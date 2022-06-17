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    ABD eyaletleri, Celsius Network hakkında soruşturma başlattı

    Geçen hafta kripto para çekimini durdurarak Bitcoin'de büyük düşüşe neden olan Celcius Network hakkında birçok ABD eyaleti soruşturma başlattı.                   
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    ABD eyaletleri, Celsius Network hakkında soruşturma başlattı
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    Teksas ve Alabama dahil olmak üzere birçok ABD eyaleti, kripto kredi şirketi Celsius Network’ün transfer ve para çekme işlemlerini durdurma kararını araştırıyor. Hatırlarsanız Celsius kısa süre önce aşırı piyasa koşullarını gerekçe göstererek, para çekme işlemlerinin duraklatmıştı. 

    Kripto kredi platformu Celsius, para çekme ve transfer işlemlerini duraklatacaklarını açıklayan bir yazı yayınlamıştı. Son çıkan haberlere göre; Teksas ve Alabama da dahil olmak üzere birçok eyalet, Celsius Network’ün bu kararını açıklığa kavuşturmak için konu hakkında soruşturma başlattı.

    Teksas Eyalet Menkul Kıymetler Kurulu İcra Direktörü Joseph Rotunda dahil olmak üzere Alabama, Kentucky, New Jersey, Teksas ve Washington’daki devlet menkul kıymet düzenleyicileri, kripto borç veren Celsius Network’ün bu haftaki hamlesini araştırdıklarını belirtti.

    Teksas Eyalet Menkul Kıymetler Kurulu icra direktörü Joseph Rotunda konu ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: 

    “Birçok perakende yatırımcı da dahil olmak üzere müşterilerin varlıklarına hemen erişmeleri gerekebilecek. Ancak hesaplarından çekemeyeceklerinden çok endişeliyim. Yatırımlarına erişememe, önemli finansal sonuçlara yol açabilir”

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