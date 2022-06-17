Elon Musk’a 258 milyar dolarlık dava

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Kripto para piyasası dibe doğru indikçe tavsiyelere güvenerek uzun vadeli yatırım yapanlar da büyük zararlara girmeye başladı. Yavaş yavaş yatırımcılar zarara girmelerine sebep olan kaynaklara dava açmaya başladı.

Elon Musk’a dolandırıcılık davası

Geçtiğimiz hafta LUNA ve UST çöküşü nedeniyle Binance US aleyhine tazminat davası açmaya hazırlanan yatırımcıların ardından Elon Musk aleyhine de devasa bir tazminat davası açılıyor.

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Özellikle Elon Musk’ın manipülasyonlarıyla DOGE büyük bir sıçrama yapmış ve 80 cent seviyelerine kadar gelmişti. 1$ çağrılarının yapıldığı bir dönemde başlayan çöküş ile birlikte bugün 5 cent seviyelerinde seyrediyor.

Çok büyük kayıplar yaşayan yatırımcılar haliyle Elon Musk ve Tesle ile SpaceX firmalarını suçluyor. 2019 yılından bu yana DOGE ticaretinde kayıplar yaşadıklarını ifade eden yatırımcı grubu Elon Musk’ın bir piramit şeması oluşturduğuna inanıyor. Maddi ve manevi olarak toplamda 258 milyar dolar tazminat isteniyor. Ayrıca bu tarz eylemlerin kumar olarak nitelendirilmesi ve Elon Musk’ın DOGE reklamı yapmasının yasaklanması da talep ediliyor.

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