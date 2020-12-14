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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ABD Hazine Bakanlığına siber saldırı

    Rusya devleti destekli olduğuna inanılan bir hacker grubunun ABD Hazine Bakanlığı ve ABD Ticaret Bakanlığının iç mesajlaşma trafiğine sızdığı ifade ediliyor.
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    Güvenlik
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    ABD Hazine Bakanlığına siber saldırı
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    İnternet veya dijital kaynaklar üzerinde hassas bilgilerin depolanıyor oluşu siber saldırganları kurumsal ağlara yöneltmiş durumda. ABD’nin çok hassas iki kurumu siber saldırıya uğradıklarını duyurdu.

    Sofistike bir saldırı

    Dün gece saatlerinde açıklanan bilgilere göre Rusya kaynaklı olduğu tahmin edilen bir hacker grubu; ABD Hazine Bakanlığı ve ABD Ticaret Bakanlığına ait kurum içi email trafiğine sızmayı başardı.

    İlginizi Çekebilir Avatar ABD Hazinesine yapılan siber saldırının Rusya bağlantısı araştırılıyor

    Ayrıca Bkz. "Oppo A15s'nin sızdırılan tanıtım görseli bazı teknik detayları da ortaya koyuyor"

    Hacker grubunun devlet kurumlarına üst seviye takip hizmetleri sunan SolarWinds firmasının güncellemelerine sızdığı ifade ediliyor. Mart ve Haziran ayları arasında yayınlanan güncellemelere gizli kodlar yerleştiren hacker grubu böylece dahili trafiği izleme imkanı elde etti.

    Tam da yeni Başkan Biden’ın koltuğa geçmeye hazırlandığı bir dönemde yapılan bu saldırıda ne tür hassas bilgilerin elde edildiği bilinmiyor. Pek çok güvenlik ajansı soruşturmaya dahil olmuş durumda.

    Soruşturmanın uzun bir süre devam edebileceği ve ilk etapta ne tür bilgilerin çalınmış olabileceğine dair izler bulunamayabileceği ifade ediliyor. Rusya ise iddiaları kesinlikle yalanlıyor ve ABD’nin uydurması olduğunu vurguluyor.



    https://www.reuters.com/article/BigStory12/idUSKBN28N0PG?s=15 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    kazuya58 (sinan polat) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Saldıran rus, saldırılan abd, elalemin "saldırısı" ile işini görmeye çalışan "malum zihniyet".
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    Yanfo (Yavuz ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bu daha başlangıç.
    bodrum'da 100 milyonTLl'ye kuracağımız külliyede yetişecek siber immamlarımızla ehonominizi çöğerteceyiz inşalla!
    hedef2023!
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    Nevfel (T. I. ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Beter olsun adiler.
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