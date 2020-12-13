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    Oppo A15s'nin sızdırılan tanıtım görseli bazı teknik detayları da ortaya koyuyor

    Yaklaşmakta olan yeni bütçe dostu Oppo akıllı telefonun, tanıtım görseli sızdı. Oppo A15s'ye ait görselde, telefonun 4GB RAM ve 64GB dahili depolamaya sahip olacağı görülüyor.
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    Cep Telefonları
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Çinli teknoloji şirketi Oppo, bütçe dostu olarak Ekim ayında Oppo A15'i piyasaya sürdü. Şirket, yeni bir bütçe telefonunu piyasaya sürmenin hazırlığı içinde. Oppo'nun yaklaşmakta olan yeni akıllı telefonu Oppo A15s'nin tanıtım görseli sızdırıldı. Sızan görselde telefonun bazı özellikleri de yer alıyor.

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    4GB RAM ve 64GB dahili depolamaya sahip olacak

    Sızan görsele göre cihazda, 720 x 1600 piksel HD + çözünürlüğe sahip 6.52 inç IPS LCD ekran yer alacak. Oppo A15s, 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolamaya ve ekstra depolama için microSD'ye sahip olacak. Ayrıca görselde arkada bir parmak izi okuyucu olacağı görülüyor.

    Üçlü arka kamera kurulumunun yer alacağı cihazda, 13 MP birincil lens, 2MP makro ve 2MP derinlik sensörünün olması bekleniyor. Ön kameranın ise 5 MP olacağı düşünülüyor.

    Telefonun bir MediaTek Helio yonga setinden güç alması bekleniyor.

    Daha önceki bir sızıntıya göre telefonda 4.230mAh batarya bulunacak.



    https://www.gsmarena.com/oppo_a15s_banner_reveals_key_specs-news-46717.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    MustafaC5 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Amoled ve Oled dışındaki ekranlar yasaklanmalı
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    AtalayArik 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    opponun a serisi telefonları birbirlerinin aynısı anakartı bile aynı sadece kamera batarya değiştirip sunuyorlar
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