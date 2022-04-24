Axie Infinity saldırısında oklar Kuzey Kore’yi gösteriyor

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Bildiğiniz üzere kısa bir süre önce popüler play to earn oyunu Axie Infinity’nin Ethereum yan zinciri Ronin saldırıya uğramış ve yaklaşık 622 milyon dolarlık varlık çalınmıştı. Bunun üzerine birçok kurum ve kuruluş olay hakkında soruşturma başlatırken, ABD Hazinesi’nden dikkat çeken bir gelişme geldi.

Bildiğiniz üzere ABD Hazinesi Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Ronin Blockchain ağının hacklenmesine bağlı birkaç Kuzey Koreli Ethereum cüzdanına yaptırım uygulamış ve araştırmalarını bu yönde genişletmişti.

Bu çalışmalar sürerken ABD Hazinesi, Twitter üzerinden Özel Olarak Belirlenmiş Ulusal (SDN) ve Engellenen Kişiler Listesine üç kripto para cüzdan adresi daha eklediğini açıkladı.

Bununla birlikte yayımlanan raporda, Kuzey Kore'nin "gelir elde etmek için siber suçlar gibi yasa dışı faaliyetlere güvendiğini" belirtilirken, belirlenen adreslerle herhangi bir işlem yapan kişilerin “ABD yaptırımlarına maruz kalma riski” taşıdığı vurgulandı.

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ABD Hazinesi, Ronin saldırısında Kuzey Kore’yi işaret ediyor