiye Enerji Zirvesi’nde yaptığı açıklamada, ülkemize önemli nükleer yatırımı duyurdu. Bill Gates tarafından kurulan TerraPower ile görüşmeler yapılıyor.

TerraPower’ın Türkiye’ye küçük nükleer santraller kurmayı planladığını duyuran Bakan Bayraktar, şunları söyledi:

“Küçük modüler nükleer santraller için Bill Gates tarafından kurulan TerraPower ile görüşüyoruz. 2050’ye kadar en az 5 bin megavatlık küçük nükleer santrallar kurmayı planlıyoruz.”

Türkiye, enerjide çeşitliliği artırmak için son zamanlarda nükleer enerjiye yoğunlaşmış durumda. Çeşitli ülkelerin nükleer kurumlarıyla görüşmeler yapılırken, özel şirketlerle de görüşmeler yapıldığı ortaya çıktı. TerraPower şirketi, küçük modüler reaktörler (SMR) ile elektrik üretiyor.

Küçük nükleer reaktör (SMR) nedir?

Tam Boyutta Gör SMR’ler büyük nükleer santrallere kıyasla daha kompakt, modüler, esnek ve lojistik açıdan daha kolay kurulabilen reaktörler olarak tanımlanabilir. Genellikle 300 megavatın altında elektrik üretebilen söz konusu reaktörler, fabrikalarda modüler olarak üretilip sahaya taşınarak kurulabiliyor. Bu sayede inşaat süresi ve maliyetleri düşerken, enerji altyapısı zayıf bölgelerde veya endüstriyel tesislerde kullanım imkanı doğuyor.

Bill Gates’in Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olduğu TerraPower tarafından geliştirilen Natrium ve TWR gibi ileri nesil küçük modüler reaktör (SMR) projeleriyle nükleer enerjide yeni bir dönem başlıyor. Şirketin Natrium tasarımı, sodyum soğutmalı yapısı ve entegre enerji depolama sistemi sayesinde daha güvenli, esnek ve yenilenebilir enerjiyle uyumlu bir üretim modeli sunuyor. Bu reaktörler, hem Amerika’da hem de uluslararası pazarda talep görüyor. TerraPower’ın önümüzdeki yıllarda hedefi, SMR teknolojisini ticarileştirerek karbon nötr enerji geçişinde kritik bir küresel oyuncu hâline gelmek. Şirket henüz küresel anlamda ticari projeler geliştirebilmiş durumda değil. 2025’te 650 milyon dolarlık yatırım turuna katıldı ve bu yatırımla beraber uluslararası projelerin hızlanacağı belirtiliyor.

