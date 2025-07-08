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    Amazon Prime Day indirimleri başladı: İşte öne çıkan ilk fırsatlar!

    Amazon'un Prime üyelerine özel Prime Day indirimleri başladı. Popüler ürünlerde son ayların en düşük fiyatları ve DH üyelerine özel indirim kuponu sizleri bekliyor.

    Amazon Prime Day indirimleri başladı! Tam Boyutta Gör
    Amazon Prime üyelerinin merakla beklediği Prime Day indirimleri başladı. Prime üyeleri için yılın en büyük indirim dönemi olan Prime Day indirimleri 8-14 Temmuz'da müşterileri bekliyor. Prime Day'de büyük fiyat indirimleri dikkat çekiyor.

    Prime Day indirimlerinde elektronikten telefona, televizyondan bilgisayara, giyimden gıdaya, yapı marketten ev aletlerine, kitaptan bebek ürünlerine kadar tüm kategorilerde indirimler yapılıyor. Üstelik 14 Temmuz'a kadar satın aldığınız bir ürünün fiyatı sizin aldığınız fiyatın altına inerse aradaki hark Amazon hesabınıza iade edilecek.

    İndirimlerden yalnızca Prime üyeleri yararlanabiliyor. Ayda 49,90 TL'ye Prime aboneliği başlatabilirsiniz. Prime üyeliği sayesinde ücretsiz kargo, ücretsiz aynı gün teslimat, ücretsiz ertesi gün teslimat, Prime Video, Prime Gaming ve Prime'a özel indirimlerden yararlanabilirsiniz.

    DH üyelerine özel fırsatlar!

    Prime Day indirimlerinde DonanımHaber takipçilerini çılgın fırsatlar bekliyor. Çılgın fiyatlı ürünleri DonanimHaber.com'da, DH Sıcak Fırsatlar forumumuzda, DH Sıcak Fırsatlar WhatsApp ve Telegram indirim kanallarımızda sizlerle paylaşıyoruz. Üstelik Amazon ve DonanımHaber iş birliği ile kampanya süresi boyunca DH üyelerine özel indirim kodları dağıtıyoruz.

    DH üyelerine 100 TL indirim kodu hediye

    Prime Day indirimlerinin başlaması şerefine DH üyelerine Amazon'da 400 TL üzeri alışverişlerde geçerli 100 TL indirim kodu dağıtıyoruz. İndirim kodu elde etmek için aşağıdaki içeriği ziyaret edebilirsiniz:👇🏻

    https://www.donanimhaber.com/amazonindirimkodu--193537

    Ayrıca DH uygulamasını indiren kullanıcılar telefonlarına gelecek bildirimler ile Prime Day'in çılgın fiyatlı ürünlerini, son ayların en düşük fiyatlı ürünlerini ve diğer öne çıkan indirimli ürünlerini anında yakalama fırsatı elde edecek. Ayrıca Prime Day'in çılgın fiyat indirimli ürünlerinin videolu incelemeleri de indirimin ilk günlerinde DonanımHaber YouTube kanalımızda yayınlayacağız. Örneğin 15 bin TL'lik fiyatı ile dikkat çeken Next YE-58GFSG8-QLED TV incelemizi YouTube kanalımızdan seyredebilirsiniz. 

    📢 DH Sıcak Fırsatlar Forumu: https://forum.donanimhaber.com/forumid_193/tt.htm
    📢 DH Sıcak Fırsatlar Telegram İndirim Kanalı: https://t.me/dhsicak_firsatlar
    📢 DH Sıcak Fırsatlar WhatsApp İndirim Kanalı: https://whatsapp.com/channel/0029Va8Yr1KDDmFXAqZVvX2V

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    Prime Day'in Öne Çıkan İndirimli Ürünleri

    Next YE-58GFSG8-QLED 58" 147 Ekran UHD 4K Google TV: 14.888 TL

    GIGABYTE GeForce RTX™ 5060 EAGLE OC ICE 8G Ekran Kartı: 16.350 TL

    Adidas Unisex Yetişkin Spor Ayakkabı: 1.487 TL

    Razer Blackshark V2 Pro (Playstation) - PS5 için kablosuz: 4.390 TL

    SteelSeries Arctis 7+ - Kablosuz Oyun Kulaklığı: 5.749 TL

    JBL Clip4, Bluetooth Hoparlör, IP67: 1.749 TL

    Redmi Buds 5 Pro TWS Kulaklık: 2.499 TL

    Ultenic U10 Pro Kablosuz Dikey Süpürge, 30000Pa: 5.499 TL

    Hikvision SSD Desire (S) 128GB SATA SSD: 440 TL

    ASUS TUF GAMING VG249QM1A 23,8 Gaming Fast IPS Freesync ve G-sync Uyumlu 1920x1080 1MS 280HZ Monitör: 7.192 TL

    Orret Home 25 Parça Hassas Tornavida Seti: 137 TL

    Orret Home Şemsiye Oto Güneşlik ve Oto Numaratör Seti: 319 TL

    Dexim K52 20.000 Mah LED Göstergeli Powerbank: 339 TL

    SoundPEATS Capsule3 Pro Kablosuz Kulaklık: 1.111 TL

    Daha fazla ürün ekleniyor....


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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