ABD Hazine Bakanlığına siber saldırı

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İnternet veya dijital kaynaklar üzerinde hassas bilgilerin depolanıyor oluşu siber saldırganları kurumsal ağlara yöneltmiş durumda. ABD’nin çok hassas iki kurumu siber saldırıya uğradıklarını duyurdu.

Sofistike bir saldırı

Dün gece saatlerinde açıklanan bilgilere göre Rusya kaynaklı olduğu tahmin edilen bir hacker grubu; ABD Hazine Bakanlığı ve ABD Ticaret Bakanlığına ait kurum içi email trafiğine sızmayı başardı.

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Hacker grubunun devlet kurumlarına üst seviye takip hizmetleri sunan SolarWinds firmasının güncellemelerine sızdığı ifade ediliyor. Mart ve Haziran ayları arasında yayınlanan güncellemelere gizli kodlar yerleştiren hacker grubu böylece dahili trafiği izleme imkanı elde etti.

Tam da yeni Başkan Biden’ın koltuğa geçmeye hazırlandığı bir dönemde yapılan bu saldırıda ne tür hassas bilgilerin elde edildiği bilinmiyor. Pek çok güvenlik ajansı soruşturmaya dahil olmuş durumda.

Soruşturmanın uzun bir süre devam edebileceği ve ilk etapta ne tür bilgilerin çalınmış olabileceğine dair izler bulunamayabileceği ifade ediliyor. Rusya ise iddiaları kesinlikle yalanlıyor ve ABD’nin uydurması olduğunu vurguluyor.

https://www.reuters.com/article/BigStory12/idUSKBN28N0PG?s=15

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