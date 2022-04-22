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Kripto para borsası Binance’in CEO’su Changpeng Zhao bugün Twitter hesabı üzerinden Axie Infinity’den çalınan fonlar hakkında bir açıklama yaptı. Bilindiği üzere popüler Play2Earn oyunu Axie Infinity hacklenmişti. Elde edilen son bilgilere göre Binance, Axie Infinity‘den çalınan fonların küçük bir kısmını kurtardı.

Kripto para borsası Binance’in CEO’su Changpeng Zhao bugün Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Kuzey Kore tarafından saldırıya uğrayan Axie Infinity’den çalınan 5,8 milyon dolar değerindeki kripto parayı kurtardıklarını duyurdu.

Binance’in CEO’su Changpeng Zhao konu ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“Fonları çalan hack grubu fonları bugün hareket ettirmeye başladı. Bu fonların bir kısmı Binance’e aktarıldı ve 86 hesaba bölüştürüldü. Binance’e atılan 5.8 milyon dolarlık fon kurtarıldı”

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Ayrıca popüler oyna kazan oyunlarından olan Axie Infinity’nin oyuncuları tarafından kullanılan Ronin köprüsü, geçtiğimiz ay hacklenmişti. Hackerlar yaklaşık 625 milyon dolarlık kripto varlık çalmıştı. Son olarak hatırlatmak gerekirse hackerlar daha önce çalınan fonları Ethereum ve diğer kripto para birimlerine dönüştürmek için gizlilik aracı Tornado Cash’i kullanmıştı.

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Binance, Axie Infinity’den çalınan bazı fonları kurtardı